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16:05, 24 июля 2023Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре отказались разблокировать Twitter после смены названия

В Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки Twitter после смены названия нет

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Роскомнадзоре отказались снять блокировку с социальной сети Twitter после смены ее названия на X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет», — говорится в заявлении.

О ребрендинге Twitter стало известно ранее 24 июля. Владелец компании, американский миллиардер Илон Маск переименовал соцсеть в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X. По словам Маска, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Twitter заблокировали в России 4 марта 2022 года. Такая мера была принята после того, как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российским СМИ, в частности, страницам агентств РИА Новости и Sputnik, а также каналов RT и «Звезда».

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    Евгения Наумова
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