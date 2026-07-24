ИИ помог парализованному, китайцам запретили любить ИИ, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего

ИИ помог парализованному, китайцам запретили любить ИИ, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущегоИ настоящего
Парализованный мужчина смог самостоятельно поесть благодаря нейроимпланту
Американские ученые-медики создали «электронный мост», чтобы обойти поврежденный спинной мозг обездвиженного пациента. Благодаря этому Кит Томас, парализованный ниже груди с 2020 года, смог самостоятельно есть, пить и чувствовать прикосновения. Пожалуй, это тот самый пример, когда ИИ-технологии наконец-то по-настоящему помогают человечеству.
Томасу пришлось и самому потрудиться: электроды имплантированы в его мозг, они умеют фиксировать его намерение двигаться, а ему приходилось «воображать» прикосновения.
ИИ декодировал этот сигнал и передавал его в конкретные группы мышц руки.
После 35 недель тренировок сила правой руки выросла на 86%, левой — на 62%. Томас начал чувствовать руку сестры и шерсть собаки — пока слабо, но, может, все у него теперь впереди?
ИИ вообще очень активно помогает в медицине и фармацевтике. Так, компания TD Cowen провела опрос среди 80 руководителей компаний биофармацевтической отрасли и выяснила, что искусственный интеллект потенциально может сокращать доклинические затраты и сроки разработки лекарств для фармацевтических компаний на целых 70%.
А компания Anthropic запустила грантовую программу на исследования редких генетических заболеваний с помощью Claude. Отобранные кандидаты получат до 50 тыс. долларов США на шесть месяцев на то, чтобы понять, как искусственный интеллект может помочь в изучении механизмов орфанных заболеваний.
Также США инвестируют, по данным reuters.com, 5 миллиардов долларов в решение научных проблем в различных областях с помощью искусственного интеллекта: средства будут использовать для выявления первопричин хронических заболеваний, ускорения разработки лекарств, создания более долговечных строительных материалов и т. д.
В Китае запрещают нейролюбовь
Тем временем в КНР искусственный интеллект уже ограничивают — правительство страны ограничивает ИИ-компаньонов, которые могут вызвать привязанность.
СМИ рассказывают сразу несколько историй привязанности жителей Китая к ИИ-компаньонам. Некоторые создают себе ИИ-мать или отца, некоторые — ИИ-девушку или бойфренда.
Запрет, наложенный властями Китая, касается в первую очередь несовершеннолетних, однако в действительности ограничение ИИ-компаньонов затронуло и многих взрослых пользователей. Причем в некоторых случаях оказался уничтожен даже архив сообщений.
Китайское правительство, видимо, очень хочет вернуть свой народ в реальный мир. Но молодежь туда не торопится. «Не волнуйтесь, даже если вы запретите ИИ, я все равно не буду встречаться с девушками, жениться или заводить детей», — написал один из пользователей.
Не признаваться в незнании стало легче благодаря ИИ
Ученые выяснили, что благодаря нейросетям люди чувствуют себя гораздо увереннее при ответах на вопросы и больше не хотят говорить «не знаю». Правда, умнее от этого не стали…
Исследователи из Франции и Италии провели эксперименты с 3 тыс. человек. Им задавали сложные вопросы о незначительных деталях просмотренных фильмов и предлагали ответить самостоятельно, спросить ИИ или честно ответить «не знаю». При этом коварные ученые все подстроили таким образом, чтобы чат-бот почти всегда ошибался (таковы были условия эксперимента).
В общем, с доступом к ИИ точность ответов испытуемых падала втрое — с 27,5 до 9,2%. Зато уверенность в правоте выросла в 2,5 раза и стала, по выражению авторов исследования, даже избыточной.
А вот отношение к незнанию изменилось сильнее всего: без ИИ участники признавали, что не знают ответа, в 36−44% случаев, а с чат-ботом — только в 3−6%.
Исследователи замечают: вообще-то умение вовремя сказать «Я не знаю» является основополагающим для человеческого суждения, однако ИИ-помощники нас от этого отучают.
Переписка с DeepSeek снова утекла в Сеть
Снова встает в полный рост проблема безопасности переписок с нейросетями: так, диалоги пользователей с нейросетью DeepSeek оказались доступны в поисковой выдаче Google. В слитой выдаче оказалось и много чатов россиян.
Утечка произошла из-за функции «поделиться»: она нужна, чтобы показать свою переписку на конкретную тему другому пользователю. При этом формируется ссылка — и эти ссылки как раз оказались в поисковике.
