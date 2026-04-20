Как не остаться у разбитого корыта «в гражданском браке»: 5 простых способов сохранить имущество, деньги и защитить детей
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Что такое «гражданский брак» на самом деле
В повседневной речи «гражданским браком» называют совместную жизнь без штампа в паспорте. Но с точки зрения закона все наоборот: гражданский брак — это и есть брак, зарегистрированный в ЗАГСе. А то, что подразумевает большинство людей, — это сожительство.
Разница не только в терминах. Она и в последствиях. Российское законодательство признает только зарегистрированный брак.
Никакая длительность совместной жизни, общие покупки, общие дети — ничто из этого не приравнивает сожительство к браку.
Это значит, что при расставании действуют совсем другие правила, чем те, на которые рассчитывает большинство пар.
Этот материал появился благодаря вам: тема оказалась в лидерах голосования для читателей, мы изучили ее и теперь делимся результатами.
Имущество, деньги и кредиты: каждый из сожителей сам за себя
Нет брака — нет общего имущества
В зарегистрированном браке все, что нажито в период совместной жизни, по умолчанию принадлежит обоим супругам поровну.
При сожительстве этот принцип не работает. Квартира, машина, дом — все принадлежит тому, на чье имя оформлено.
Этого подхода суды придерживаются уже давно. Верховный суд тоже поддерживает эту позицию.
Пример из практики. Так, [в одном из дел(https://vsrf.ru/lk/practice/cases/12-35664640) рассматривалась ситуация, когда после расторжения брака бывшие супруги продолжили жить вместе (без повторного официального оформления отношений), а мужчина купил автомобиль и оформил его на женщину. При расставании он попытался признать машину совместно нажитым имуществом.
Верховный суд указал, что правовой режим совместной собственности возникает только в зарегистрированном браке и распространяется исключительно на имущество, приобретенное в этот период. Совместное проживание после развода не приравнивается к браку. В результате автомобиль признали собственностью женщины.
Вложения в чужое имущество: деньги, скорее всего, не вернут
Ситуация, которая встречается часто: один партнер вкладывает деньги в квартиру другого — например, в ремонт или покупку мебели. При расставании многие хотят эти деньги вернуть.
Формально можно попробовать взыскать средства как неосновательное обогащение — то есть как деньги, полученные без надлежащих оснований. Однако на практике суды чаще всего отказывают в таких требованиях.
Суды исходят из того, что человек понимал характер отношений и нес эти расходы по собственной инициативе — исходя из личных отношений, а не в рамках какого-либо обязательства.
Кредиты: чужие долги — не ваша проблема (но и свои деньги не вернете)
Кредит — это обязательство конкретного человека. Сожительство не создает солидарной ответственности по долгам. Если партнер набрал кредитов — это его проблема, не ваша. Исключение одно: если вы выступили поручителем или созаемщиком.
Обратная сторона: если вы добровольно платили чужой кредит — вернуть эти деньги так же сложно, как и любые другие добровольные вложения.
Ситуация с ипотекой — не исключение. На практике часто бывает так: квартира оформлена на одного из сожителей, но платежи по кредиту вносят оба. При расставании второй партнер рассчитывает на компенсацию или долю в квартире.
С точки зрения закона исходная позиция остается прежней: право собственности возникает у того, на кого оформлено имущество, а кредит — это его личное обязательство перед банком. Сам факт совместного проживания и участия в платежах этого не меняет.
Суды нередко исходят из того, что платежи были добровольными в рамках личных отношений и не предполагали возврата.
Денежные переводы: «подарки — не отдарки»
Если пара переводит друг другу деньги без конкретной цели либо на какие-то услуги, то их вернуть, скорее всего, не получится.
Сам по себе факт перевода денег еще не означает возникновения обязанности их вернуть.
Пример из практики. В одном из дел мужчина после расставания потребовал вернуть почти 1 млн рублей, которые он в течение нескольких лет переводил женщине во время совместной жизни. Он ссылался на то, что деньги передавал по ее просьбе, а значит, это неосновательное обогащение.
Суды первых инстанций согласились с этой позицией, указав, что факт переводов подтвержден, а договорных оснований для передачи денег не было.
Однако Верховный суд обратил внимание на характер отношений сторон: они состояли в близких личных отношениях и проживали вместе, при этом переводы осуществлялись регулярно на протяжении длительного времени и до расставания мужчина не требовал их возврата.
