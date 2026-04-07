В апреле 2026 года в коде популярного клиента Nekogram нашли бэкдор — дефект алгоритма, который позволяет получить несанкционированный доступ к данным. Приложение тайно отправляло номера телефонов и ID пользователей стороннему боту.

Автор проекта признал сбор данных, но так и не объяснил, зачем это было нужно.

В марте 2026-го исследователи выяснили, что приложение «Телега» (его рекламировали как клиент «без VPN») использует схему MITM («Человек посередине»). Это тип хакерской атаки, при которой злоумышленник тайно перехватывает связь между двумя сторонами.

Трафик в «Телеге» идет не напрямую на серверы Telegram, а через промежуточный командный центр. В этом приложении отключены секретные чаты и шифрование. Вся переписка, фото и голосовые сообщения проходят через чужие серверы в открытом виде — их можно просто прочитать.