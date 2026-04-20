Как организовать сборы на ипотеку и не попасть под уголовку? Юрист раскрыл риски, о которых молчат блогеры
Как выглядит схема народного сбора на ипотеку
Люди записывают короткие видео с просьбой скинуть им «по 100 рублей на ипотеку». Тренд запустила блогер Кристина. Она предложила подписчикам отказаться от половины чашки кофе, чтобы помочь ее семье закрыть долг в 1,6 млн рублей.
Идея сработала мгновенно: имея всего 1200 подписчиков, девушка получила нужную сумму меньше чем за сутки. Теперь тысячи россиян хотят повторить ее успех. Люди показывают, как сами переводят деньги незнакомцам, и просят о встречной помощи. В комментариях к таким видео одни восхищаются взаимовыручкой, другие называют это «цифровым попрошайничеством».
Такой тренд действительно существует. Если инициатива наберет охваты, человеку реально закрыть кредит. Для многих 100 рублей — небольшая сумма, но в совокупности это хорошее подспорье.
Законно ли собирать деньги на ипотеку в Сети
Прямого запрета на частные сборы в российском законодательстве нет. Как отмечает юрист Илья Перунов, здесь действует простой принцип: разрешено все, что не запрещено.
Придется ли платить со сбора налог?
По статье 217 Налогового кодекса, подарки в денежной форме от одного физлица другому налогом не облагаются. Проще говоря, это должен быть в чистом виде подарок.
Если блогер в ответ на перевод обещает скидку на свои услуги или даже просто выписывает именные благодарности, сделку могут не признать дарением. В этом случае получателю придется заплатить налог на доход — от 13%.
Однако юрист считает, что налог все равно лучше заплатить сразу, не дожидаясь проверок.
Дело в том, что вопросы у налоговой все равно могут возникнуть. Она может попытаться переквалифицировать эти поступления в получение дохода, и тогда придется с ней судиться и спорить. Самый безопасный вариант — декларировать эти поступления как доход и платить налог.
Основные риски при сборе денег на ипотеку
Банк может заблокировать ваши счета по закону о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ). Сотни одинаковых переводов от незнакомых людей — это подозрительная активность. Банковские алгоритмы могут решить, что вы занимаетесь незаконным обналичиванием или работаете «дропом» (подставным лицом для вывода денег).
Илья Перунов объясняет, какие еще риски есть у таких сборов:
-
Деньги могут потребовать назад через суд. Любой отправитель может позже заявить о «неосновательном обогащении» — например, сказать, что перевел 100 рублей по ошибке. Если в комментарии к платежу не написано, что это подарок, доказать законность получения денег будет сложно. По закону их придется вернуть по первому требованию.
-
Могут возбудить дело о мошенничестве. Если собирать на ипотеку, а потратить деньги на отпуск или новый телефон — это будет обманом.
-
Атаки мошенников. Аферисты копируют страницы популярных блогеров и подменяют номера карт в вирусных видео. В итоге подписчики переводят деньги преступникам, а человек, которому реально нужна помощь, остается ни с чем.
Что еще хуже — на него самого могут пожаловаться как на афериста.
Как организовать сбор на ипотеку и не нарушить закон
Юрист посоветовал советуют завести для донатов отдельную карту в банке, которым вы не пользуетесь в повседневной жизни. Если счет заблокируют по 115-ФЗ, вы не останетесь совсем без денег — ваши основные карты в других банках продолжат работать.
В худшем случае блокировка коснется только одного банка. Остальные увидят, что статус клиента изменился, не сразу — будет временной лаг. Главное правило здесь — общаться с банком и отвечать на запросы как можно быстрее. В качестве документов подготовьте скриншоты страниц, где вы разместили объявление о сборе. Это покажет: люди платили, потому что видели пост.
Чтобы подписчики не потребовали деньги назад через суд, просите их указывать назначение платежа. Например, написать в комментарии слово «подарок».
Еще важный момент: блогеры имеют разный статус. Если вы — индивидуальный предприниматель, принимайте деньги именно на счет физического лица. Если пожертвования упадут на счет ООО или расчетный счет ИП, они будут расценены как доход и будут облагаться налогом.
Для тех, кто боится проверок, альтернативой могут стать краудфандинговые платформы. Там все механизмы уже настроены по закону, а движение денег прозрачно и для вас, и для налоговой.
Краудфандинг заполнит важный пробел, но он более зарегулирован и налагает ограничения на организатора — не все к этому готовы.
Что в итоге
-
Закон не запрещает собирать деньги на личные нужды.
-
Собирать лучше на отдельный счет, чтобы в случае блокировки не лишиться всех денег.
-
Сборы не облагаются налогом, если вы принимаете их на личную карту как подарок и не предлагаете отправителям ничего взамен.
-
Просите донатеров писать «подарок» в комментарии к платежу, чтобы никто не смог потребовать деньги назад через суд.
-
Сохраняйте скриншоты постов о сборе, чтобы быстро доказать банку, что деньги пришли от реальных людей, а не от преступников.
-
Тратьте деньги строго на ту цель, которую заявили.
