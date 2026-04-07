«Черная метка» от Дурова. Почему мессенджер начал помечать пользователей неофициальных клиентов Telegram?И что нужно учесть
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Зачем скачивают неофициальные клиенты Telegram и почему их помечают
Пользователи скачивают неофициальные клиенты ради дополнительных функций, которых нет в оригинальном Telegram, пояснил руководитель разработки PT MAZE Positive Technologies Николай Анисеня. Например, в некоторых из них можно открывать и читать сообщения так, чтобы собеседник не видел отметку о прочтении.
У Telegram открытый исходный код (open source). Это значит, что любой разработчик может взять его за основу, добавить новые функции, поменять дизайн и выпустить собственное приложение для общения.
Вот такие сторонние приложения называют «неофициальными клиентами».
Спрос на неофициальные клиенты растет на фоне замедления Telegram в России.
Летом 2025 года Роскомнадзор начал ограничивать звонки в Telegram: ведомство обвинило платформу в пособничестве мошенникам и террористам. А в феврале 2026-го источники РБК сообщили, что власти готовят полную блокировку мессенджера в первых числах апреля.
В свою очередь, Telegram подталкивает аудиторию пользоваться именно официальным приложением, потому что мессенджеру важно контролировать свою экосистему, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Чем опасны неофициальные клиенты Telegram
Главная проблема в том, что сторонние разработчики могут незаметно вшить в программу вредоносный код. В неофициальных клиентах часто встречаются уязвимости — через эти дыры злоумышленники могут взломать аккаунт.
Далеко не все альтернативные клиенты обязательно вредоносные, но лучше не играть в такую лотерею.
Еще в переписке с пользователем неофициального клиента Telegram вы не знаете, кто и как обрабатывает ваши сообщения.
Неофициальные клиенты работают через API (программный интерфейс, через который приложения обмениваются данными), что выступает своеобразным буфером между сервисом и пользователем. В таком случае появляются угрозы в виде потенциальных утечек данных, так как неофициальное приложение может «видеть» файлы и сообщения, соответственно, исключается любая конфиденциальность.
Сторонние клиенты могут прогонять трафик через собственные серверы, отметил председатель совета КС НСБ России Игорь Бедеров.
Это позволяет разработчикам читать переписку, менять текст ваших сообщений, заходить в другие чаты от вашего имени и передавать любые данные третьим лицам.
В апреле 2026 года в коде популярного клиента Nekogram нашли бэкдор — дефект алгоритма, который позволяет получить несанкционированный доступ к данным. Приложение тайно отправляло номера телефонов и ID пользователей стороннему боту.
Автор проекта признал сбор данных, но так и не объяснил, зачем это было нужно.
В марте 2026-го исследователи выяснили, что приложение «Телега» (его рекламировали как клиент «без VPN») использует схему MITM («Человек посередине»). Это тип хакерской атаки, при которой злоумышленник тайно перехватывает связь между двумя сторонами.
Трафик в «Телеге» идет не напрямую на серверы Telegram, а через промежуточный командный центр. В этом приложении отключены секретные чаты и шифрование. Вся переписка, фото и голосовые сообщения проходят через чужие серверы в открытом виде — их можно просто прочитать.
По словам Игоря Бедерова, маркировка в Telegram — это реакция на реальные случаи перехвата трафика и скрытого сбора данных в популярных неофициальных клиентах.
Технически заблокировать все альтернативные клиенты невозможно, поэтому мессенджер начал просто предупреждать пользователей об опасности.
Что будет, если написать сообщение пользователю неофициального клиента
Если ваш собеседник использует стороннее приложение, ваши данные могут утечь, даже если вы пользуетесь официальной версией.
Ваш смартфон при этом, конечно, не взломают. Опасность в другом: вредоносная программа на чужом устройстве может перехватывать ваши сообщения и пересылать их кому угодно.
Николай Анисеня из Positive Technologies объясняет, что вредоносный клиент может выкачать:
- настоящее имя, номер телефона и никнейм;
- список ваших общих чатов;
- фото профиля;
- историю общения и все вложения в переписке.
Сторонние приложения могут перехватывать ключи от приватных чатов с end-to-end шифрованием. Это такой способ передачи данных, при котором доступ к сообщениям имеют только участники беседы. То есть даже секретные диалоги станут доступны третьим лицам.
Еще из-за ошибок в коде неофициального клиента ссылки в чате могут подменить, добавил Константин Горбунов. Вместо настоящих сайтов они будут вести на страницы с вирусами.
Имеет ли значение, где вы общаетесь — в личке или группе
Опасно везде: и в личных сообщениях, и в комментариях под постами. Если приложение собеседника заражено, вирус в нем «видит» всю информацию, которая проходит через этот аккаунт. Это касается и групповых чатов.
По большому счету неважно, идет общение в личных сообщениях или в группе. Главное — не переходить по ссылкам, не пересылать файлы и другую чувствительную информацию.
Эксперт добавил, что этих правил полезно придерживаться, даже если у собеседника официальный Telegram, особенно если вы с человеком не знакомы.
