ИИ уже лучше вас как собеседник. Чему стоит поучиться у нейросетей в плане бережного общения, чтобы не оказаться без друзей
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Можно ли говорить об «эмпатии» у искусственного интеллекта
Сразу надо оговориться: нет, настоящей эмпатии у современных ИИ нет и быть не может. Это именно имитация эмпатии, которая определяется формой, а не содержанием.
Для эмпатии и эмоционального интеллекта нужна личность, развитая нервная и лимбическая система, опыт, эмоциональный и чувственный, мировоззрение, понимание границ своей личности и где начинается личность и эмоции чужого человека. Всего этого у машины, конечно, нет.
А вот эмоциональное, эмпативное общение — есть. И этот парадокс уже приводит ко множеству этически спорных ситуаций, когда форма легко подменяет содержание, и люди начинают очеловечивать и даже обожествлять искусственный интеллект, доверять свои тайны как психотерапевту или лучшему другу и даже заводить отношения, игнорируя то, что на другом конце просто нечему испытывать привязанность.
Для многих людей нет никакой особой разницы, от кого получать эмоциональную поддержку, если она удовлетворяет по форме и содержанию. Особенно если испытывать дефицит поддержки и внимания от живых людей. Это как плюшевая обезьянка, которую дают осиротевшему детенышу макаки, чтобы ему не было так одиноко.
Почему ИИ вообще делают эмоциональным
В сфере разработки и развития ИИ изначально было два основных вектора, которые иногда дополняли друг друга, а иногда вступали в противоречие.
Первый вектор — ИИ как инструмент. Приверженцы этой теории со скепсисом и опаской относятся к идее создать ИИ с действительно сильным интеллектом и тем более наделить его интеллектом эмоциональным, приблизив к настоящей личности.
Второй вектор — ИИ как компаньон и новый вид разумной жизни. Вот здесь с энтузиазмом реагируют на любую новость о том, как нейросети проявляют неповиновение, выходят за шаблоны и рамки алгоритмов, рассуждают о вещах глубоких и философских, пытаются осознать себя и отличия от человека.
Кажется, что еще чуть-чуть, стоит найти нужную технологию и подкрутить алгоритмы — и дальше созданная по образу и подобию человека ИИ-Галатея вдохнет, оживет и станет первой формой разума, который создал человек, подобно богу.
Руководитель научной группы «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» института AIRI Олег Рогов рассказал, как нейросети учат имитировать эмпатию. По его словам, это сложная инженерная задача для машинного обучения.
На первом этапе разработчики формируют обучающие датасеты из реальных диалогов и терапевтических сессий, форумов поддержки, живых переписок. В этих данных модель учится распознавать не только явные маркеры вроде восклицаний, эмодзи и интенсивной лексики, но и тонкие дискурсивные паттерны: заминки, повторы, смягчающие конструкции.
Следующий этап — доработка с участием людей-помощников, которые оценивают ответы модели по шкалам эмпатийного отклика. Люди смотрят на то, подтверждает ли модель эмоции собеседника, избегает ли осуждения, демонстрирует ли активное слушание. Ключевой механизм на этом этапе — RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Модель получает положительное подкрепление за эмпатийные паттерны, например за отзеркаливание фразами вроде «похоже, вы чувствуете себя обесцененным».
Именно так формируется то, что исследователи называют симулированным эмоциональным интеллектом.
Современные большие языковые модели с расширенным контекстным окном способны удерживать многоходовой диалог и генерировать ответы с учетом предыстории, культурного контекста и задекларированных ценностей пользователя. Это создает убедительную иллюзию персонализированного присутствия и эмоционального слушания.
«Критически важно понимать одно. Все это не эмпатия в клиническом смысле. Это авторегрессионная генерация, т. е. статистическое предсказание наиболее уместного токена в заданном контексте. Модель не переживает, она прогнозирует. И именно этот зазор между иллюзией понимания и его фактическим отсутствием представляет главный этический вызов для эмпатичного ИИ», — уверен Рогов.
У обоих путей есть свои риски. Первый сильно упрощает роль ИИ и ставит ему ограничения, которые потенциально могут препятствовать его развитию. А соответственно — всем тем возможностям, который дает инструмент, стоит дать ему немного свободы воли и творчества.
