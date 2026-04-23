Ирина Белецкая, психолог, карьерный коуч, специалист Alter, говорит, что выгорание наносит удар по базовым ценностям, которые зачастую перестают проживаться: моя значимость и признание, стабильность, контроль над жизнью.

Поэтому важно не просто «быть продуктивным», а сохранять устойчивость и самоценность.

Чтобы избежать выгорания при поиске работы, психологи приготовили несколько простых советов и техник.

Подробнее о выгорании мы рассказывали в отдельном материале.

Признать сложность процесса и разрешить себе чувства

Во время поиска работы появляются разные эмоции. Это может быть и злость, когда не отвечают на письмо, грусть после отказа, уныние, когда отправляете пятьдесят третий отклик, волнение перед собеседованием.