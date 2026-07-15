Спустя 20 лет юбилей выглядит несколько странно. Компании Twitter больше нет, синяя птица исчезла с логотипа, твиты официально превратились в посты, а ретвиты — в репосты. Сервис называется X и должен со временем стать универсальным приложением с видео, звонками, платежами, искусственным интеллектом и собственными способами заработка. Однако старое название оказалось на редкость живучим – до сих пор многие пользователи по привычке называют эту площадку Twitter.

Но что же от прежнего Twitter осталось внутри X? И что это такое вообще, прежний Twitter?

Соцсеть, которую достроили пользователи

Первый Twitter был устроен намного проще, чем нынешние соцсети. Пользователям предлагали отвечать на простой вопрос: «Что ты сейчас делаешь?» — и отправлять знакомым короткие сообщения, мало отличающиеся от SMS. Можно было подписаться на чужие сообщения. Ни хештегов, ни ретвитов, ни привычных ответов через знак @ разработчики не предусмотрели.

Эти функции появились снизу.

Осенью 2006 года пользователи начали ставить знак @ перед именем собеседника, чтобы показать, кому адресована реплика. В августе 2007 года дизайнер Крис Мессина предложил собирать обсуждения вокруг слов со знаком решетки. Его первый пример — #barcamp — относился к серии технологических конференций.

Чужими сообщениями сначала тоже делились вручную. Пользователь копировал текст, добавлял имя автора и сокращение RT — retweet. Компания превратила эту привычку в официальную кнопку лишь позднее. Даже треды родились раньше специального интерфейса: люди нумеровали связанные сообщения и отвечали сами себе, когда одной публикации не хватало.

Сама компания впоследствии признавала, что ретвит, ответ через @, хештег и тред выросли из пользовательских практик. Разработчики наблюдали, как люди приспосабливают сервис под себя, а затем встраивали удачные решения в интерфейс.