Кузница свободы слова и фейковых новостей. Как за 20 лет менялся Twitter и чему он еще научил юзеров, кроме краткости
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Строго говоря, история Twitter (первоначально Twttr) началась незадолго до того, как ее увидел весь мир. Первый твит в истории принадлежит основателю компанию Джеку Дорси и датируется 21 марта 2006 года. И был он очень простым и банальным, совершенно не подобающим ситуации: «Просто тестирую свой twttr».
15 июля того же года соцсеть, чье название образовано от английского twit — «чириканье» открыли для всех пользователей. Так началась новая интересная страница истории интернета.
Первое сообщение Джека Дорси — «just setting up my twttr» — имеет не только историческую ценность. В марте 2021 года основатель Twitter выставил связанный с ним NFT на площадке Valuables. Криптопредприниматель Сина Эстави заплатил за токен 1630,58 Ethereum — около $2,9 млн по тогдашнему курсу.
Покупатель при этом не получил ни сам аккаунт Дорси, ни авторские права на сообщение, ни возможность распоряжаться твитом. NFT представлял собой цифровой сертификат с данными публикации и подписью ее автора — по сути, коллекционное подтверждение связи токена с первым твитом. Вырученные деньги Дорси перевел в биткоины и пожертвовал африканскому подразделению благотворительной организации GiveDirectly.
Позднее история превратилась в иллюстрацию изменчивости рынка NFT. В 2022 году Эстави попытался перепродать токен за $48 млн, но желающих вернуть ему хотя бы первоначальные вложения не нашлось: поступившие предложения оказались в сотни раз ниже цены покупки.
Сейчас большинство постов в соцсетях мало чем отличается от первых твитов по своей длине, отдавая все больше предпочтения визуалу. В нулевые в моде был «крупный формат». В первых соцсетях пользователи с удовольствием пускались в длинные дискуссии и рассуждения, публиковали многостраничные посты и даже книги.
Создатель Твиттера Джек Дорси поставил жесткое ограничение: никакой графомании, только мысли, которыми вы хотите поделиться с миром в формате заявления. А заявление не может быть слишком длинным.
Спустя 20 лет юбилей выглядит несколько странно. Компании Twitter больше нет, синяя птица исчезла с логотипа, твиты официально превратились в посты, а ретвиты — в репосты. Сервис называется X и должен со временем стать универсальным приложением с видео, звонками, платежами, искусственным интеллектом и собственными способами заработка. Однако старое название оказалось на редкость живучим – до сих пор многие пользователи по привычке называют эту площадку Twitter.
Но что же от прежнего Twitter осталось внутри X? И что это такое вообще, прежний Twitter?
Соцсеть, которую достроили пользователи
Первый Twitter был устроен намного проще, чем нынешние соцсети. Пользователям предлагали отвечать на простой вопрос: «Что ты сейчас делаешь?» — и отправлять знакомым короткие сообщения, мало отличающиеся от SMS. Можно было подписаться на чужие сообщения. Ни хештегов, ни ретвитов, ни привычных ответов через знак @ разработчики не предусмотрели.
Эти функции появились снизу.
Осенью 2006 года пользователи начали ставить знак @ перед именем собеседника, чтобы показать, кому адресована реплика. В августе 2007 года дизайнер Крис Мессина предложил собирать обсуждения вокруг слов со знаком решетки. Его первый пример — #barcamp — относился к серии технологических конференций.
Чужими сообщениями сначала тоже делились вручную. Пользователь копировал текст, добавлял имя автора и сокращение RT — retweet. Компания превратила эту привычку в официальную кнопку лишь позднее. Даже треды родились раньше специального интерфейса: люди нумеровали связанные сообщения и отвечали сами себе, когда одной публикации не хватало.
Сама компания впоследствии признавала, что ретвит, ответ через @, хештег и тред выросли из пользовательских практик. Разработчики наблюдали, как люди приспосабливают сервис под себя, а затем встраивали удачные решения в интерфейс.
