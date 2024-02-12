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06:00, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Муж изучил расходы жены и узнал заставивший его расплакаться факт

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала на портале, как муж изучил ее расходы и узнал неприятный факт, заставивший его расплакаться. Большинство комментаторов резко раскритиковали жену и сочли ее поступок жестоким по отношению к супругу.

По словам рассказчицы, они с супругом семь лет состоят в браке, у них нет детей. Женщина отметила, что, когда она вышла замуж, мать посоветовала ей откладывать деньги на тот случай, если у нее возникнут серьезные проблемы с супругом и ей нужно будет развестись. Автор поста решила следовать совету матери, что хотя ее супруг никогда не вел себя грубо по отношению к ней.

«Когда мы стали жить вместе, мы договорились, что я буду домохозяйкой (...) Муж зарабатывал достаточно денег, примерно шестизначную сумму, и все было хорошо, пока два года назад он не получил серьезную травму на работе», — продолжила женщина. Из-за инцидента семья растратила почти все сбережения, а жена временно устроилась на работу, с которой позднее ушла по просьбе мужа.

Рассказчица добавила, что сейчас ее муж трудится на двух работах и по выходным подрабатывает в такси, чтобы поддерживать семью на плаву. Женщина также призналась, что все это время продолжала тайком от мужа откладывать деньги на случай вынужденного расставания с ним.

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Спустя какое-то время между супругами возник конфликт, так как муж предложил рассказчице сократить расходы, а она не согласилась с ним. В ходе спора мужчина решил изучить семейные траты и увидел, что партнерша годами секретно списывала со счета деньги. «Я рассказала ему о всех моих деньгах, это около 47 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Когда я сообщила ему об этом, он просто расплакался. По его мнению, я относилась к нему как к какому-то злодею и годами прятала от него деньги, даже тогда, когда он был на самом дне», — написала пользовательница Reddit. По ее словам, после этого муж ушел из дома.

«Девушка, да что вы за монстр такой?», «Вы ужасный человек», «Мое сердце разрывается при мысли о вашем бедном муже», — раскритиковали автора поста пользователи Reddit. Многие также обвинили женщину в жестокости из-за того, что она не помогала супругу деньгами, в то время как ему приходилось трудиться на нескольких работах. «Вы не просто поступали как сволочь, вы еще и воровка», — осудил ее один из пользователей.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что оказался в больнице после ссоры с женой. Большинство комментаторов возмутились из-за поступка его супруги.

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      Маргарита Щигарева
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