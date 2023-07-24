В Роскомнадзоре отказались разблокировать Twitter после смены названия

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Twitter после смены названия нет

В Роскомнадзоре отказались снять блокировку с социальной сети Twitter после смены ее названия на X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет», — говорится в заявлении.

О ребрендинге Twitter стало известно ранее 24 июля. Владелец компании, американский миллиардер Илон Маск переименовал соцсеть в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X. По словам Маска, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Twitter заблокировали в России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята после того, как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российским СМИ, в частности, страницам агентств РИА Новости и Sputnik, а также каналов RT и «Звезда».