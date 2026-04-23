«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
Почему поиск работы истощает
Найти работу кажется простой задачей: обновить резюме, разослать отклики, сходить на несколько собеседований. В реальности все не так просто. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев и даже привести к стрессу.
По данным исследования «Работа.ру» и «СберПодбор» 83% людей испытывают стресс в период поиска нового места, причем 57% сталкиваются с ним постоянно. Без напряжения обходятся лишь 17% опрошенных.
Поиск работы затрагивает самооценку, ощущение собственной ценности и безопасности. Поэтому выгорание — частое явление.
Ирина Белецкая, психолог, карьерный коуч, специалист Alter, говорит, что выгорание наносит удар по базовым ценностям, которые зачастую перестают проживаться: моя значимость и признание, стабильность, контроль над жизнью.
Поэтому важно не просто «быть продуктивным», а сохранять устойчивость и самоценность.
Чтобы избежать выгорания при поиске работы, психологи приготовили несколько простых советов и техник.
Признать сложность процесса и разрешить себе чувства
Во время поиска работы появляются разные эмоции. Это может быть и злость, когда не отвечают на письмо, грусть после отказа, уныние, когда отправляете пятьдесят третий отклик, волнение перед собеседованием.
Важно не подавлять эти чувства, а проживать.
Если вам грустно, разрешите себе расстроиться. Дайте себе 10–20 минут, чтобы прожить эмоцию. Это нормально — грустить, когда что-то не получилось. После грусти придет сочувствие к себе. Тогда вы сможете о себе позаботиться — поддержать себя, утешить. Через сочувствие мы восстанавливаем отношение к себе как к ценному, как к человеку, который что-то значит.
Стоит не ругать себя, а признать, что в сложной ситуации так чувствует себя любой живой человек.
Стоит сказать себе: «Впереди у меня сложная задача, она займет много времени и сил. Я могу периодически чувствовать усталость и терять веру в себя. Это нормально. Я обещаю помогать себе настолько, насколько это получится». Таким образом, вы признаете свое право на любые чувства в процессе поиска работы и выражаете намерение поддерживать себя в трудностях.
Проявляйте и проживайте эмоции, не загоняйте их внутрь себя, не заедайте и не подавляйте.
Выпишите все, что проносится в вашей голове, когда вы находитесь в ожидании, получаете отказ или не можете себя заставить сделать следующий шаг. Скорее всего, там будет много фраз, связанных с критикой себя или негативными прогнозами.
|Мои тревожные мысли
|Мысли, которые меня поддерживают
|Я никогда не найду работу.
|Никогда — это преувеличение. Скорее всего, через некоторое количество попыток я найду что-то подходящее или попробую поменять критерии поиска.
|Я больше не могу, это невыносимо — чувствовать себя ненужным.
|У меня сейчас действительно трудный период. Я очень устал и расстроен. Возможно, мне нужен небольшой отдых или помощь. Но я точно знаю, что умею достаточно, чтобы быть полезным. Кроме того, я нужен своим близким, друзьям, а это немало.
|Мне страшно, что я не справлюсь, наверное, я не приспособлен к этой жизни.
|Неопределенность всегда пугает, многие на моем месте испытывали бы похожие чувства. Но я помню, сколько раз я справлялся со сложными ситуациями. Я всегда находил выход. У меня есть сильные стороны.
|Меня злит, что из-за меня мои близкие волнуются. Я ненадежный, я боюсь всех подвести.
|На самом деле я достаточно ответственный, и то, что я сейчас без работы, не говорит о том, что я подвожу. С любым человеком может произойти увольнение. Но я стараюсь найти подходящий вариант. И проявляю настойчивость, даже когда мне совсем плохо. Я могу гордиться собой.
Обратите внимание, как меняются ваши чувства, когда вы пишите поддерживающие мысли. Если вам сложно отвечать самому себе, представьте на своем месте друга или любимого человека. Когда вы заметите, что тревога снижается, поблагодарите себя за поддержку.
Вы увидите, что большинство этих слов не являются фактами, скорее они призваны запугать вас или расстроить. А в таком состоянии вы необъективны в отношении себя.
Ваша задача — создать дистанцию с негативными мыслями.
Напишите, где вы не правы и преувеличиваете катастрофу, дайте себе более объективную оценку, посмотрите на возможные позитивные перспективы. Таким образом вы отделите себя от своих тревожных мыслей.
Подумать над запасным планом
Когда поиск работы тянется месяцами, появляются негативные мысли: «Если не возьмут в ближайшее время, я больше никогда не найду нормальную работу». Такие мысли не помогают, а увеличивают тревогу и забирают энергию на действия.
Чтобы снизить этот накал, важно не прокручивать страхи в голове, а разложить их по шагам. В этом вам поможет техника «декатастрофизации».
Продумайте, как вы справитесь с самым негативным сценарием. Составьте запасной план. Посмотрите, что поможет вам преодолеть трудную ситуацию. Увидьте, что жизнь в любом случае будет продолжаться и не закончится на одном отказе и даже десятке отказов.
Напишите конкретный план. Например: если в течение трех месяцев офер не появится, вы снижаете расходы, ищете временную подработку, берете дополнительные смены или проекты, обращаетесь в центр занятости, изучаете один ключевой навык, который требуют во всех вакансиях.
Найти ценность в работе и ее поиске
Выгорание часто приходит, когда вы долго занимаетесь делами, которые не совпадают с вашими внутренними ценностями. Ценности — это то, что делает жизнь настоящей и наполненной смыслом.
Если в работе нет места тому, что действительно важно, постепенно исчезают энергия и интерес. А когда действия совпадают с ценностями, появляется ощущение внутренней опоры, радости и появляются силы двигаться дальше.
Найти ценности в работе обычно несложно. Например, экспертность, влияние, рост, команда, деньги, успех, стабильность. Но важно найти ценности и в самом поиске работы.
Какие вопросы задать себе:
- Зачем мне эта работа?
- Какие ценности я проживаю, когда работаю?
- Что в работе делает мою жизнь хорошей?
- Какие смыслы в моей жизни появляются?
Когда поиск связан с ценностью, он становится осмысленным процессом, а не просто борьбой за выживание. Например, это могут быть развитие, вызов и преодоление, поиск возможностей, смысл, планирование, новые контакты и другое.
Когда вы понимаете, что вам дает поиск работы, становится легче справляться со стрессом и негативными эмоциями.
Выделить время и конкретные шаги
Если вы просыпаетесь с мыслью об откликах и засыпаете с проверкой почты, то это быстрее приведет к выгоранию. В таком режиме у вас нет времени на отдых, нет ощущения завершенности дня. А это хорошие условия для развития тревоги и беспокойства.
Стоит воспринимать поиск работы как такую же работу, только с отсроченной оплатой. Поскольку это дело может быть довольно выматывающим, то следует выделить себе «рабочие» часы, когда вы занимаетесь всем, что связано с подготовкой резюме, откликом на вакансии, подготовкой к собеседованиям и их прохождению. Это не должно происходить круглосуточно. Также стоит выделять себе выходные от поиска, как и обычные выходные, когда вы занимаетесь чем-то не связанным с работой, восстанавливаете свой ресурс.
Задайте процессу понятные рамки. Достаточно выделить 4–6 часов в день на поиск работы, а оставшиеся часы лучше отдавать обычной жизни.
Заранее выделите себе четкое время, которое готовы уделить поиску работы и старайтесь придерживаться графика. Часто к выгоранию можно прийти не столько из-за переработки, сколько из-за тревожных мыслей. Договоритесь с собой: вы думаете о поиске работы и беспокоитесь об этом только в отведенный промежуток времени.
Лучше концентрироваться на небольших этапах и задачах и держать в фокусе именно процесс. Большая цель «найти работу» слишком размыта. Гораздо легче переносится формат конкретных шагов на день или неделю: «отправить три осмысленных отклика», «обновить резюме под одну вакансию», «подготовиться к одному интервью».
Психологические исследования показывают, что реалистичные, достижимые цели заметно поддерживают мотивацию и уменьшают ощущение беспомощности. Так вместо бесконечного марафона появляется понятный маршрут из небольших участков, которые реально пройти.
Маргарита Прошина говорит, что не стоит откликаться на все вакансии подряд. Лучше выделить должности, на которые вы подходите на 70–80%, и прицельно отправлять свои отклики на них.
Это поможет оптимизировать время, затраченное на процесс поиска, а также сфокусирует на том, что вам больше подходит.
Также она советует найти напарника, который тоже ищет работу, чтобы обмениваться своими мыслями и чувствами по поводу процесса, смотреть резюме друг друга, совместно выделять время для «коворкинга», когда вы несколько часов занимаетесь только задачами, связанными с поиском и откликом на вакансии.
Такая кооперация дает ощущение поддержки и может ободрить на сложном пути тем, что вы не один.
Вести дневник продвижения и таблицу успехов
Когда нет предложения, кажется, что вы никуда не движетесь. В таких случаях важно вести «журнал продвижения», где фиксируются отклики и новые контакты.
Что записывать в «Журнал продвижения»:
- Сколько откликов вы отправили.
- Какой ответ получили.
- Какие навыки улучшили.
- Какие контакты установили.
Отметьте, что сегодня фактически было выполнено из того, что запланировали, можно в каком-то трекере или просто выписать в блокноте. А также напишите список из минимум 5 пунктов, за что вы себе благодарны и за что можете себя похвалить.
Чтобы поддерживать себя во время поиска работы, сделайте таблицу успехов.
Пример таблицы успехов:
|Мои тревожные мысли
|Мысли, которые меня поддерживают
|Я никогда не найду работу.
|Никогда — преувеличение. Скорее всего, через некоторое количество попыток я найду что-то подходящее или попробую поменять критерии поиска.
|Я больше не могу, это невыносимо чувствовать себя ненужным.
|У меня сейчас действительно трудный период. Я очень устал и расстроен. Возможно, мне нужен небольшой отдых или помощь. Но я точно знаю, что умею достаточно, чтобы быть полезным. Кроме того, я нужен своим близким, друзьям, а это немало.
|Мне страшно, что я не справлюсь, наверное, я не приспособлен к этой жизни.
|Неопределенность всегда пугает, многие на моем месте испытывали бы похожие чувства. Но я помню, сколько раз я справлялся со сложными ситуациями. Я всегда находил выход. У меня есть сильные стороны.
|Меня злит, что из-за меня мои близкие волнуются. Я ненадежный, я боюсь всех подвести.
|На самом деле я достаточно ответственный, и то, что я сейчас без работы, не говорит о том, что я подвожу. С любым человеком может произойти увольнение. Но я стараюсь найти подходящий вариант. И проявляю настойчивость, даже когда мне совсем плохо. Я могу гордиться собой.
Выпишите все свои достижения и успехи, но не ограничивайтесь строчками из резюме. Добавьте в таблицу то, как вы справлялись с неудачами, ситуации, в которых собой гордились, проявляли самообладание, могли быть поддержкой другим людям.
Ирина Белецкая предлагает сделать технику «Картина себя». Чтобы в ситуации внешнего оценивания не разрушалась самооценка, важно точно знать, кто вы такой, какой вы: каковы ваши сильные стороны и зоны роста, каковы ваши ценности, планы на жизнь, каков ваш опыт, что вам нравится или не нравится в работе.
Например, Анна, 32 года, маркетолог, ищет работу. После нескольких отказов у нее появляется мысль: «Наверное, я слабый специалист».
В процессе поиска работы всплывают факты:
- 6 лет опыта в digital;
- сильные стороны: аналитика и работа с данными;
- ценности: развитие и профессиональная честность;
- сложность: публичные презентации.
И ее внутренний диалог меняется: «Я не слабый специалист. Я сильный аналитик, но мне нужно развивать навыки самопрезентации».
|Шаг
|Вопросы и пример
|«Факты обо мне»Задача — ухватить реальность, а не интерпретации.
|Вопросы:- Образование.- Опыт (где работали, сколько лет).- Конкретные задачи, которые выполняли.- Достижения (даже небольшие).Пример:«Вёл 5 рекламных кампаний, увеличил конверсию на 20%».Важно: без «плохо/хорошо». Только факты.
|«Мои сильные стороны»
|Вопросы:- Что для меня важно в работе?- В какой среде мне хорошо?- Ради чего я работаю?Пример:Умею структурировать информацию.Быстро обучаюсь и включаюсь в задачу.Внимателен к деталям.
|«Зоны роста»
|Вопрос:- Что я хочу развить?Пример:Навык самопрезентации, уверенность на собеседовании, ведение переговоров, открытый взгляд.Комментарий: это переводит мышление из самообвинения и критики в поиск зон для развития.
|«Мои ценности в работе»
|Вопросы:- Что для меня важно в работе?- В какой среде мне хорошо?- Ради чего я работаю?Пример:Развитие, понятные задачи, уважительное отношение, возможность влиять на результат.
|«Мой стиль и предпочтения»
|Вопросы:- Как я люблю работать?- В каком ритме? Один или в команде? С чёткой структурой или гибкостью?Пример:"Мне комфортно, когда есть структура, но есть свобода в решениях".
|«Мой опыт как история»
|Формула:"Я специалист с опытом в …Моя сильная сторона — …Сейчас я развиваю …Мне важно …Я лучше всего работаю в …"Пример:"Я маркетолог с опытом в аналитике и digital. Моя сильная сторона — работа с данными и оптимизация процессов. Сейчас я развиваю навыки презентации. Для меня важны развитие и осмысленные задачи."
|«Антидот от внешней оценки»
|Вопрос:Если мне завтра откажут, что в моей «Картине себя» останется неизменным?Комментарий:Со мной в случае отказа остаются: мой опыт, мои навыки, мои ценности, мои цели. Смотрите на получившийся список внимательно. Какое чувство у вас возникает, ведь то, что вас по-настоящему определяет, остаётся при вас и неизменным. Это и есть внутренняя опора.
После техники оценка себя становится конкретной. И с этим можно что-то делать – развивать, улучшать.
Составьте точную картину себя — она будет вам опорой в ситуации, когда вас не выбирают. Ведь факт отказа, по сути, ничего не меняет в вас: вы тот же человек, каким были, с теми же знаниями, умениями и опытом. Важно осознать, что факт отказа не делает вас ни лучше, ни хуже.
Это даст вам внутреннюю опору, чтобы не впасть в уныние и не уйти в выгорание.
Мария Фиш предлагает добавить позитивное подкрепление. Она советует придумывать небольшие награды за сложные действия.
Например, за отправленное резюме или прохождение собеседования. Это может быть какой-нибудь подарок, ванна со свечами или вкусный обед, свободное время, когда вы никому ничего не должны и можете просто расслабиться с любимой книгой.
Не забывайте говорить себе слова поддержки не только за успех, но и за попытку что-то сделать, даже при неудачном исходе.
Маргарита Прошина советует запланировать празднование того момента, когда вы найдете работу и получите заветный офер. Подумайте: как бы вы хотели с это отметить? С кем разделить это радостное событие? Маленькие празднования можно делать и в процессе поиска после каждого приглашения на собеседование или его успешного прохождения.
Составить чек-лист заботы о себе
Поиск работы — это непростой период в жизни. Поэтому важно позаботиться о себе и составить чек-лист со способами самоподдержки.
Составьте свой личный список занятий, которые помогут вам отвлечься от беспокойства по поводу поиска работы. Помните, что в этот непростой период любой человек нуждается в дополнительной заботе. Почаще делайте перерывы, гуляйте в красивых местах, не лишайте себя приятных событий.
Чек-лист заботы о себе можно повесить на холодильник или сохранить в телефоне.