Дети сожителей: как установить отцовство и взыскать алименты
Отцовство без брака придется устанавливать отдельно
В зарегистрированном браке отцом ребенка автоматически считается муж матери. При сожительстве эта презумпция не действует. Мужчина может жить с женщиной, вместе ходить на УЗИ, присутствовать на родах — но юридически он не будет считаться отцом, пока отцовство не оформлено.
Оформить отцовство можно двумя способами. Первый — добровольно: оба родителя подают совместное заявление в ЗАГС. Второй — через суд, если отец отказывается признавать ребенка (или если мать не хочет вписывать его в свидетельство). В суде, как правило, назначают генетическую экспертизу.
Пока отцовство не установлено, мужчина юридически никто для этого ребенка. У него нет ни обязанностей, ни прав. Он не обязан платить алименты. Но и претендовать на участие в воспитании тоже не может. Хотя сам он также не лишен права подать в суд и установить отцовство, если женщина не желает вписать его в свидетельство о рождении.
Алименты можно взыскать без брака
Распространенное заблуждение: чтобы получить алименты, нужно быть в браке. Обязанность содержать ребенка лежит на обоих родителях — независимо от того, были они женаты или нет. Размер алиментов определяется по одним и тем же правилам: доля от заработка или фиксированная сумма.
Единственное условие — отцовство должно быть установлено.
Если отец записан в свидетельстве о рождении — можно подавать на алименты. Если не записан — сначала устанавливать отцовство (можно в том же иске, что и алименты), потом взыскивать.
Родители также могут заключить соглашение об уплате алиментов — оно оформляется у нотариуса и имеет такую же силу, как решение суда. То есть если одна сторона перестанет платить, вторая может обратиться к приставам напрямую, без судебного разбирательства.
Наследство: сожитель остается ни с чем
Это, пожалуй, самый болезненный вопрос. Пара живет вместе 20 лет. Один из партнеров умирает. Второй ожидает, что унаследует имущество, как если бы они были супругами. Но этого не произойдет.
Сожитель не входит ни в одну очередь наследников. Наследники первой очереди — это супруг (в зарегистрированном браке), дети и родители.
Без завещания сожитель не получит ничего. Все имущество по закону уходит родственникам умершего, даже если они не общались годами.
Есть одно исключение.
Сожитель может наследовать как иждивенец умершего, но только при одновременном соблюдении условий:
- он нетрудоспособен,
- не менее года находился на иждивении партнера и проживал с ним совместно.
Но на практике такое бывает редко и доказать совокупность этих условий сложно.
Пример из практики. В одном из дел женщина более 30 лет жила с мужчиной без регистрации брака и после его смерти попыталась признать себя иждивенцем.
Суды нижестоящих инстанций отказали ей, но Верховный суд с таким подходом не согласился. Он указал, что суды не исследовали ключевые обстоятельства дела: не оценили соотношение доходов заявителя (пенсии) и помощи со стороны умершего, не дали оценки регулярным денежным поступлениям (в том числе от сдачи квартиры), которые перечислялись заявительнице, а также расходам на ее содержание и лечение. Дело направили на новое рассмотрение.
Здесь речь идет не о «типовой» ситуации совместной жизни. Просто факта длительных отношений недостаточно, а нетрудоспособность, иждивение и характер материальной помощи суды будут детально проверять.
Что можно сделать, чтобы обезопасить себя в незарегистрированном браке
Российские законы не дают автоматической защиты сожителям, но предоставляют инструменты, которыми можно воспользоваться по своей инициативе. Вот главные из них.
Оформляйте имущество на двоих. Например, если покупаете квартиру — вписывайте и себя, и партнера как покупателей и фиксируйте доли в договоре. Это называется общая долевая собственность.
Устанавливайте отцовство сразу. Если ребенок рожден вне брака — подавайте совместное заявление в ЗАГС при регистрации рождения.
Не откладывайте. Это защитит и права отца (на участие в воспитании), и права ребенка (на алименты, наследство).
Заключите соглашение об алиментах. Нотариально удостоверенное соглашение четко фиксирует, сколько и как один родитель платит на содержание ребенка. Если вторая сторона перестанет платить — не нужно идти в суд, можно сразу к приставам.
Не платите кредиты за партнера. Желание помочь — это прекрасно, но имейте ввиду, что эти деньги практически невозможно будет вернуть. Учитывайте это.
Составьте завещание. Это единственный способ передать имущество сожителю после смерти.
Завещание оформляйте у нотариуса. Учитывайте, что у близких родственников (нетрудоспособных детей, родителей) есть право на обязательную долю — они получат часть наследства вне зависимости от текста завещания (это нужно учесть при распределении имущества в завещании). Но без завещания партнер не получит вообще ничего.