Так Twitter довольно быстро отошел от первоначального вопроса «Что ты делаешь?». Люди использовали его для разговоров, новостей, публичных споров и коллективного наблюдения за событиями. Платформа не столько придумала готовый способ общения, сколько дала аудитории очень простой набор инструментов.** А потом несколько лет училась у собственных пользователей.**
Однако у этой истории есть продолжение. Как только пользовательская привычка превращалась в кнопку, компания получала возможность ею управлять: решать, как выглядит ретвит, кому показывается ответ и какое обсуждение попадет в тренды. Twitter рос благодаря самодеятельности аудитории, но постепенно переводил эту самодеятельность под контроль интерфейса и алгоритмов.
В 2009 году компания запустила систему Verified Accounts после серии поддельных аккаунтов знаменитостей. Галочка должна была отвечать на один вопрос: действительно ли этот аккаунт принадлежит указанному человеку. Со временем проверять стали не только подлинность, но и известность владельца.
Так техническая отметка незаметно смешалась со статусом.
После покупки Twitter Маск назвал прежнюю систему элитарной и сделал галочку платной. С 1 апреля 2023 года старые отметки начали убирать у пользователей, которые не оформили X Premium. Теперь значок означает только то, что аккаунт платит за подписку.
Изменение оказалось настолько существенным, что в декабре 2025 года Еврокомиссия признала синюю галочку вводящей в заблуждение: знак по-прежнему похож на традиционную отметку подлинности, хотя купить его может кто угодно. За эту и другие проблемы с прозрачностью X оштрафовали на €120 млн.
Как 140 знаков научили интернет говорить коротко
Знаменитый лимит Twitter появился не из философии минимализма, а из первоначального формата, завязанного на SMS-уведомления. Обычное SMS вмещало 160 знаков. Около 20 символов сервис оставил для имени отправителя, поэтому на само сообщение пришлось 140. Техническое ограничение мобильной связи стало главным отличием новой платформы.
Пользователю нулевых приходилось сразу переходить к делу. Длинное вступление, несколько оговорок и подробный контекст в один твит не помещались. Текст сокращали, дробили на части или вообще превращали в изображение. Например, в день публичного Twitter Джек Дорси запостил фото с технической концепцией будущей соцсети, чтобы продемонстрировать, что такая возможность тоже есть.
Так сложилась особая форма публичной реплики: короткая мысль, понятная без отдельного заголовка и пригодная для мгновенного копирования.
Твиттер стал популярным во многом именно из-за ограничения на символы. До этого интернет был эдаким интернетом ЖЖ. То есть интернет длинных текстов, вдумчивых, где нужно было писать. Либо постили фотки, либо простыни текстов. Запрет на длинные посты, по сути освободил людей. Все стали писать быстро, емко, коммуникация ускорилась. И вот это вот было прорывным
Нехватка места заставляла авторов писать плотнее, думать над формулировками, чаще использовать сокращения и стягивать синтаксические конструкции. Такие твиты в среднем получали больше внимания, чем сообщения той же длины, написанные уже после снятия жесткого ограничения в 140 знаков.
7 ноября 2017 года Twitter увеличил максимальную длину обычного твита до 280 знаков для большинства языков. Японский, китайский и корейский сохранили прежний предел: их символы передают больше информации и в системе Twitter считаются за 2 условных знака.
При тестировании оказалось, что пользователи быстро перестали заполнять все новое пространство. Лишь 5% твитов превышали прежние 140 знаков, а до отметки в 190 знаков доходили только 2%. То есть, аудитория Twitter к тому времени уже привыкла к сложившемуся там лаконичному языку, а на лимиты ворчала скорее по привычке.
Позднейшее исследование подтвердило, что предел в 280 знаков давит слабее, но все равно влияет на речь. Возле новой границы снова появились попытки «утрамбовать» сообщение: пользователи меняли формулировки и сокращали текст почти так же, как при старом лимите.