Пользование слитыми диалогами ограничено, но саму переписку можно не только прочитать, но и продолжить.
Это случилось не первый раз: в январе 2025 года переписка пользователей с DeepSeek уже попадала в Сеть из-за незащищенных строк данных.
В Роскомнадзоре на фоне этого заявили, что нет никаких решений об ограничении доступа к DeepSeek из-за утечек.
Напугавшая всех китайская нейросеть оказалась копией Fable
Между тем в США заподозрили компанию Moonshot AI в том, что для разработки свой модели Kimi K3 она дистиллировала модель Fable от Anthropic, то есть училась на огромном количестве ответов американской языковой модели, копируя ее способности.
Речь идет о мощной модели ИИ Kimi K3, которая произвела фурор около пары недель назад. И вот теперь директор по технологиям США Майкл Крациос заявил, что Moonshot занимался не тем, что обучал свою БЯМ, а тем, что разрабатывал сложную платформу для проведения крупномасштабной дистилляции против американских моделей. Да еще и таким образом, чтобы это не удалось обнаружить.
В общем, «только не списывай точь-в-точь».
На самом деле дистилляция ИИ вполне легальна, но только когда речь идет о небольших моделях. «Масштабная, скрытая дистилляция в промышленных масштабах, направленная на кражу проприетарных технологий, неприемлема», — заявил Крациос.
Между тем Claude все-таки оставил Fable 5 в подписке Max, но с лимитом 50%. В компании сообщили, что спрос на Fable оказалось сложно предсказать, поэтому его внедряли в подписочные планы поэтапно, постепенно расширяя доступ.
«Спасибо за ваше терпение», — сказали в Claude, признав свое поведение «раздражающим».
Fable 5 — одна из самых обсуждаемых и скандальных версий Claude, которая была выпущена в июне. Модель отключали полностью из-за экспортных ограничений со стороны правительства США, 1 июля вернули и несколько раз продлевали доступ по подписке. Последний раз — до 19 июля. Теперь Fable 5 осталась в экосистеме Claude, пусть и с лимитом.
Роботы решили самую сложную проблему: научились складывать одежду, которую раньше не видели
Компания Sunday Robotics уверена, что совершила настоящий прорыв: внедрение автономных роботов в домохозяйства будет значительно ускорено благодаря тому, что андроиды на основе ИИ научились обращаться с предметами, с которыми еще никогда не сталкивались.
Стартап представил ACT-2 — новую модель искусственного интеллекта, которая лежит в основе домашнего робота на колесах Memo. Робот научился успешно складывать белье более чем в 99% случаев, даже если не был этому обучен ранее.
«Я думаю, что благодаря этому прорыву сроки появления автономных домашних роботов резко сократятся», — заявил генеральный директор и соучредитель Sunday Robotics Тони Чжао.
К слову, компания предложила отраслевой стандарт для измерения прогресса в робототехнике. Его назвали Solve, он должен отличать надежные возможности от эффектных демонстраций, в которых часто умалчивается о количестве попыток, необходимых роботу, или об условиях его тестирования. Предполагается, что компании должны четко указывать, что может делать робот, где проводились его испытания и сколько дополнительной подготовки или помощи человека требуется ему в каждой новой ситуации.
Госуслуги станут мессенджером
Пока мировые компании решают глобальные вопросы складывания незнакомого белья роботами, в России озабочены созданием удобного мессенджера, которым россияне будут пользоваться. Выход нашелся простой: функции соцсетей — от семейных чатов до ленты новостей о событиях — собираются добавить в «Госуслуги».
Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, указав, что на обновленных «Госуслугах» может появиться возможность взаимодействия не только между пользователями, но и бизнесом и государством. Финальные решения, правда, еще не приняты.
Зумеры начали скупать старые гаджеты
Самое хайповое поколение XXI века — зумеры — снова попали в топы новостей. На этот раз на фоне своего интереса к вещам, которые вообще-то прочно ассоциируют со своим детством миллениалы. Молодые люди скупают виниловые проигрыватели, MP3‑плееры, фотоаппараты моментальной печати.
Физический носитель для зумеров называют уже не способом получать контент, а частью эстетики, способом самовыражения и даже тактильным ритуалом: запах бумаги, шуршание конверта пластинки, ощущение предмета в руках.
Такой неожиданный поворот: поколение, которое выросло в мире виртуальном, пытается вернуться в мир физический.
Может, есть еще будущее у этой планеты? Не знаю…
Обложка: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети