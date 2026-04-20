Как выглядит схема народного сбора на ипотеку

Люди записывают короткие видео с просьбой скинуть им «по 100 рублей на ипотеку». Тренд запустила блогер Кристина. Она предложила подписчикам отказаться от половины чашки кофе, чтобы помочь ее семье закрыть долг в 1,6 млн рублей.

Идея сработала мгновенно: имея всего 1200 подписчиков, девушка получила нужную сумму меньше чем за сутки. Теперь тысячи россиян хотят повторить ее успех. Люди показывают, как сами переводят деньги незнакомцам, и просят о встречной помощи. В комментариях к таким видео одни восхищаются взаимовыручкой, другие называют это «цифровым попрошайничеством».