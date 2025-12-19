На часах Huawei заработала бесконтактная оплата банковской системы «Мир». Как она изменит привычки?

Российский стартап запустил привязку умных часов к банковской карте

Российский технологический стартап FlipUp запустил приложение, которое позволяет привязать умные часы к банковской карте и оплачивать покупки одним касанием руки. Технология обеспечит дальнейшее развитие бесконтактных расчетов в России и, очевидно, улучшит пользовательский опыт владельцев пластика платежной системы «Мир». В конечном итоге выиграют все: банки, продавцы и покупатели. В том, действительно ли бесконтактная оплата может работать как часы и чем удивляет FlipUp на практике, — разбиралась «Лента.ру».

Бесконтактная оплата покупок становится все более востребованной среди пользователей по всему миру. Покупатели выбирают альтернативы карточным платежам из-за их удобства и скорости транзакций при высоком уровне защиты персональных данных.

Возможность оплачивать покупки умными часами получили владельцы семейства смартфонов HUAWEI WATCH — приложение позволяет использовать технологию на базе устройств линейки китайского производителя, правда, пока не на всех моделях

Достаточно иметь на запястье умный гаджет, который после привязки к приложению становится полноценным самостоятельным платежным устройством.

Как это работает?

Пользователи в России могут оплачивать покупки смарт-часами на всех терминалах, принимающих к оплате карты «Мир». Оплата может производиться даже без интернета и смартфона под рукой.

Изображение: Лента.ру

После того как иностранные платежные сервисы перестали работать с российскими картами, россиянам поначалу стала недоступна бесконтактная оплата. Постепенно зарубежный опыт заместили российские решения. Настоящим подарком к Новому году стал запуск приложения FlipUp, позволяюшего вернуть возможность бесконтактной оплаты на смарт-часы для удобства пользователей. Приложение уже прошло сертификацию одного из банков, в дальнейшем их число будет увеличиваться.

Возможность оплачивать покупки умными часами получили владельцы семейства смартфонов HUAWEI WATCH — приложение позволяет использовать технологию на базе устройств линейки китайского производителя, правда, пока не на всех моделях

Пользователю достаточно скачать приложение FlipUp в AppGallery или RuStore, привязать свою карту или даже несколько карт и прикладывать запястье к терминалу каждый раз, когда нужно оплатить покупку. Уникальность офлайн-токенов на запястье в том, что они появились благодаря стремительному развитию технологий, но доступны каждому в силу простых и понятных настроек.

Учим часы платить по счетам

Моделей, где будет работать оплата по касанию, несколько. Это HUAWEI WATCH GT 6 Pro, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT5 Pro, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, HUAWEI WATCH FIT 4 (только модели с поддержкой NFC), HUAWEI WATCH FIT 3 (только модели с поддержкой NFC), HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH D2, HUAWEI WATCH Ultimate2, HUAWEI WATCH Ultimate (кроме Colombo).

Если вы обладатель одного из перечисленных гаджетов, самое время настроить бесконтактную оплату. Делается это в буквальном смысле в несколько кликов. Достаточно установить приложение FlipUp из AppGallery или RuStore

Перейти в банковское приложение и добавить свою карту «Мир» (пока работает только с картами Сбер). После этого можно настроить отображение карт на часах и функцию вибрации в момент успешной оплаты.

Изображение: Лента.ру

Пользователь может выбрать, каким образом будет осуществляться платеж: либо нажатием на кнопку на смарт-часах — для этого нужно настроить быстрый вызов приложения FlipUp по нажатию боковой кнопки часов, либо с помощью непосредственно приложения — в этом случае при оплате нужно будет разблокировать часы, найти FlipUp в списке приложений и поднести гаджет к терминалу.

«У меня WATCH GT5. Специально поехала в магазин, выключила на телефоне NFC. Оплатила без проблем на кассе, потом еще в банкомате сняла деньги тоже часами. Никаких танцев с бубнами. Часы как работали, так и работают», — рассказывает пользователь.

Подключила на HUAWEI fit 3. Пушка-бомба! Все работает) Очень удобно, не надо даже доставать телефон! Алина пользователь

«Отлично! Работает! GT4, карта мир, только что оплатил в Магните, поднес примерно на 1 см 2 секунды и оплата прошла. Инструкция в приложении очень понятная, за это отдельное спасибо», — комментирует Иван.

За видимой простотой использования и настройки смарт-часов скрывается серьезный подход к обеспечению безопасности транзакций. Пользователю не нужно опасаться, что реквизиты карт попадут в чужие руки, если часы потеряются. При добавлении карт в приложение FlipUp вместо настоящих реквизитов система создает и записывает ее виртуальный аналог – цифровой токен. Таким образом, в памяти часов хранится, по сути, карта карты, что является гарантией безопасности персональной информации пользователя.