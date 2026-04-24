Можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно? Отвечают коммунальщики
Как изменились тарифы за коммуналку в 2026 году
В 2026 году тарифы на коммуналку в России индексируют дважды.
Первое повышение уже случилось 1 января: тарифы выросли на 1,7% во всех регионах. Это произошло, потому что правительство подняло ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%.
Поскольку налог включен в стоимость услуг, суммы в платежках за коммуналку тоже выросли.
У тех, кто не установил счетчики, в феврале счета повысились на 50% больше обычного. С начала года повышающий коэффициент на холодную воду для них увеличился в два раза — с 1,5 до 3.
Это штрафная наценка для тех, кто не установил счетчики, хотя техническая возможность для этого была.
Как это работает: если у вас нет прибора учета, плату считают по нормативу (сколько в среднем тратит один человек). Эту сумму умножают на коэффициент. Раньше он был 1,5, а с января 2026 года стал 3. То есть за воду вы заплатите в три раза больше, чем могли бы по счетчику.
Как сэкономить: установите счетчики и подайте акт ввода в эксплуатацию в управляющую компанию. Если в квартире технически невозможно поставить прибор (например, дом аварийный или трубы замурованы в стены), нужно получить специальный акт — тогда коэффициент применять не будут.
Второе и самое масштабное повышение тарифов запланировали на 1 октября. Раньше цены обычно поднимали в июле, но в 2026 году график сдвинули.
Размер индексации зависит от региона:
- в Москве тарифы могут вырасти на 15%;
- в Санкт-Петербурге — на 14,6%;
- в Ставропольском крае — сразу на 22%.
Власти объясняют рост цен износом сетей. По данным Минстроя, коммунальная инфраструктура в стране изношена на 40%, а в отдельных городах — на все 80%.
Без повышения тарифов обновить трубы и электросети не получится, объяснил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Илья Долматов.
Снизить платеж помогут льготы и субсидии от государства. По федеральному закону компенсация положена тем, у кого на ЖКХ уходит больше 22% семейного бюджета.
Но в некоторых регионах порог ниже: в Петербурге компенсируют расходы на ЖКУ, если траты превышают 14% дохода, а в Москве — 10%.
Далее мы расскажем, как самостоятельно сэкономить на коммуналке без снижения качества жизни.
Как сэкономить на электроэнергии
Перейдите на светодиодные лампы
Замена обычных ламп накаливания на светодиодные (LED) — самый простой способ сократить расходы на свет. LED-лампы потребляют на 75% меньше энергии и служат в 25 раз дольше обычных. В ГБУ «Жилищник» подсчитали, что затраты на покупку таких ламп окупаются меньше чем за год.
Светодиодные лампы могут быть ярче, чем лампы накаливания, при меньшем потреблении энергии.
Используйте диммеры
Диммер — это специальный регулятор, который меняет яркость света в комнате. Он помогает экономить, когда не нужен слишком яркий свет, — например, во время отдыха или просмотра телевизора.
Диммер работает в основном с лампами накаливания, не все светодиодные работают с ними корректно.
Устройство подходит в том случае, если вы пока не хотите полностью переходить на светодиоды.
Постепенно обновляйте бытовую технику
Приборы с энергопотреблением класса А++ и выше существенно снижают нагрузку на сеть.
Латинские буквы на наклейках бытовых приборов показывают, насколько экономно прибор расходует электричество.
Вот какие классы встречаются:
- A+++, A++, A+: современная техника, которая тратит минимум энергии.
- B, C, D: средние показатели.
- E, F, G: устаревшие или дешевые модели, которые потребляют много ресурсов.
Вот пример: стиральная машина класса A+++ расходует около 110 Вт·ч на 1 кг белья, а модель класса G — более 390 Вт·ч. То есть за одну и ту же стирку вы заплатите в 3,5 раза больше.
