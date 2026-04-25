25 апреля 2026, 10:54

Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat

Соцсеть X официально запустила собственный мессенджер XChat. Пользователям обещают полную конфиденциальность, встроенную нейросеть Grok и отсутствие рекламы. При этом эксперты сомневаются, что приложение действительно такое защищенное, как заявляют разработчики. Разбираем, что умеет новый мессенджер Илона Маска и сможет ли он заменить россиянам Telegram.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Что доступно в XChat

  • Аудио- и видеозвонки, в том числе групповые с количеством участников до 500.

  • Отправка больших файлов и видео.

  • Редактирование и удаление сообщений у всех участников переписки.

  • Блокировка скриншотов.

  • Исчезающие сообщения.

  • Отсутствие рекламы.

  • Встроенный ИИ-помощник Grok.

Зайти в XChat можно через аккаунт в X, номер телефона не нужен.

Насколько безопасен XChat

Создатели уверяют, что мессенджер никак не следит за действиями пользователей и не читает переписки.

Что они обещают:

  • сквозное шифрование каждого сообщения;
  • защита доступа к ним PIN-кодом, который остается только на устройстве.

Однако на этапе бета-тестирования эксперты предупреждали, что приложение кажется не таким защищенным, как другие мессенджеры со сквозным шифрованием, пишет 3dnews.

Основные претензии пользователей к безопасности — к профилю владельца привязаны данные его страницы X, данные о местоположении, список контактов и история поиска.

Когда Маск только анонсировал XChat, он заявил, что приложение использует «шифрование в стиле биткоина». Но разработчик Bitcoin Core Люк Дешьер напомнил, что биткоин вообще не использует шифрование.

Где скачать XChat

Мессенджер доступен только в AppStore, но не в российском. Хотя русский язык мессенджер поддерживает.

В Google Play есть приложение с аналогичным названием, но оно к мессенджеру Илона Маска не имеет никакого отношения.

Станет ли XChat конкурентом Telegram

По функционалу мессенджеры действительно похожи, но есть как минимум три причины, почему в России XChat может не набрать такую популярность:

  1. Самая очевидная — российские пользователи пока не могут скачать приложение.

  2. Сама соцсеть X в России заблокирована, а значит, доступ к мессенджеру будет затруднен, так как авторизоваться нужно через нее.

Есть ли шансы, что X разблокируют

Роскомнадзор заблокировал Twitter в марте 2022 года. И не стал снимать блокировку, даже после того как соцсеть сменила владельца и название.

В феврале 2025 года за X вступилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в соцсети Илона Маска стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры», поэтому власти могли бы подумать о том, чтобы разблокировать ее.

Однако в Кремле сказали, что это произойдет только тогда, когда соцсеть выполнит все требования российского законодательства.

  1. Россиянам там пока просто не с кем общаться.

Есть одна большая проблема — там нет других людей, которые им уже пользуются. То есть это такая экзотика, на которую люди не клюнут. Поэтому рассматривать серьезно, как альтернативу чему-либо, точно не стоит.

Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group
