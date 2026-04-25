Стоит ли брать «дальневосточный гектар» или «арктический гектар»? Глушь, болота и другие сюрпризы на бесплатной землеРазбираем все риски и выгоды программ
© ТВЗ, создано при помощи нейросети
Кто может получить землю по программам
Участвовать в программах могут три категории:
1. Граждане России
Землю может получить любой россиянин независимо от того, где он прописан. Ограничений по возрасту нет — участок можно оформить даже на новорожденного ребенка. В этом случае документы за него подают родители.
2. Участники программы по переселению соотечественников
Иностранцы и люди без гражданства тоже могут претендовать на гектар, если они официально участвуют в программе по добровольному переселению соотечественников в Россию.
Вам не нужно приносить справки. Когда вы подаете заявление на портале «НаДальнийВосток.РФ», система сама проверяет ваше гражданство через базы МВД и других ведомств. Если данных о вас нет, заявку отклонят автоматически.
3. Те, кто уже освоил свой первый гектар
С августа 2021 года работает правило «второго гектара». Если вы уже получили первый участок, успешно его использовали и оформили в собственность (или в аренду на 49 лет), вы имеете право взять еще до 1 гектара земли.
Землю можно брать не только в одиночку, но и коллективно — например, вместе с друзьями.
- В одной заявке может быть до 10 человек.
- На каждого участника выделяют по 1 гектару — так можно сразу получить массив в 10 гектаров.
- Быть родственниками для этого необязательно.
Землю на Дальнем Востоке или в Арктике выдают бесплатно на 5 лет. Если за это время вы никак не начнете использовать участок, право на него аннулируют, а землю вернут государству.
Что запрещено делать с землей
Нельзя продавать участок, дарить или сдавать в аренду иностранным гражданам и компаниям. Также запрещено оформлять землю на российскую компанию, если в ее капитале есть доля иностранцев.
Где можно выбрать землю
Землю дают во всех 11 регионах Дальнего Востока:
- Амурская область;
- Еврейская автономная область;
- Забайкальский край;
- Камчатский край;
- Магаданская область;
- Приморский край;
- Республика Бурятия;
- Республика Саха (Якутия);
- Сахалинская область;
- Хабаровский край;
- Чукотский автономный округ.
Больше всего «дальневосточных гектаров» в 2025 году выдали в Якутии. Далее следуют Приморский край и Сахалинская область.
«Арктический гектар» дают в регионах, которые полностью или частично входят в Арктическую зону:
- Мурманская область;
- Республика Саха (Якутия);
- Чукотский автономный округ;
- Ненецкий автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Республика Карелия (отдельные районы);
- Республика Коми (отдельные районы);
- Архангельская область (отдельные районы);
- Красноярский край (отдельные районы).
В Якутии и на Чукотке работают обе программы сразу, потому что эти регионы относятся и к Дальнему Востоку, и к Арктике. Правила получения земли там одинаковые.
Лидером по числу предоставленных участков в Арктике в 2025-м стала Мурманская область. Следующие по востребованности — земли в Карелии и Архангельской области.
Какую землю брать нельзя
На кадастровой карте есть недоступные участки. Вам откажут, если земля уже занята под:
- нужды обороны и безопасности;
- заповедники и национальные парки;
- города и поселки (участок нельзя взять внутри городской черты);
- государственные стройки и резервы;
- объекты культурного наследия;
- общественные места (дороги, парки, скверы).
Также вы не сможете взять гектар вплотную к крупному городу. Вокруг них есть буферная зона, ширина которой зависит от количества жителей:
- Если в городе живет больше 300 тысяч человек, участок должен быть минимум в 20 км от его границы.
- Если жителей от 50 тысяч до 300 тысяч — не ближе 10 км.
Какие виды участков доступны по программам
По закону участник программ может выбрать любой вид разрешенного использования (ВРИ) для своего гектара. Это может быть как один вид деятельности, так и несколько одновременно.
В зависимости от того, к какой категории относится выбранный участок, определяются возможности его освоения:
-
Земли населенных пунктов. На них можно строить жилые дома, объекты торговли, сервиса и социальной инфраструктуры.
-
Земли сельскохозяйственного назначения. Эти участки предназначены для выращивания сельхозкультур, ведения личного подсобного хозяйства, выпаса скота или садоводства.
