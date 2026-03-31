Как не лишиться данных: главные правила резервного копирования
Ежегодно 31 марта кибербезопасники и им сочувствующие по всему миру отмечают День резервного копирования. И это не просто очередной дурацкий профессиональный праздник: в ситуации, когда цифровой ландшафт крайне нестабилен, лишиться данных можно в любой момент.
Например, если в России запретят оплачивать iCloud с мобильного счета, как уже предложили в Минцифры, тысячи россиян-«яблоководов» рискуют лишиться многолетних архивов фото и видео, перезжавших с ними с одного айфона на другой.
Точно так же блокировка отдельных сервисов может сделать недоступным их содержимое, к которому вы уже привыкли обращаться в облаке, а случайно подцепленный зловред, напротив, стереть содержимое вашего устройства, так что без облачной копии вам его не восстановить. Чтобы такие неприятные неожиданности не стали фатальными, нужно знать, как подстраховаться.
1000 и 1 способ потерять данные
На самом деле основных способов пять, но, поверьте, этого достаточно, чтобы лишиться стратегически важных файлов:
Случайное удаление. «Я что-то нажал, и все пропало» — не только часть мема, но реальная частая ситуация. Со всеми технологическими наворотами, улучшениями и мерами кибербезопасности до сих пор есть риск что-то удалить навсегда одним неосторожным движением пальца. Без возможности восстановления, если нет спасительного бэкапа.
Поломка устройства. Ваш ноутбук или смартфон могут сломаться, разбиться, утонуть, намертво зависнуть — в жизни бывает разное.
Потеря гаджета. И такое вполне вероятно, особенно со смартфонами, которые могут просто украсть. Но даже без уголовного элемента гаджеты забывают в общественном транспорте, они могут выпасть из кармана и пр.
Вирусы. Знаменитые вредители цифровых архивов. Они могут заблокировать доступ к ним или совсем уничтожить.
Забывчивость. Случается и так, что человек покупает новое устройство, а данные со старого стирает, не удостоверившись, что все перенесено.
Последствия вы легко можете себе вообразить: просто представьте, как чувствовали бы себя, потеряв фотографии со свадьбы или рабочий отчет, над которым корпели две недели? Но этих неприятностей можно избежать, если не хранить все яйца, то есть данные, в одной корзине.
Какие данные стоит дублировать
В Microsoft советуют копировать все, что невозможно легко заменить или в принципе восстановить.
Для компаний это:
- файлы;
- базы данных;
- конфиденциальные данные клиентов;
- операционные системы.
Для частных лиц:
- фотографии;
- видео;
- важные файлы (например, документы).
Способы резервного копирования данных
В смартфонах часто всплывает предложение сделать резервную копию данных в облаке. Но это не единственный вариант сохранить важные вам файлы. Хотя начать все равно стоит с него.
Облачное хранилище
Если вы выберете этот способ резервного копирования, нужная вам информация сохранится в интернете. Но, конечно, не в открытом доступе. Посмотреть ее сможете только вы, а также те, кому вы сами позволите.
Облачное хранилище — это ваша онлайн-флешка, которая всегда с вами. А значит, любые важные файлы под рукой 24/7 независимо от того, где вы и с каким устройством. Вдобавок вы можете переслать их.
Этот способ очень популярен в наши дни. Больше всего пользователей у трех компаний: Apple (Apple iCloud), Android (Google Drive), Microsoft (Microsoft OneDrive). Они дают возможность хранить данные бесплатно, но в ограниченном объеме.
За все, что сверх этого, нужно доплатить.
Плюсы:
- можно настроить автоматическое копирование;
- доступ к данным с любого устройства;
- защита через шифрование и двухфакторную аутентификацию;
- не нужно переживать, в порядке ли жесткий диск.
Минусы:
- нужен стабильный интернет;
- ограничения по объему при бесплатном использовании;
- может быть неудобно для больших архивов (например, видео всей вашей семьи за 20 лет или дубликат всей информации с ноутбука);
- такие хранилища тоже могут взломать, несмотря на всю защиту, так что лучше не хранить там компрометирующую информацию, фото и видео.
Съемные носители
Это любые устройства, на которые можно скопировать данные:
- внешний жесткий диск;
- USB-флешка;
- SD-карта;
- DVD, CD-диски.
Их нужно будет аккуратно хранить, особенно съемные внешние диски: внутри довольно капризный и хрупкий механизм, который к тому же не любит, если вы перемещаете его куда-то во время работы.
Плюсы:
- можно хранить большие объемы данных (смотря на какой объем диск);
- скорость интернета не важна.
Минусы:
- всегда есть риск лишиться устройства: разбилось, сломалось, украли, потеряли.
Важно: отсоединяйте носитель, когда не используете его: вредоносные программы могут заразить и резервные копии.
Еще специалисты рекомендуют установить пароль, если это предусмотрено устройством.
Как сделать резервное копирование на компьютере
Windows: в этой операционной системе встроена функция «Резервное копирование и восстановление».
macOS: в компьютерах Applе установлена программа Time Machine, которая автоматически создает копии.
Как сделать резервное копирование на смартфоне
Android: синхронизировать данные с «Google Диском».
iPhone/iPad: настроить резервное копирование через iCloud или с помощью iTunes (на Windows) или Finder (на Mac).
Что сделать после резервного копирования
- Проверьте, что в копии отображаются все отправленные вами данные.
- Если вы переносите данные на компьютер, не забудьте затем сделать резервную копию уже на нем — в облаке или на внешний диск.
Особенно стоит обеспокоиться этим, если данные крайне важны или они в одном экземпляре — у вас, но влияют на судьбу множества людей.
Резервное копирование информации со всего устройства «как есть» лучше, чем никакое. Особенно если нужно принять решение в экстренной ситуации.
Но в идеале сделать все неспешно, определившись, что именно у вас занимает место и точно ли это данные, которые нельзя восстановить, просто скачав из интернета. И только потом копировать — именно то, что составляет для вас ценность.
Например, большие видео лучше хранить на внешнем диске и не пытаться копировать их в облако, если это просто доступный всем фильм, а не ваша уникальная съемка. При такой тактике важным документам, фотографиям и уникальным файлам не придется конкурировать за место в резервном хранилище.