Twitter тем временем научился обходить собственные ограничения. Появились треды, карточки со ссылками, видео, опросы и цитирование чужих публикаций. Но короткая самостоятельная реплика осталась основной единицей сервиса. Даже длинный тред сначала должен был зацепить читателя одним твитом, иначе до его продолжения никто бы не дошел.
Этот формат оказался удобен не только для шуток. В 140 знаков умещались заявление политика, заголовок новости, биржевая реакция, свидетельство очевидца или фраза, которая быстро расходилась по другим площадкам в виде скриншота. Twitter сделал публичную речь быстрее, но заодно повысил ценность формулировки, способной жить без исходного контекста.
Как Twitter стал рассадником фейковых новостей
Краткость – сестра не только таланта, но и оперативности. Этот формат сделал Twitter буквально кузницей новостей: о всем самом важном было проще написать короткий твит сразу, а потом уже развить мысль, застолбив статус «первого».
В ноябре 2008 года во время терактов в Мумбаи очевидцы публиковали в Twitter сообщения, фотографии и ссылки почти в реальном времени. Профессиональные СМИ следили за лентой, но вскоре столкнулись с привычной теперь проблемой: рядом с реальными свидетельствами появлялись слухи и неподтвержденные сообщения. BBC позднее признала, что использовала часть таких публикаций недостаточно осторожно.
Через несколько месяцев пассажир парома Янис Крумс сфотографировал самолет, совершивший аварийную посадку на реке Гудзон, и опубликовал снимок через Twitter. Пока телевизионные группы добирались до места, фотография уже расходилась по интернету.
Во время Арабской весны Twitter помогал участникам протестов распространять сообщения и позволял внешней аудитории следить за событиями. Было бы преувеличением называть его причиной революций: исследователи описывали платформу прежде всего как средство передачи информации и «мегафон», который усиливал сообщения активистов за пределами региона.
Так сложилась привычная новостная цепочка:
- событие замечает очевидец и пишет об этом в Twitter;
- его сообщение подхватывают другие пользователи;
- журналисты ищут подтверждения;
- официальные лица отвечают внутри той же ленты.
Но во имя скорости часто приносят в жертву фактчек, так что разница между правдой и выдумкой в пространстве твитов весьма тонка. Исследования показывают, что ложные новости в среднем расходились дальше, быстрее и глубже правдивых. Особенно заметной разница была в политических темах. Причем ускоряли распространение прежде всего люди, а не боты.
Twitter пробовал разные способы вмешательства: удалял публикации, ограничивал охваты, добавлял предупреждения и привлекал профессиональных фактчекеров. В 2021 году компания запустила Birdwatch — систему, в которой пользователи могли дополнять спорные сообщения пояснениями, что заметно снижало последующие ретвиты. Позднее она получила название Community Notes и стала одним из главных инструментов проверки информации в X.
Однако пояснения часто появлялись уже после первой волны распространения панических или непроверенных новостей. Поэтому к моменту появления большинства пометок значительная часть аудитории уже успевала увидеть исходное сообщение без контекста.
Сейчас X (бывший Twitter) в России заблокирован и намного реже используется в качестве источников новостей. Однако в мире до сих пор это одна из важнейших площадок быстрого распространения информации. Этот механизм лесного пожара из ретвитов не отменил профессию новостника, однако научил журналистов, что информация из таких источников часто появляется быстрее, чем ее можно проверить. В итоге СМИ оказались перед выбором: плестись позади соцсетей или следовать политике «лучше извиниться потом, чем опоздать сейчас».
Есть ли в Твиттере свобода слова?
Чем влиятельнее становился Twitter, тем меньше в нем оставалось подлинной свободы слова нулевых и политической нейтральности. Компания устанавливала правила, блокировала аккаунты, определяла допустимые границы высказываний, а с 2016 года использовала алгоритмы, чтобы поднимать в ленте публикации, которые считала наиболее интересными конкретному человеку.
