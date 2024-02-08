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06:02, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Оказавшийся в больнице после ссоры с женой мужчина разозлил пользователей сети

Фото: Miguel Ausejo / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Rough_Evening2860 рассказал на Reddit, как попал в больницу из-за ссоры с женой. В комментариях к публикации пользователи сети призналась, что поведение супруги рассказчика разозлило их.

Мужчина рассказал, что недавно жена ударила его во время ссоры. Супруги помирились, но, по его словам, с этого момента он стал хуже видеть одним глазом. «Мое зрение стало как будто затуманенным, и я вижу точки и огоньки. Рассказал об этом жене, а она не восприняла это всерьез», — описал он случившееся.

Рассказчик решил обратиться в больницу, хотя жена и настаивала на том, что с его глазом не случилось ничего страшного и ему не стоит идти к врачам. «Мне кажется это неправильным. Когда она узнает [что я обратился в больницу], она может разозлиться», — высказал свои опасения пользователь.

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В больнице врачи заявили, что мужчине необходима операция. Автор публикации признался, что из-за этого чувствует себя виноватым перед женой. По его словам, визит к нему в больницу испортил супруге вечер, который она должна была провести с друзьями.

В комментариях пользователи возмутились поведением жены. «Понятно, почему она не хочет, чтобы вы обратились за помощью. Она не хочет проблем с законом», «Обязательно обратитесь за помощью врача, а потом обратитесь к адвокату по разводам», «Автор должен расстаться с этой женщиной. Ей самое место в тюрьме. Ей плевать, что ее супруг может ослепнуть. Что за чертовщина!» — высказались возмущенные комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit показал фото из багажника своей машины. В нем сидели четыре щенка, которых, по словам автора поста, кто-то подкинул ему. Пользователей сети разозлило, что кто-то оставил собак в чужом автомобиле.

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      Мария Большакова
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