Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChatОбъясняем за 60 секунд
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Что доступно в XChat
Аудио- и видеозвонки, в том числе групповые с количеством участников до 500.
Отправка больших файлов и видео.
Редактирование и удаление сообщений у всех участников переписки.
Блокировка скриншотов.
Исчезающие сообщения.
Отсутствие рекламы.
Встроенный ИИ-помощник Grok.
Зайти в XChat можно через аккаунт в X, номер телефона не нужен.
Насколько безопасен XChat
Создатели уверяют, что мессенджер никак не следит за действиями пользователей и не читает переписки.
Что они обещают:
- сквозное шифрование каждого сообщения;
- защита доступа к ним PIN-кодом, который остается только на устройстве.
Однако на этапе бета-тестирования эксперты предупреждали, что приложение кажется не таким защищенным, как другие мессенджеры со сквозным шифрованием, пишет 3dnews.
Основные претензии пользователей к безопасности — к профилю владельца привязаны данные его страницы X, данные о местоположении, список контактов и история поиска.
Когда Маск только анонсировал XChat, он заявил, что приложение использует «шифрование в стиле биткоина». Но разработчик Bitcoin Core Люк Дешьер напомнил, что биткоин вообще не использует шифрование.
Где скачать XChat
Мессенджер доступен только в AppStore, но не в российском. Хотя русский язык мессенджер поддерживает.
В Google Play есть приложение с аналогичным названием, но оно к мессенджеру Илона Маска не имеет никакого отношения.
Станет ли XChat конкурентом Telegram
По функционалу мессенджеры действительно похожи, но есть как минимум три причины, почему в России XChat может не набрать такую популярность:
Самая очевидная — российские пользователи пока не могут скачать приложение.
Сама соцсеть X в России заблокирована, а значит, доступ к мессенджеру будет затруднен, так как авторизоваться нужно через нее.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в марте 2022 года. И не стал снимать блокировку, даже после того как соцсеть сменила владельца и название.
В феврале 2025 года за X вступилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в соцсети Илона Маска стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры», поэтому власти могли бы подумать о том, чтобы разблокировать ее.
Однако в Кремле сказали, что это произойдет только тогда, когда соцсеть выполнит все требования российского законодательства.
- Россиянам там пока просто не с кем общаться.
Есть одна большая проблема — там нет других людей, которые им уже пользуются. То есть это такая экзотика, на которую люди не клюнут. Поэтому рассматривать серьезно, как альтернативу чему-либо, точно не стоит.