Россиян предупредили о росте мошенничества с оформлением иностранных карт

SBA: В России активизировалось мошенничество с оформлением иностранных карт

В России зафиксирована активизация мошенничества, связанного с оформлением иностранных банковских карт для оплаты за рубежом, бронирования отелей, авиабилетов и других туристических услуг, выяснили аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, за последний месяц ежедневно выявляется до 50 новых фишинговых ресурсов по тематике оформления карт иностранных банков. Мошенники пользуются высоким спросом на подобные услуги: пользователям обещают быстрое оформление, беспрепятственную оплату зарубежных сервисов, отелей, авиабилетов и других трат.

Россиян предупреждают, что на практике подобные сайты могут использоваться для сбора персональных и платежных данных, получения предоплаты за несуществующую услугу, а также для последующего вовлечения жертвы в мошеннические сценарии. Часто злоумышленники копируют визуальный стиль финансовых сервисов, используют формулировки про «официальное оформление», «удаленное открытие счета» и «гарантированную оплату за рубежом», чтобы создать ощущение легальности.

Эксперты подчеркивают, что в отдельных случаях мошенники не ограничиваются только сайтами. Они создают видимость официальной услуги: снимают офисы, проводят очные встречи с клиентами, принимают оплату и получают копии всех необходимых документов. Дополнительно у человека могут попросить оформить доверенность на управление банковским счетом. В дальнейшем такие документы и полномочия могут использоваться для доступа к счетам, вывода денежных средств или проведения операций без фактического контроля со стороны владельца.

Руководитель сервиса Сергей Трухачев отметил, что любые предложения «быстро оформить иностранную карту онлайн» через неизвестный сайт или посредника должны рассматриваться как потенциально опасные.

Ранее руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина рассказывала, что в разговоре с мошенниками ни в коем случае нельзя произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен», поскольку онимогут вырезать их из контекста и применить для голосового подтверждения операций от имени жертвы, например, в банке.

