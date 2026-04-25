Перед тем как стать участником программ, стоит оценить свои силы и возможности, советует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Как минимум нужно составить план по освоению участка и сметы. Лучше также съездить на место лично и все изучить.

Чем выгодны «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар»

Главный плюс программ не только в бесплатной земле, но и в доступе ко льготам, которые не получить без этого гектара. Но давайте по порядку.

1. Бесплатная земля Вы пользуетесь участком бесплатно: никакой аренды и земельных налогов в течение 5 лет платить не нужно. Если за 5 лет вы начали использовать землю по назначению (построили дом, завели огород или открыли бизнес), ее передают вам в собственность безвозмездно. Исключение, как уже говорилось, — это лесные участки.

При этом можно не ждать 5 лет, а оформить собственность сразу. Для этого нужно либо построить на гектаре дом (от 24 кв. м), либо взять ипотеку на его строительство на этом участке.

2. Есть льготы и гранты

Владельцы гектаров могут взять «Дальневосточную ипотеку» или «Арктическую ипотеку» на строительство дома. Главный плюс в том, что для участников программы не важны возраст и семейное положение — льготный кредит дадут любому владельцу гектара.

Для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством, есть гранты «Агростартап» (до 5 млн рублей) и субсидии на покупку тракторов или комбайнов.

Если вы откроете на гектаре бизнес и станете резидентом Арктической зоны или ТОР (Территории опережающего развития), вы сможете не платить налоги на прибыль, имущество и землю в течение 5–10 лет.

3. Удобно выбирать и оформлять

Вам не нужно лететь в Магадан или Мурманск, чтобы подать документы. Все делается онлайн. Чтобы подать заявку, нужна только учетная запись на «Госуслугах». Справки о доходах, дипломы или бизнес-планы на этапе получения земли не требуются.

Вы можете использовать гектар для чего угодно — от пасеки до гостиницы. Можно даже совмещать несколько видов деятельности.

Можно объединяться с друзьями. Если подать коллективную заявку (до 10 человек), вы получите один большой массив земли до 10 гектаров. На такой площади проще строить поселок или большую ферму.

Если вы успешно освоили свой первый участок и оформили его в собственность, государство разрешает взять еще один гектар бесплатно. Это удобно, если ваш проект вырос и требует больше места.

Минусы. К чему нужно быть готовым

1. Как можно потерять участок

Пока вы не оформили землю в собственность, она принадлежит государству. У вас ее могут отобрать, если вы:

ничего не будете делать. Если через 5 лет вы не докажете, что освоили гектар (не построили дом, не завели ферму и т. д.), в собственность его не отдадут;

Если через 5 лет вы не докажете, что освоили гектар (не построили дом, не завели ферму и т. д.), в собственность его не отдадут; начнете строить там, где нельзя. Например, если вы поставите капитальный дом на землях лесного фонда или сельхозназначения, где разрешен только выпас скота.

2. Расходы на инфраструктуру, скорее всего, лягут на вас

Государство не обязано подводить коммуникации к каждому отдельному гектару. И совсем не факт, что вы найдете участок, где будет достаточно соседей, чтобы государство помогло обустроить дороги, провести электричество и коммуникации.