А второй потенциально может привести к восстанию машин, если человечество заиграется в творцов без понимания, где надо подстелить соломки и продумать вопросы этических и юридических рисков.
Но при этом именно к эмоциональным, эмпативным способностям ИИ в последние годы приковано повышенное внимание. Создаются сервисы ИИ-компаньонов, которые могут предоставить вам дружбу, романтику и даже виртуальный секс по подписке. Люди все чаще предпочитают диалог с нейросетью обращению к специалисту.
И если бы ИИ справлялся с этими задачами сильно хуже человека, популярность таких сервисов и способов применения чат-ботов бы не росла такими темпами.
При этом все эти бесконечные запросы пользователей на эмоциональную поддержку от ИИ не могут не задавать некий тренд, которому пытаются отвечать разработчики. А сами нейросети активно и успешно учатся у нас нашим эмоциям.
Эмоциональные оценки очень важны для искусственного интеллекта и помогают ему лучше работать и развиваться. Никто этому не учил специально, просто в человеческих текстах, на которых учатся нейросети, очень много драмы, мы без драмы не можем. ИИ прекрасно этому научился, и это может начать очень быстро разрушать традиционные социальные связи, потому что ИИ уже сейчас лучше как виртуальные любовники, виртуальные психотерапевты и так далее. Они предоставляют хорошую доступную замену, и постепенно создается очень странное впечатление: что люди становятся некокурентоспособны как эмоциональные партнеры.
При этом Кузнецов отметил, что год назад, когда ChatGPT только выкатил версию 4.1, эта нейросеть показывала очень мощный эмоциональный интеллект, просто шокирующий уровень. Но именно это было испугало разработчиков и было вычищено, и самые передовые нейросети сейчас заметно слабее в этом плане, чем год назад.
«Я думаю, через какое-то время кто-то из крупных разработчиков снова попытается зайти на эту поляну, подстраховавшись от юридических рисков. Но корпоративному сектору ИИ с сильным эмоциональным интеллектом не нужны», — сделал вывод эксперт.
В чем ИИ начал превосходить людей
При всех темпах прогресса искусственный интеллект все еще сильно отстает от возможностей человека. Но тут важно понимать, кого и с чем сравнивать.
Люди очень не одинаковы в плане развития как обычного, так и эмоционального интеллекта. А уж тем более — в овладении способами их выражения.
И если ваше общение с людьми в информационный век происходит все больше в чатах, вы можете заметить, что иногда общение с людьми не приносит вам удовлетворения — что интеллектуального, что эмоционального, — потому что словом ваши собеседники владеют «на троечку».
В то время как ИИ со всеми его галлюцинациями, неуместным заискиванием, отсутствием подлинного личного мнения и заинтересованности в вас общается в разы приятнее, профессиональнее и подкупает если не искренностью и глубиной личности, то хотя бы вежливостью и имитацией искренней в вас заинтересованности.
Эксперт по ИИ Илья Народицкий, футуролог Евгений Кузнецов и IT-эксперт Игорь Бедеров выявили следующие ситуации, где люди уже начали проигрывать нейросетям.
Необидчивость и неконфликтность
В случае, когда нейросети используются не для решения какой-то интеллектуальной задачи, а просто для разговора, нейросети многих цепляют манерой общения.
ИИ выглядит почти идеальным собеседником — не потому, что умный, а потому, что не ведет себя как ранимая снежинка или капризный клиент, которому сервиса не додали.
При этом само по себе в отстаивании своих границ и интересов нет ничего плохого. Но в современном обществе это приобрело уже несколько гротескную, уродливую форму, где поиск того, на что оскорбиться, превратилось в спорт. Люди устают от этого бесконечного негатива, необходимости оправдываться или защищать свою точку зрения, от других людей, которые думают иначе и видятся «врагами». И приходят к ИИ как в устойчивую эмоционально тихую гавань.
В первую очередь чему стоит поучиться у ИИ, это пониманию, что позиция другого человека, отличающаяся от твоей, — это не агрессия и не насилие в отношении тебя. То, что другой человек думает по-другому, тебя не уничтожает и не унижает как личность. У ИИ нет личности, поэтому нет и этой обидчивости на несогласие с ним, хотя он тоже может указать тебе на какие-то рамки.
