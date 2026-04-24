Как изменились тарифы за коммуналку в 2026 году

В 2026 году тарифы на коммуналку в России индексируют дважды.

Первое повышение уже случилось 1 января: тарифы выросли на 1,7% во всех регионах. Это произошло, потому что правительство подняло ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%.

Поскольку налог включен в стоимость услуг, суммы в платежках за коммуналку тоже выросли.

У тех, кто не установил счетчики, в феврале счета повысились на 50% больше обычного. С начала года повышающий коэффициент на холодную воду для них увеличился в два раза — с 1,5 до 3.