Конечно, взять и поменять всю технику исключительно ради экономии на электричестве — нерационально. Но можно постепенно заменить самые энергозатратные приборы на менее мощные.
Электромонтер Андрей Ненастьев выделил пять самых «прожорливых» устройств:
- бойлер,
- обогреватели,
- кондиционер,
- электрочайник,
- утюг.
Возможно, стоит подумать о смене электроплиты. Самый экономичный тип — индукционные. Они потребляют на 30–50% меньше энергии, чем стеклокерамические, за счет прямого нагрева дна посуды.
В Сети часто советуют обзавестись посудомойкой, так как она позволяет сократить потребление воды. Это так, и мы об этом еще поговорим. Пока просто запомните, что посудомойки потребляют много электроэнергии. Так что, экономя на одном, придется больше тратить на другое.
За год при ежедневном использовании посудомойка в Москве может тратить электричество на сумму от 1120 до 3345 рублей.
Установите многотарифный счетчик. Но сначала все рассчитайте
Двухтарифный счетчик (день/ночь) принесет выгоду только тем, кто готов перестраивать свой быт и привычки. Обычно в квартирах стоят однотарифные приборы — они считают свет по одной цене круглые сутки. Многотарифные счетчики делят время на периоды. Например, в двухтарифном ночь длится с 23:00 до 07:00 и стоит в разы дешевле дневного тарифа.
В трехтарифном выделяют еще и «пиковые» часы (утро и вечер), когда электричество самое дорогое.
Чтобы понять, нужно ли вам это, в Роскачестве советуют рассчитать, какую часть нагрузки вы сможете перенести на темное время суток. Если вы не готовы запускать стирку или посудомойку после одиннадцати вечера, повышенный дневной тариф просто съест всю экономию.
Если вы живете в обычном ритме и днем постоянно пользуетесь техникой, дневной тариф (который выше стандартного) может даже увеличить ваши расходы.
Такая система идеально подходит жителям частных домов с электрокотлами и мощными насосами, которые можно включать по таймеру ночью.
Еще несколько лайфхаков:
-
Чистите чайник от накипи. Налет плохо проводит тепло, поэтому вода греется дольше.
-
Не ставьте холодильник рядом с плитой. Из-за жара он может тратить в два раза больше энергии.
-
Подбирайте посуду под размер конфорки. Если дно кастрюли меньше блина электрической плиты, 10% энергии улетает впустую.
Как сэкономить на газе
Установите газовый счетчик
Газовый счетчик позволяет платить за реально сожженные кубометры, а не по средним нормативам.
По закону прибор необязателен, если в квартире стоит только плита, а расход топлива не превышает 2 кубометра в час.
Но если вы греете воду газовой колонкой или отапливаете жилье котлом, счетчик необходим. Если его не поставить добровольно, газовая компания сделает это принудительно, а счет за монтаж все равно выставит вам.
Если вы только готовите на плите, прибор ценой от 2300 рублей может окупаться несколько лет. В таком случае, лучше обойтись без него.
Однако там, где газ расходуется на подогрев воды, платежи часто снижаются в два-три раза, и затраты на прибор отбиваются за полгода.
Помните, что раз в 12 лет счетчик нужно поверять — это стоит от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Пользуйтесь плитой эффективнее
Правильные привычки на кухне помогают тратить меньше газа при каждой готовке.
-
Всегда закрывайте кастрюли крышками — это ускоряет нагрев и сокращает расход энергии (электричества или газа) на 20–30%.
-
Подбирайте посуду по размеру конфорки: если пламя выходит за края дна, вы греете просто воздух впустую.
-
Используйте качественную посуду из нержавеющей стали или меди — эти материалы лучше проводят тепло. Для долгой варки мяса или овощей купите скороварку. Она готовит под давлением и тратит на 50–75% меньше энергии, чем обычная кастрюля.