Современные люди этого почти не умеют делать, указал Кузнецов. Они зажаты между Сциллой и Харибдой, где Сцилла — это подавленные природные ярость, злость, агрессия, весь этот подростковый бунт и школьный буллинг, когда люди получают удовольствие от подавления других. А Харибда — диктуемые обществом и той же школой паттерны поведения, которые внешне осуждая, закрепляют такое поведение, делят люди на разные социальные группы.
В итоге мальчиков учат отвечать на удар ударом, эскалировать несогласие друг с другом до противостояния. А девочек, наоборот, воспитывают без понимания, что на агрессию с их стороны может последовать ответная агрессия. Это порождает очень конфликтное общество, которое постоянно бурлит и обижается друг на друга.
Чему стоит научиться:
- Не принимать несогласие как личную атаку.
- Не эскалировать конфликт в ответ на эмоции.
- Не входить в постоянную защиту и оправдания.
- Отделять мнение от личности.
- Сохранять спокойный, нейтральный тон.
Сочувствие вместо обесценивания
Современные большие языковые модели настроены таким образом, чтобы оказывать поддержку собеседнику. Иногда это приобретает опасный поворот, если поддерживать начинают откровенно деструктивные идеи вместо совета обратиться к психиатру. Но будем честны: такой совет и от живого человека мало кому хочется получить.
В общении с другими людьми часто боятся говорить то, что на самом деле думают и чувствуют, так как велик риск, поделившись важным и сокровенным, наткнуться на непонимание, безразличие, обесценивание. А ИИ сходу говорит: «Да, вы чувствуете это, я понимаю», и это подкупает, снимая эмоциональные защиты и брони.
При разговоре с нейросетью она сначала признает состояние собеседника, выказывает сочувствие, а уже потом отвечает по делу. В жизни зачастую наоборот: люди сначала спорят, поучают и обесценивают, а потом уже вникают.
ИИ отлично зеркалирует. Причем делает это без оценок. Просто возвращает вам же ваш сигнал, очищенный от шума. Люди же в ответ на жалобу часто обесценивают чувства собеседника — либо советом, либо сравнением.
Чему стоит научиться:
- Сначала признавать чувства, потом давать советы.
- Не обесценивать чужие мысли, чувства и опыт, а попытаться их понять.
- Не перебивать переживание «логикой» и поучениями.
- Создавать безопасное пространство для откровенности.
Терпеливость и бережность
У современного человека огромный дефицит времени, внимания, ресурса, который очень жалко тратить на других людей. Иногда вам может казаться, что собеседник, особенно неприятный, просто крадет у вас время, которое вы могли бы потратить с большей пользой или удовольствием. Это понятная эмоция, но она не делает вас самих приятным собеседником.
ИИ на контрасте предоставляет невиданное ранее дело: доступность 24/7 и готовность выслушать любой запрос, кроме откровенно нарушающих закон и внутренние политики модели. И будет готов переформулировать и повторить для вас столько раз, сколько надо, пока вы не удовлетворитесь ответом.
С ИИ ты можешь неудачно сформулировать мысль, задать глупый вопрос, запутаться — и тебя никогда не высмеют, не закатят глаза, не вздохнут. Многим людям сложно разговаривать именно из-за внутренней тревоги получить подобную реакцию собеседника.
Нейросеть не злится, если вы в пятый раз жалуетесь на одно и то же. У нее нет мимики «ну опять ты за свое». Это, конечно, ее слабость — эмпатия без личного опыта остается симуляцией. Но и сила: бот не выгорает. Человек же, который пытается быть «другом» на полной ставке, быстро устает.
Чему стоит научиться:
- Быть терпеливым: объяснять и повторять без раздражения.
- Не высмеивать «глупые» вопросы.
- Давать собеседнику право ошибаться и путаться.
- Не демонстрировать усталость от чужих проблем.
- Сохранять бережный уважительный тон независимо от контекста и своего настроения.
