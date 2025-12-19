Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:05, 19 декабря 2025Экономика

На часах Huawei заработала бесконтактная оплата банковской системы «Мир». Как она изменит привычки?

Российский стартап запустил привязку умных часов к банковской карте
Елена Замирская

Фото: Лента.ру

Российский технологический стартап FlipUp запустил приложение, которое позволяет привязать умные часы к банковской карте и оплачивать покупки одним касанием руки. Технология обеспечит дальнейшее развитие бесконтактных расчетов в России и, очевидно, улучшит пользовательский опыт владельцев пластика платежной системы «Мир». В конечном итоге выиграют все: банки, продавцы и покупатели. В том, действительно ли бесконтактная оплата может работать как часы и чем удивляет FlipUp на практике, — разбиралась «Лента.ру».

Бесконтактная оплата покупок становится все более востребованной среди пользователей по всему миру. Покупатели выбирают альтернативы карточным платежам из-за их удобства и скорости транзакций при высоком уровне защиты персональных данных.

Возможность оплачивать покупки умными часами получили владельцы семейства смартфонов HUAWEI WATCH — приложение позволяет использовать технологию на базе устройств линейки китайского производителя, правда, пока не на всех моделях

Достаточно иметь на запястье умный гаджет, который после привязки к приложению становится полноценным самостоятельным платежным устройством.

Как это работает?

Пользователи в России могут оплачивать покупки смарт-часами на всех терминалах, принимающих к оплате карты «Мир». Оплата может производиться даже без интернета и смартфона под рукой.

Изображение: Лента.ру

После того как иностранные платежные сервисы перестали работать с российскими картами, россиянам поначалу стала недоступна бесконтактная оплата. Постепенно зарубежный опыт заместили российские решения. Настоящим подарком к Новому году стал запуск приложения FlipUp, позволяюшего вернуть возможность бесконтактной оплаты на смарт-часы для удобства пользователей. Приложение уже прошло сертификацию одного из банков, в дальнейшем их число будет увеличиваться.

Возможность оплачивать покупки умными часами получили владельцы семейства смартфонов HUAWEI WATCH — приложение позволяет использовать технологию на базе устройств линейки китайского производителя, правда, пока не на всех моделях

Пользователю достаточно скачать приложение FlipUp в AppGallery или RuStore, привязать свою карту или даже несколько карт и прикладывать запястье к терминалу каждый раз, когда нужно оплатить покупку. Уникальность офлайн-токенов на запястье в том, что они появились благодаря стремительному развитию технологий, но доступны каждому в силу простых и понятных настроек.

Учим часы платить по счетам

Моделей, где будет работать оплата по касанию, несколько. Это HUAWEI WATCH GT 6 Pro, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT5 Pro, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, HUAWEI WATCH FIT 4 (только модели с поддержкой NFC), HUAWEI WATCH FIT 3 (только модели с поддержкой NFC), HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH D2, HUAWEI WATCH Ultimate2, HUAWEI WATCH Ultimate (кроме Colombo).

Если вы обладатель одного из перечисленных гаджетов, самое время настроить бесконтактную оплату. Делается это в буквальном смысле в несколько кликов. Достаточно установить приложение FlipUp из AppGallery или RuStore

Перейти в банковское приложение и добавить свою карту «Мир» (пока работает только с картами Сбер). После этого можно настроить отображение карт на часах и функцию вибрации в момент успешной оплаты.

Изображение: Лента.ру

Пользователь может выбрать, каким образом будет осуществляться платеж: либо нажатием на кнопку на смарт-часах — для этого нужно настроить быстрый вызов приложения FlipUp по нажатию боковой кнопки часов, либо с помощью непосредственно приложения — в этом случае при оплате нужно будет разблокировать часы, найти FlipUp в списке приложений и поднести гаджет к терминалу.

«У меня WATCH GT5. Специально поехала в магазин, выключила на телефоне NFC. Оплатила без проблем на кассе, потом еще в банкомате сняла деньги тоже часами. Никаких танцев с бубнами. Часы как работали, так и работают», — рассказывает пользователь.

Подключила на HUAWEI fit 3. Пушка-бомба! Все работает) Очень удобно, не надо даже доставать телефон!

Алинапользователь

«Отлично! Работает! GT4, карта мир, только что оплатил в Магните, поднес примерно на 1 см 2 секунды и оплата прошла. Инструкция в приложении очень понятная, за это отдельное спасибо», — комментирует Иван.

За видимой простотой использования и настройки смарт-часов скрывается серьезный подход к обеспечению безопасности транзакций. Пользователю не нужно опасаться, что реквизиты карт попадут в чужие руки, если часы потеряются. При добавлении карт в приложение FlipUp вместо настоящих реквизитов система создает и записывает ее виртуальный аналог – цифровой токен. Таким образом, в памяти часов хранится, по сути, карта карты, что является гарантией безопасности персональной информации пользователя.

Вердикт

Приложение возвращает пользователям возможность быстрой бесконтакной, а главное — безопасной оплаты часами. Хотя оплата телефоном через NFC или по лицу в большинстве сценариев оказывается быстрее, эта функция станет спасением, если смартфон разрядился, остался дома или у вас не настроена оплата по биометрии

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Одесская область оказалась под угрозой постоянного «полублэкаута»

    Такер Карлсон назвал возможного преемника Трампа

    Раскрыта единственная причина нахождения Сырского на посту главкома ВСУ

    В МИД отреагировали на теракты в Черном море

    Российский посол рассказал о шоке норвежцев после слов генсека НАТО о Трампе

    Неизвестные украли кольцо Наполеона из музея в Бельгии

    Европу предупредили об экономической катастрофе из-за действий против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok