Можно ли говорить об «эмпатии» у искусственного интеллекта

Сразу надо оговориться: нет, настоящей эмпатии у современных ИИ нет и быть не может. Это именно имитация эмпатии, которая определяется формой, а не содержанием.

Для эмпатии и эмоционального интеллекта нужна личность, развитая нервная и лимбическая система, опыт, эмоциональный и чувственный, мировоззрение, понимание границ своей личности и где начинается личность и эмоции чужого человека. Всего этого у машины, конечно, нет.

А вот эмоциональное, эмпативное общение — есть. И этот парадокс уже приводит ко множеству этически спорных ситуаций, когда форма легко подменяет содержание, и люди начинают очеловечивать и даже обожествлять искусственный интеллект, доверять свои тайны как психотерапевту или лучшему другу и даже заводить отношения, игнорируя то, что на другом конце просто нечему испытывать привязанность.