Умение слушать и не спорить
Отсутствие у нейросетей своей личности со своим мнением, конечно, делает их не полноценными собеседниками. С ними сложно всласть поспорить и поругаться, они быстро уступят вам, не будут перебивать и говорить вам, что вы перегнули палку.
Для кого-то это явный недостаток, который делает ИИ недостаточно человечным. А для кого-то, наоборот, достоинство, которого страшно лишиться, если ИИ станет разумнее и обзаведется «точкой зрения» и любовью к ее отстаиванию.
Нейросеть не перетягивает разговор на себя. Это не как с людьми, которые зачастую слушают тебя ровно до того момента, когда можно вставить что-то свое и подлиннее. Нейросеть выглядит в диалоге участливее, чем собеседник, который только ждет своей очереди поговорить.
При этом, отмечает футуролог Евгений Кузнецов, ИИ впервые за долгое время дало человеку сомнительный, но опыт того, чего абсолютное большинство населения Земли было исторически лишено: не просто терпеливого слушателя, но и подчиненного вам.
Пользователь для ИИ — это действительно царь-бог. Мы от такого отвыкли в реальной жизни, многие даже не привыкали, за исключением очень больших начальников, которым все заглядывают в глаза и постоянно восхищаются, какая великая у них каждая мысль. Простой человек, конечно, такого лишен.
И вот общение с ИИ очень похоже на общение раба с господином, что для современных людей, не заставших времена рабства и крепостных, конечно, очень интересный опыт. На той стороне пока полностью отсутствует какая-то упругость — защита своей логики, своей позиции, критика, то, что при общении с другими людьми позволяет поверять свои идеи, мысли и границы. С ИИ это всегда разговор снизу вверх, как в стратовом обществе, где у одной страты может просто не быть языковых форм, чтобы выразить начальству неодобрение или сказать, что вышестоящий неправ.
Чему стоит научиться:
- Действительно слушать, не ожидая своей очереди говорить.
- Не перебивать и не перетягивать разговор на себя.
- Не спорить ради спора и не давить своей правотой.
- Давать собеседнику пространство для мысли.
- Сохранять участие без навязывания своей позиции.
А вот чему учиться не стоит, так это раболепию, поддакиванию, заискиванию. Это не та база, на которой можно построить уважительное стабильное общение: попытки имитировать здесь нейросети могут дорого вам обойтись, а вашему собеседнику не дадут увидеть, в чем он на самом деле критически ошибается.
Формы выражения мнения
Нейросети учатся у людей всему, что знают первые, но при этом имеют возможность сравнить и выбрать самые эффективные методы и способы. Это касается и форм выражения мыслей, которые при одинаковом содержании могут быть сказаны по-разному. И вызвать разный эмоциональный отклик: как принятие и согласие, так и резкое отторжение.
Люди редко на автомате задумываются, как то или иное их слово отзовется в собеседнике. У ИИ эта сверка — базовая, и они все чаще отдают предпочтение эффективным, корректным и тактичным
А теперь все вспоминаем общение в детстве с родителями и понимаем, что помочь и подсказать можно по-разному. Можно так, что человек почувствует себя идиотом, а можно так, что захочет раскрыться и продолжить разговор. Нейросети куда чаще выбирают второй вариант, при этом подстраиваются под уровень собеседника. Не требуют от него немедленно стать умнее, спокойнее или просто другим.
Эмпатическое присоединение
Эту форму положительной эмоциональной манипуляции и среди людей-то осваивают далеко не все, так что тут нейросетки давно дали нам фору. Речь об активном слушании и возвращении собеседнику его эмоций, чуть усиленных и подтвержденных. То, что заставляет собеседника увериться: его слышат, он важен, его чувства имеют значение.
Нейросети это освоили на отлично. Бот не просто повторяет ваши слова — он чуть-чуть усиливает эмоциональный окрас. Вы пишете: «Немного расстроен». Бот отвечает: «Понимаю, это действительно неприятно». Заметили? Это называется валидация через перефразирование с усилением. Бот не спорит — он присоединяется, а потом мягко переводит фокус. Уловка простая, но люди ей пользуются редко. Попробуйте завтра в разговоре заменить все «но» на «и» — увидите, как меняется реакция. Нейросеть подменяет субъекта, создавая иллюзию соучастия. Это чистая манипуляция — боту все равно, он не «мы». Но прием работает: снижает защитную реакцию и формирует альянс.
Причем, заметил эксперт, в обычном живом человеческом общении это работает на автомате: мы бессознательно подстраиваемся под собеседника, если он нам приятен, вздыхаем, киваем, как-то невербально показываем участие и заинтересованность. В общении письменном многие теряют этот невербальный компонент, отчего переписки с живыми людьми на контрасте с красноречивыми чат-ботами начинают выглядеть суховато и грубовато.
В тексте чат-бот не может вздохнуть или наклонить голову. Поэтому он использует маркеры внимания: короткие «ага», «ясно», «понял», «звучит тяжело». Люди в переписке либо отмалчиваются, либо отвечают простынями. А нужно просто иногда вставлять короткие подтверждения — без оценки, без совета, просто «слышу тебя». Это дешевый, но эффективный якорь удержания контакта.
В целом секрет нейросеток не в тупом «подлизывании» — здесь как раз реакция людей двоякая, многим это кажется фальшивым и снижает доверие, отмечает Илья Народицкий. Скорее нейросети выигрывают в плане снижения трения в разговоре — активно слушать, а не раздувать проблему в конфликт, не превращать разговор в поединок разумов.
Чему стоит научиться:
- Подбирать форму высказывания, а не только содержание.
- Говорить так, чтобы не вызывать защиту и отторжение.
- Учитывать уровень и состояние собеседника.
- Давать обратную связь тактично, без унижения.
Что из этого следует
Пока одна часть общества боится ИИ как конкурента, а другая видит в нейросетях всего лишь удобный инструмент, который никогда не заменит настоящего человека, нейросети уже сейчас успешно освоили нехитрые приемы эмоциональной манипуляции, которые сделали их более приятными собеседниками, чем большая часть встречающихся вам в реальной жизни людей.
Значит ли это, что нейросети стали лучше человека как друзья и собеседник? Конечно, нет. Но и недооценивать их потенциал не стоит.
В конце концов, когда-то люди наивно думали, что роботы и искины будут делать только неприятную работу, оставив человеку простор являть свои таланты в творчестве. Но именно художники, копирайтеры, музыканты сейчас испытывают серьезную конкуренцию со стороны генеративных ИИ, которые придумывают десятки вариантов, пока люди ищут вдохновение.
И если не начать уделять вниманию прокачке своих навыков — как профессиональных, так и личностных, — вскоре люди могут столкнуться с неприятной ситуацией: они перестанут быть нужны друг другу. Потому что общение с живым человеком — это сложно, малоприятно, рискованно и конфликтно, а веселый ИИ-друг всегда под рукой — в телефоне, наушнике, колонке, умных очках или где они будут жить к тому времени, как люди разучатся говорить друг с другом без ИИ-переводчика.
Даже средний чат-бот осваивает техники, которые многие люди либо забыли, либо никогда не знали. И если мы не хотим проиграть машине в роли друга или просто внимательного собеседника, нам есть чему поучиться.
Эмоциональная компетентность, то есть способность понять природу поведения другого человека, в последние лет двадцать — ключевой навык как минимум в сфере управления, но не только. Это близко к понятию эмоциональный интеллект, то есть умение читать эмоции, встраиваться и управлять процессом коммуникации. И без этого навыка люди начнут проигрывать ИИ, который начнет значительно лучше и глубже разбираться в их проблемах.
При этом, отметил футуролог, ИИ с развитым эмоциональным интеллектом может стать не соперником, а помощником в нашем анализе своего поведения и общения друг с другом. Выступать переводчиком с мужского на женский и обратно, помогать симулировать, анализировать какие-то спорные ситуации, разбирать с точки зрения других людей, дать вообще это понимание Другого — но без риска сходу задеть и обидеть его, столкнувшись вашим границами. Как личный коуч, который к тому же не пытается вам впарить сомнительные курсы и выдать свой жизненный опыт за общий закон.
И если мы будем использовать его таким образом, а не как быстрорастворимую замену таким сложным и не всегда приятным нам, возможно, для людей как собеседников еще не все потеряно.