Особенно сложной оказалась работа с государственными лидерами. С одной стороны, их публикации могли нарушать правила. С другой — сами эти нарушения представляли общественный интерес и новостной повод, а заодно помогали гражданам судить о политиках.
Для таких случаев Twitter создал отдельный режим: некоторые спорные сообщения оставались доступными под предупреждением, но их распространение ограничивали.
Кульминацией этого подхода стала блокировка аккаунта Дональда Трампа 8 января 2021 года. Компания объяснила решение риском дальнейшего подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками, недовольными исходами выборов (тогда Трамп проиграл Байдену и считал, что результаты подтасовали).
Так частная технологическая платформа фактически лишила действующего президента одного из его главных каналов прямого общения с десятками миллионов подписчиков. Вслед за Twitter так поступили все крупные западные медиа. И хотя решение о блокировке Трампа многие считали оправданным на фоне того, к чему приводили его призывы, в те дни стало ясно: свобода слова в современных соцсетях умерла.
Но и Twitter недолго жил как прежде. Через год соцсеть за $44 млрд купил Илон Маск/
Новый владелец критиковал прежнюю модерацию и обещал расширить свободу высказываний. В ноябре 2022 года он восстановил аккаунт Трампа после опроса среди пользователей, а затем объявил «общую амнистию» для части заблокированных учетных записей.
Однако смена владельца не устранила исходную проблему. Свобода слова нулевых была, по сути, следствием «территории Дикого Запада». Интернет тогда был фронтиром, который открывали впервые, и любые правила там вырабатывались на месте, проходя испытания на прочность.
Сегодня любая площадка вынуждена решать, что модерировать, что чистить, что считать угрозой, травлей, спамом или манипуляцией, а что она откажется удалять даже по требованиям регуляторов. Масла в огонь подливают алгоритмы, которые незаметно формируют информационный пузырь пользователя и фильтруют информацию, которая в него попадает.
Когда еще в старом Twitter ввели алгоритмическую ленту, то есть не ленту друзей, а ленту левых людей, которые тоже тебе показываются, это была революция. Появился органический охват, когда твиты смогли залетать в тренды. Но у Дорси они чаще всего залетали в кругу интересов. То есть руководство Twitter логично предполагало, что пользователи хотят читать тех людей, с которыми близки по взглядам. На этом вырастали информационные пузыри, где условно левые общались с левыми, правые общались с правыми.
С изменениями правил в Twitter последняя инстанция никуда не делась. Ею по-прежнему остается компания, которая владеет серверами, кодом и правилами доступа.
Поэтому спор вокруг Twitter никогда не сводился только к свободе слова. Речь шла еще и о власти над распространением этого самого слова. Человек может высказаться, но именно платформа решает, попадет ли эта фраза к сотне подписчиков, миллионам незнакомцев или в пустоту.
Twitter после превращения в X: что нового привнес Маск
В июле 2023 года синяя птица исчезла, а Twitter стал X. Компания объяснила ребрендинг желанием выйти за пределы старого сервиса коротких сообщений и построить «приложение для всего»: место, где пользователи смогут общаться, смотреть видео, работать с авторами, совершать покупки и со временем проводить платежи.
На уровне названий разрыв был резким. «Твит» превратился в «пост», «ретвит» в «репост. Логотип, который два десятилетия обозначал публичное сообщение в интернете, заменили одной буквой. Стильно, модно, черно.
Но механика платформы сохранилась. Люди по-прежнему подписываются на аккаунты, пишут короткие публичные сообщения, отвечают через @, ставят хештеги, собирают треды, цитируют и распространяют чужие записи. И по старой памяти называют посты твитами.
Сохранилось и главное отличие Twitter: асимметричная связь. Чтобы читать политика, журналиста или незнакомого эксперта, не нужно получать его согласие или становиться «другом». Публичная запись сразу доступна подписчикам и может выйти далеко за пределы первоначальной аудитории.
Вот только ключевой алгоритм для этого поменялся.
