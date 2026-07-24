ИИ помог парализованному, китайцам запретили любить ИИ, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего

Американские ученые-медики создали «электронный мост», чтобы обойти поврежденный спинной мозг обездвиженного пациента. Благодаря этому Кит Томас, парализованный ниже груди с 2020 года, смог самостоятельно есть, пить и чувствовать прикосновения. Пожалуй, это тот самый пример, когда ИИ-технологии наконец-то по-настоящему помогают человечеству.

Томасу пришлось и самому потрудиться: электроды имплантированы в его мозг, они умеют фиксировать его намерение двигаться, а ему приходилось «воображать» прикосновения.

ИИ декодировал этот сигнал и передавал его в конкретные группы мышц руки.