Подготовьте все ингредиенты заранее. Если вы начнете чистить и резать овощи уже после того, как зажгли конфорку и поставили воду, вы просто сожжете лишний газ.
- Следите за чистотой горелок — это важно для максимальной теплоотдачи. Пламя должно гореть ярко-синим цветом. Если оно стало желтым или оранжевым — горелка забилась остатками еды или нагаром.
Это не только увеличивает расход, но и опасно: может выделиться ядовитый угарный газ. Регулярно протирайте горелки мыльной водой, предварительно сняв защитные решетки.
Как сэкономить на воде
Установите счетчики, если их еще нет
Счетчики на воду стоят почти в каждой квартире, но если у вас их до сих пор нет — обязательно установите. Без них плату начисляют по нормативам, которые разработали еще в советские времена.
Считается, что один человек тратит 230 л в день — это целая ванна. На деле семья из двух человек расходует в два раза меньше и со счетчиками экономит до 9 тысяч рублей в год. Прибор стоит от 600 рублей и окупается за пару месяцев.
Пересмотрите привычки
Если закрывать кран во время чистки зубов или бритья, вы сохраните до 15 л воды в минуту. За неделю так можно сэкономить до 200 л на человека.
Также выгоднее принимать 10-минутный душ вместо ванны. На него уходит около 120 л, а на ванну — 230.
Отремонтируйте сантехнику
Неисправная сантехника увеличивает расход воды в несколько раз. Через протекающий бачок унитаза в сутки утекает до 260 л, а из-за капающего крана за год теряется 8 тыс. л.
Чтобы тратить меньше, можно в унитазе установить сливной бачок с двумя режимами или заменить арматуру в старом — это позволит регулировать объем воды для смыва.
Используйте аэраторы и технику
Аэраторы — это специальные насадки на смеситель. Благодаря им поток смешивается с воздухом. Расход воды сокращается, при этом интенсивность струи остается той же.
Но учтите, что аэраторы могут мешать работе газовых колонок. Если насадка слишком сильно ограничивает поток, колонка может не включиться из-за низкого давления.
Подумайте о приобретении посудомоечной машины
Выше мы уже говорили, что посудомойка бережет воду: расход может быть в 2–3 раза меньше, чем при ручной мойке под краном.
Выгода будет максимальной, если запускать только полностью загруженную машину.
При этом помните, что посудомойка сжирает электроэнергию. Так что выбор в пользу машинки стоит делать, только если экономия именно на воде для вас важнее.
Как сэкономить на отоплении
Установите индивидуальный счетчик тепла
В новых домах с горизонтальной разводкой труб можно платить только за то тепло, которое зашло в вашу квартиру.
В старых зданиях с вертикальными стояками поставить один общий счетчик не получится. В этом случае придется монтировать распределители на каждую батарею, что часто стоит дорого и долго окупается.
Если же счетчик уже стоит, не забывайте вовремя передавать показания, иначе плату начислят по среднему нормативу.
Устраните щели
Через щели в окнах и дверях уходит до трети тепла, за которое вы платите. Самый простой способ — заменить старые уплотнители на окнах и дверях. Это помогает сохранить комфортную температуру в квартире без дополнительных обогревателей.
Установите теплоотражающие экраны
Специальный экран из фольги за батареей направляет тепло внутрь комнаты, а не на прогрев наружной стены. В ГБУ «Жилищник» советуют также не закрывать радиаторы плотными шторами или декоративными панелями. Они мешают воздуху циркулировать, из-за чего комната греется хуже, а счета за потребление остаются высокими.
Поставьте терморегуляторы
Снижение температуры в помещении всего на 1 °C сокращает потребление ресурсов на 5–7%. Если в квартире слишком жарко, лучше подкрутить вентиль на батарее, а не открывать форточку.
Программируемые термостаты позволяют автоматически снижать нагрев ночью или когда дома никого нет. Это особенно выгодно владельцам частных домов с газовыми котлами.