-
Земли лесного фонда. На таких участках запрещено капитальное строительство жилых домов для постоянного проживания. Но можно —базы отдыха, объекты для заготовки древесины, сбора ягод и лекарственных трав. Тут можно вести охотничье хозяйство.
Важный момент: земли в лесу не дают в собственность. Участок можно получить только в долгосрочную аренду на срок до 49 лет.
Фактически спрос уже сфокусировался на понятных локациях. В приоритете участки с минимальной логистической неопределенностью: рядом с дорогами, населенными пунктами, водой или туристическими маршрутами. Интерес к удаленным территориям без инфраструктуры заметно снизился. Люди стали считать не гектары, а издержки на их освоение.
Готовые решения для бизнеса
Для тех, кто планирует использовать землю для заработка, государство разработало типовые бизнес-планы (модельные решения). Они включают в себя расчеты затрат, перечень необходимого оборудования и сроки окупаемости.
Вот какие бизнесы можно открыть:
- модульный цех для переработки фруктов и ягод;
- магазин продуктов;
- пекарня;
- автомастерская;
- база отдыха и экотуризма;
- ферма по разведению свиней и т. д.
Сколько времени дают на выбор ВРИ
Заявитель не обязан указывать цель использования участка в момент подачи заявки. Закон дает два года с момента заключения договора безвозмездного пользования на то, чтобы окончательно определиться с видом деятельности и уведомить об этом уполномоченный орган.
Если в течение года уведомление не подать, это будет нарушением условий договора. Конечно, сразу землю из-за этого не заберут, но могут возникнуть проблемы, если спустя 5 лет вы решите оформить участок в собственность или аренду.
Как искать участок
На сайте «НаДальнийВосток.РФ» вы можете выбрать уже готовый участок из списка. Там можно применить фильтры, посмотреть его на карте и всю информацию о нем. Второй вариант — нарисовать границы своего будущего гектара на сайте «НаДальнийВосток.РФ». Система объединена с базой Росреестра, поэтому на ней видно, где земля уже занята, а где свободна.
Как пользоваться картой
-
Ищите свободные места. Чтобы было легче, выключите на карте видимость всех слоев, оставьте только нужные. Например, можно включить:
-
территорию зоны ДФО (если выбираете землю там);
-
зоны «Можно»;
-
ЗУ (земельные участки), которые могут быть предоставлены.
-
Используйте инструменты измерения. Ими можно, например, измерить расстояние до ближайшей дороги, поселка или линии электропередачи.
Главная проблема участников программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» — это разрыв между картой и реальностью. Выбор участка «по клику» часто оборачивается сложностями уже на месте. Транспортная доступность, особенно зимой, наличие электросетей, рельеф, почвы — все это критично, но не всегда очевидно на этапе выбора. Именно поэтому доля тех, кто реально осваивает землю, по-прежнему ниже, чем число заявок.
На что смотреть, если строите дом
-
Дороги. Их лучше смотреть на спутниковых картах — «Яндекс Картах», Google Maps и т. д.
-
Электричество. Подключить свет стоит дорого, если тянуть провода издалека. Если до ближайших столбов (сетей 0,4 кВ) больше 300–500 метров, цена за техприсоединение может вырасти в несколько раз.
По закону, если 20 и более человек взяли соседние участки (в границах поселка или не дальше 20 км от него), местные власти обязаны помочь с дорогами и коммуникациями. Если нет, придется все делать самому.
На что смотреть, если планируете ферму
Для сельского хозяйства данных обычной карты мало. Проверьте участок по дополнительным параметрам:
- Рельеф. Если у участка сильный уклон, там будет сложно пахать землю или косить сено на технике.
- Болота и трава. Доступный на кадастровой карте участок может быть заболочен.
- Лес. Если участок полностью зарос густым лесом, вам придется тратить деньги на раскорчевку.
Перед тем как стать участником программ, стоит оценить свои силы и возможности, советует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Как минимум нужно составить план по освоению участка и сметы. Лучше также съездить на место лично и все изучить.
Чем выгодны «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар»
Главный плюс программ не только в бесплатной земле, но и в доступе ко льготам, которые не получить без этого гектара. Но давайте по порядку.
1. Бесплатная земля Вы пользуетесь участком бесплатно: никакой аренды и земельных налогов в течение 5 лет платить не нужно. Если за 5 лет вы начали использовать землю по назначению (построили дом, завели огород или открыли бизнес), ее передают вам в собственность безвозмездно. Исключение, как уже говорилось, — это лесные участки.
