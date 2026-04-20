Этого подхода суды придерживаются уже давно. Верховный суд тоже поддерживает эту позицию.

Пример из практики. Так, [в одном из дел(https://vsrf.ru/lk/practice/cases/12-35664640) рассматривалась ситуация, когда после расторжения брака бывшие супруги продолжили жить вместе (без повторного официального оформления отношений), а мужчина купил автомобиль и оформил его на женщину. При расставании он попытался признать машину совместно нажитым имуществом.

Верховный суд указал, что правовой режим совместной собственности возникает только в зарегистрированном браке и распространяется исключительно на имущество, приобретенное в этот период. Совместное проживание после развода не приравнивается к браку. В результате автомобиль признали собственностью женщины.

Вложения в чужое имущество: деньги, скорее всего, не вернут

Ситуация, которая встречается часто: один партнер вкладывает деньги в квартиру другого — например, в ремонт или покупку мебели. При расставании многие хотят эти деньги вернуть.

Формально можно попробовать взыскать средства как неосновательное обогащение — то есть как деньги, полученные без надлежащих оснований. Однако на практике суды чаще всего отказывают в таких требованиях.

Суды исходят из того, что человек понимал характер отношений и нес эти расходы по собственной инициативе — исходя из личных отношений, а не в рамках какого-либо обязательства.

Кредиты: чужие долги — не ваша проблема (но и свои деньги не вернете)

Кредит — это обязательство конкретного человека. Сожительство не создает солидарной ответственности по долгам. Если партнер набрал кредитов — это его проблема, не ваша. Исключение одно: если вы выступили поручителем или созаемщиком.