Когда Маск пришел в Twitter, он сказал: теперь будут показываться не только твиты с теми, с кем ты согласен, хотя это тоже будет, но и твиты вот ровно противоположные, с кем ты не согласен. Чтобы провоцировать споры, чтобы это больше обсуждалось, разносилось и вовлекалось. И оказалось, несмотря на логичное предположение старой администрации, что людям приятнее читать тех, с кем они согласны, когда они видят несогласных им это хоть и неприятно, но вовлечение растет.
Весной 2026 года X включил автоматический перевод публикаций с помощью нейросети Grok. Теперь алгоритм может показать пользователю пост на незнакомом языке сразу в переводе, даже если он не подписан на автора. При желании можно открыть оригинал или отключить функцию.
Нововведение возымело эффект разорвавшейся бомбы. Раньше языковой барьер разделял Twitter на множество сообществ. Теперь X пытается смешать их в одной ленте и дать публикациям глобальный охват. Получилась Вавилонская башня наоборот: искусственный интеллект не разделяет людей языками, а пытается вернуть им возможность понимать друг друга.
Далее Маск размыл вторую основу старого Twitter — обязательную краткость. Теперь бизнес модель X скорее напоминает «любой каприз за ваши деньги». Обычная публикация по-прежнему ограничена 280 знаками, но платные подписчики теперь могут писать посты объемом до 25 000 знаков. Отдельная функция Articles позволяет публиковать полноценные тексты с заголовками, подзаголовками, изображениями и видео.
X получил аудио- и видеозвонки в личных сообщениях. В платформу встроили ИИ-ассистента Grok, способного отвечать на вопросы, искать информацию и работать с содержанием публикаций. Авторы могут получать выплаты за активность аудитории и продавать подписку на собственный контент.
Это уже не косметическая переделка. Старый Twitter продавал рекламодателям внимание, возникавшее вокруг коротких публичных разговоров. X пытается удержать внутри приложения больше действий: чтение длинных текстов, просмотр видео, звонки, общение с ИИ и заработок авторов.
При этом далеко не все новое придумал Маск с нуля. Платные подписки, редактирование твитов, аудиокомнаты и система Birdwatch появились или разрабатывались до завершения сделки. Новый владелец расширил эти функции, изменил условия доступа и собрал их вокруг идеи универсальной платформы.
Изменилась и организационная культура Твиттера. Из компании, где всем сотрудникам работается комфортно, Маск создал организационную структуру, где все пашут. И сократил большое количество человек, передав их функции небольшой, но эффективной команде, где каждый, правда, работает по 60 часов в неделю, но это считается нормальным. Именно таким образом он вывел соцсеть в плюс-минус окупаемость.
Не всем изменения пришлись по вкусу. Часть аудитории перешла или продублировала активность на других платформах. Но за годы своей истории Twitter успел собрать журналистов, чиновников, политиков, ученых, компании и поклонников массовой культуры в одной общей системе подписок. Перенести такой граф связей на новую площадку намного сложнее, чем скопировать кнопку ретвита. Так что лояльное ядро поворчало на смену режима, но осталось.
Результат пока выглядит как наложение двух сервисов. В базе остается все тот же старый-добрый Twitter — быстрая лента коротких сообщений, построенная на подписках, ответах, репостах и публичных конфликтах. Но сверху над ним уже растет X — платная экосистема для видео, длинных публикаций, авторских доходов и искусственного интеллекта.
Пока старый слой выглядит более узнаваемым, чем новый, но то ли еще будет. Twitter прожил 20 лет и не превратился в призрак старых платформ во многом потому, что не боялся меняться. Как отвечая на ожидания пользователей, так и обманывая их по своему усмотрению.
Но пусть даже синяя птица исчезла с вывески, ее голос до сих пор живет. За годы «твитов» интернет научился говорить кратко, емко и желательно так, чтобы рука сама тянулась к кнопке ретвита. Ну, или репоста. Хэштег, лайк, чивик.