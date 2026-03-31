Как не лишиться данных: главные правила резервного копирования

1000 и 1 способ потерять данные

На самом деле основных способов пять, но, поверьте, этого достаточно, чтобы лишиться стратегически важных файлов:

Случайное удаление. «Я что-то нажал, и все пропало» — не только часть мема, но реальная частая ситуация. Со всеми технологическими наворотами, улучшениями и мерами кибербезопасности до сих пор есть риск что-то удалить навсегда одним неосторожным движением пальца. Без возможности восстановления, если нет спасительного бэкапа.

Поломка устройства. Ваш ноутбук или смартфон могут сломаться, разбиться, утонуть, намертво зависнуть — в жизни бывает разное.

Потеря гаджета. И такое вполне вероятно, особенно со смартфонами, которые могут просто украсть. Но даже без уголовного элемента гаджеты забывают в общественном транспорте, они могут выпасть из кармана и пр.

Вирусы. Знаменитые вредители цифровых архивов. Они могут заблокировать доступ к ним или совсем уничтожить.

Забывчивость. Случается и так, что человек покупает новое устройство, а данные со старого стирает, не удостоверившись, что все перенесено.

Последствия вы легко можете себе вообразить: просто представьте, как чувствовали бы себя, потеряв фотографии со свадьбы или рабочий отчет, над которым корпели две недели? Но этих неприятностей можно избежать, если не хранить все яйца, то есть данные, в одной корзине.

Какие данные стоит дублировать

В Microsoft советуют копировать все, что невозможно легко заменить или в принципе восстановить.

Для компаний это:

файлы;

базы данных;

конфиденциальные данные клиентов;

операционные системы.

Для частных лиц:

фотографии;

видео;

важные файлы (например, документы).

Способы резервного копирования данных

В смартфонах часто всплывает предложение сделать резервную копию данных в облаке. Но это не единственный вариант сохранить важные вам файлы. Хотя начать все равно стоит с него.

Облачное хранилище

Если вы выберете этот способ резервного копирования, нужная вам информация сохранится в интернете. Но, конечно, не в открытом доступе. Посмотреть ее сможете только вы, а также те, кому вы сами позволите.