При этом можно не ждать 5 лет, а оформить собственность сразу. Для этого нужно либо построить на гектаре дом (от 24 кв. м), либо взять ипотеку на его строительство на этом участке.
2. Есть льготы и гранты
Владельцы гектаров могут взять «Дальневосточную ипотеку» или «Арктическую ипотеку» на строительство дома. Главный плюс в том, что для участников программы не важны возраст и семейное положение — льготный кредит дадут любому владельцу гектара.
Для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством, есть гранты «Агростартап» (до 5 млн рублей) и субсидии на покупку тракторов или комбайнов.
Если вы откроете на гектаре бизнес и станете резидентом Арктической зоны или ТОР (Территории опережающего развития), вы сможете не платить налоги на прибыль, имущество и землю в течение 5–10 лет.
3. Удобно выбирать и оформлять
Вам не нужно лететь в Магадан или Мурманск, чтобы подать документы. Все делается онлайн. Чтобы подать заявку, нужна только учетная запись на «Госуслугах». Справки о доходах, дипломы или бизнес-планы на этапе получения земли не требуются.
Вы можете использовать гектар для чего угодно — от пасеки до гостиницы. Можно даже совмещать несколько видов деятельности.
Можно объединяться с друзьями. Если подать коллективную заявку (до 10 человек), вы получите один большой массив земли до 10 гектаров. На такой площади проще строить поселок или большую ферму.
Если вы успешно освоили свой первый участок и оформили его в собственность, государство разрешает взять еще один гектар бесплатно. Это удобно, если ваш проект вырос и требует больше места.
Минусы. К чему нужно быть готовым
1. Как можно потерять участок
Пока вы не оформили землю в собственность, она принадлежит государству. У вас ее могут отобрать, если вы:
- ничего не будете делать. Если через 5 лет вы не докажете, что освоили гектар (не построили дом, не завели ферму и т. д.), в собственность его не отдадут;
- начнете строить там, где нельзя. Например, если вы поставите капитальный дом на землях лесного фонда или сельхозназначения, где разрешен только выпас скота.
2. Расходы на инфраструктуру, скорее всего, лягут на вас
Государство не обязано подводить коммуникации к каждому отдельному гектару. И совсем не факт, что вы найдете участок, где будет достаточно соседей, чтобы государство помогло обустроить дороги, провести электричество и коммуникации.
На практике успех проекта во многом зависит не только от самого участка, но и от способности договариваться с соседями. Там, где формируются активные группы, кооперативы или инициативные сообщества, инфраструктура развивается заметно быстрее. В противном случае процесс может затягиваться на годы. Формально власти обязаны содействовать, но сроки и объемы помощи зависят от региональных приоритетов и бюджетов, поэтому гарантированной модели здесь нет.
3. Высокий риск получить кота в мешке
Вы выбираете землю дистанционно. Это, конечно, удобно, но опасно. Спутник на карте не показывает всех проблем участка.
На месте гектар может оказаться, например, негодным для строительства дома или ведения хозяйства. Понять это удаленно довольно сложно.
4. Нельзя продать или сдать в аренду
Пока земля не в вашей собственности (первые 5 лет), вы сильно ограничены в правах:
- участок нельзя продать или подарить;
- его нельзя сдать в аренду другим людям;
- землю нельзя заложить в банк (кроме ипотеки на строительство дома на этом же гектаре).
5. Суровый климат
В Арктике и на севере Дальнего Востока климат довольно суровый. Например, если вы хотите построить дом, у вас есть всего 3–4 месяца в году, чтобы залить фундамент или возвести стены.
С октября по май на улице уже слишком холодно для обычных строительных работ. Если не успеете закупить и привезти материалы к началу лета, стройка встанет до следующего года.
Чтобы дом не вымерз, нужны очень толстые слои утеплителя и специальные многокамерные окна. Это еще больше увеличивает смету на строительство.
Любая задержка с поставками может привести к тому, что вы не успеете достроить дом за 5 лет и потеряете право на землю.
Из-за этих особенностей фундамент на севере обходится в 2–3 раза дороже, чем в центральной части России.
6. Дорого содержать дом
Жить на северном гектаре затратно даже после окончания стройки. Отапливать дом придется почти круглый год. Это огромные расходы на дрова, уголь или электричество.