Что можно включить в чек-лист заботы:
- Погулять в парке без телефона.
- Пообщаться с близким человеком.
- Заняться хобби.
- Почитать художественную книгу.
- Посмотреть комедию.
Остановить внутренний диалог
Быстрее всего выгорают те, кто ждет быстрого и идеального результата. Для таких людей отказ бывает слишком болезненным, и человек попадает в ловушки собственных негативных мыслей. Например, вы можете начать думать: «Я неудачник», «У меня не получится», «Со мной что-то не так».
Главное — заметить эти мысли и сказать себе: «Это мои критические и катастрофизирующие мысли. Они не отражают реальность».
Спросите себя: «Помогают ли мне эти мысли? Становится ли мне легче, когда я думаю, что со мной что-то не так и у меня ничего не получится?» Скорее всего, вы увидите, что от таких мыслей становится только хуже. Тогда задайте себе следующий вопрос: «А какие слова сейчас могли бы меня поддержать?»
Попробуйте сказать себе что-то вроде: «Сейчас мне тяжело из-за отказов, я тревожусь, и мне в голову приходят неприятные мысли. Так бывает. Жаль, что сейчас мне так плохо. На самом деле я большой молодец, что делаю такие сложные для себя действия. Я могу справляться с отказами и двигаться дальше. Я горжусь собой в любом случае, потому что знаю, что мне приходится преодолевать. Я ценю свои усилия и верю, все обязательно получится. Я буду двигаться постепенно, шаг за шагом, и делать перерыв, когда это необходимо».
Вы можете сказать любые другие слова, главное — с теплом и желанием помочь себе.
В критических высказываниях в свой адрес нет никакой пользы и смысла, это наши когнитивные искажения. Они только усиливают ощущение беспокойства и безысходности. А когда вы видите свои сильные стороны, выражаете себе поддержку — это дает силы справиться.
Техники, которые помогут остановить внутренний диалог
|Техника
|Описание
|Как применять
|Фраза: «Мне в голову пришла мысль…»
|Придавайте эту формулировку каждой мысли снова и снова, например, на протяжении 10–15 минут.
|Вы заметите, как меняется внутренняя речь: станет скучно, смешно или появится раздражение. В результате навязчивые мысли потеряют серьезность.
|Мысль-машина
|Представьте, что каждая мысль — это машина, едущая по шоссе, а вы сидите на обочине и провожаете ее взглядом.
|Так вы не вовлекаетесь эмоционально, а остаетесь спокойным. За несколько минут такого наблюдения можно переключиться.
|«Листья на реке»
|Вообразите себя на берегу реки в осенний день. Каждая мысль — это листочек, срывающийся с ивы и плывущий по течению.
|Превращайте каждую мысль в листочек и отправляйте вниз по течению. Делайте 10 минут в день для большей ясности сознания.
Мария Фиш говорит, что во всех этих упражнениях мы не боремся с мыслями, не заставляем свой мозг замолчать, не задерживаем их, а скорее наблюдаем за мыслями, позволяя им возникать и исчезать, не придавая большого значения. Так мы поступаем с навязчивыми или тревожащими нас мыслями, обдумывание которых не дает никакого результата.
Когда одолевают сильные чувства паники или злости и вам кажется, что вы можете вот-вот потерять над собой контроль, помогает техника СТОП:
- С — Стоп. Замрите, не шевелитесь несколько секунд.
- Т — Теперь шаг назад. Сделайте перерыв, несколько спокойных глубоких вдохов и выдохов.
- О — Осмотритесь. А теперь посмотрите, что происходит внутри вас (назовите свои мысли и чувства) и вокруг вас (какие предметы вас окружают, есть ли рядом люди, что они делают).
- П — Продолжите с осознанностью. Принимая решение, как действовать дальше, вспомните о своих целях, ценностях, учтите текущие обстоятельства. Задайте себе вопрос: «Какое мое действие сделает ситуацию лучше?»
Эта техника убережет от импульсивных действий.
Маргарита Прошина советует выписать внутренний диалог на бумаге или в заметках телефона.
Вы можете писать все, что у вас накопилось по поводу поиска работы, все свои мысли, чувства, сомнения, и через некоторое время вы заметите, как вам становится немножечко легче.
После прочтите текст, как будто вы смотрите на него со стороны, немного другими глазами, и сделайте письменный отклик на свой же текст, как если бы вы были для себя любящим другом или заботливым родителем. Как бы вы себя поддержали в такой ситуации? Какие слова бы для себя подобрали?
Работать с телом и дыханием
Во время поиска работы легко «застрять» в телефоне или ноутбуке. При этом движения становится меньше, режим сна сбивается, тревога растет, и каждая новая задача дается сложнее.
Исследования показывают, что даже 30 минут умеренной физической активности в день помогают снижать симптомы тревоги и депрессии и поддерживать настроение.
В периоды стресса, когда хочется забиться под одеяло и лежать, нам особенно важно оставаться активными в том объеме, в котором это возможно. Если мы все время сидим или лежим, психика воспринимает это так, будто организм заболел. И мы действительно начинаем терять силы.
Выгорание всегда связано с нашим физическим состоянием, поэтому важно позаботиться о своем сне, отдыхе, полноценном питании и комфортной физической нагрузке.
Также могут помочь дыхательные практики
|Какая практика
|Как часто делать
|Как делать
|Физиологическая пауза
|Выполняйте ее для расслабления и обретения состояния покоя хотя бы три раза в день.
|Медленный вдох на 4 счета.Длинный выдох на 6–8 счетов.5 повторов.
|Диафрагмальное дыхание
|При сильной тревоге, когда требуется успокоиться.
|Положите одну руку на живот, а другую на грудь и постарайтесь при вдохе надуть только живот. Сделайте длительный выдох сквозь слегка сомкнутые губы, как будто хотите задуть свечу. Выдох должен быть длиннее вдоха.
|Дыхание по квадрату
|При сильной тревоге, когда требуется успокоиться.
|Делайте на 4 счета вдох, затем на 4 счета паузу, затем на 4 счета выдох и снова на 4 сета паузу. Количество счетов можно постепенно увеличивать. Во время дыхания мысленно рисуйте квадрат и двигайтесь воображением по его граням: вдох — вверх, пауза — горизонтальная линия, выдох — вниз, пауза — горизонтальная линия.
|Дыхание со звуком
|При захлестывающих эмоциях и громком внутреннем диалоге.
|Для ее выполнения вам понадобится несколько минут побыть там, где вас никто не побеспокоит. Сядьте с прямой спиной, поставьте ноги на пол, обратите внимание, где в теле есть напряжение.На вдохе замечайте напряжение, а с выдохом издавайте протяжный звук («ха-а-а-а», «фу-у-у-ух») так, чтобы почувствовать вибрацию звука. Представляйте, как напряжение отпускает. Сделайте несколько таких циклов.
Если при этом кружится голова, уменьшите глубину вдоха, пусть он будет спокойный и привычный, но сохраните длительный выдох.
Любые дыхательные техники стоит делать не только во время стресса, но просто так в течение дня минут 5–7, например перед сном. Приятный бонус таких техник в том, что они помогают тренировать устойчивость внимания, ведь в процессе их выполнения требуется достаточно высокая концентрация.
Чтобы техники сработали в стрессе, потренируйтесь их делать заранее, в спокойной обстановке. Если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде чем выполнять любые дыхательные техники, проконсультируйтесь со специалистом.
Если вы чувствуете, что процесс поиска работы запускает тревогу, которая не проходит, нарушается сон и аппетит, вы перестаете испытывать удовольствие от привычных вещей, обращайтесь за помощью к специалистам.
Двигайтесь постепенно и поддерживайте себя во время поиска работы. Тогда вы будете меньше тревожиться и обязательно достигните своей цели. Помните, вы — это не ваше резюме, вы — не то, насколько быстро вы нашли работу и даже не ваша работа. Вы гораздо больше. Оставайтесь всегда на своей стороне.