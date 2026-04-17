Не съеду, и точка. Как выселить из квартиры бывшего владельца и не потерять свободу и здоровье
© Создано при помощи нейросети
Как семья в Люберцах пыталась выселить бывшего хозяина
Григорий Х. задолжал банку 4 млн рублей по ипотеке — из-за этого его двушку выставили на торги. Суд разрешил продать квартиру площадью 60 кв. м за 8,3 млн рублей. Жилье купила компания, а интересы фирмы представляла семейная пара.
Бывший хозяин не хотел съезжать и считал, что квартиру у него отобрали незаконно. Когда супруги в очередной раз пришли просить его выехать, мужчина напал на них с кинжалом. Женщина погибла на месте. Ее раненый муж смог добежать до ближайшего супермаркета, где прохожие вызвали скорую. Нападавшего задержали, теперь ему грозит вплоть до пожизненного.
Что нельзя делать, если старый собственник не освобождает квартиру
Не пытайтесь самим выселить бывшего хозяина и тем более вскрывать замки. Даже если вы уже получили выписку из ЕГРН, полиция посчитает такие действия самоуправством.
Юрист Елизавета Лукина рассказывает о случаях, когда покупатели взламывали двери в собственную квартиру, а в итоге получали от полиции протокол за хулиганство. То есть вместо новоселья — уголовное дело.
Не пытайтесь решить вопрос силой — это смертельно опасно и превращает вас из потерпевшего в обвиняемого. Сам процесс решения таких споров — это долгий марафон и постоянная работа.
А еще любой конфликт бывший собственник может использовать против вас в суде. Он заявит о давлении или угрозах, что также только затянет дело.
Чтобы избежать трагедии, супругам в Люберцах нужно было еще до оплаты удостовериться, что бывший хозяин в квартире не живет. Учитывая конфликтную ситуацию, на вселение нужно было приходить со своим риелтором и подписывать акт приема-передачи, в котором вы зафиксировали расчеты и передачу имущества.
Как выселить бывшего владельца законно — инструкция
Юристы советуют действовать по алгоритму из четырех этапов.
1. Отправьте досудебную претензию
Прежде чем идти в суд, нужно официально доказать, что вы пытались договориться миром. Напишите требование об освобождении квартиры и отправьте его бывшему собственнику заказным письмом с описью вложения. Укажите в нем срок для переезда и предупредите, что следующим шагом будет суд. Чек об отправке и опись станут вашими доказательствами.
Сделок, когда бывший владелец сразу покидает квартиру, крайне мало сейчас. Обычно люди выселяются в течение двух недель с момента перехода права собственности на квартиру. Этот срок стороны могут оговорить отдельно, при этом он может быть любым — как договоритесь.
2. Подайте иск в районный суд
Если письмо проигнорировали, готовьте иск. Формулировка иска такая: «О признании утратившим право пользования жилым помещением и выселении». Иск подается в суд по месту нахождения квартиры.
В иске можно сразу заявить требования о выселении, о снятии с регистрационного учета и о взыскании платы за фактическое пользование жильем по статье 1102 ГК РФ. Желательно проводить любые разговоры или встречи в присутствии третьих лиц, например адвоката или участкового. Также фиксируйте ущерб, если бывший собственник уже нанес вред имуществу.
3. Получите исполнительный лист
Когда суд примет решение в вашу пользу и оно вступит в силу, вы получите исполнительный лист. Это официальный документ, который дает право на принудительное выселение бывшего владельца.
По статистике, в 2024 году суды удовлетворили 89% таких исков, отметил юрист Исмаилов ссылкой на данные Верховного суда.
4. Вызывайте судебных приставов
Отнесите исполнительный лист в отделение Федеральную службу судебных приставов и напишите заявление.
Только приставы имеют право физически выселять людей и вскрывать двери. Полиция самостоятельно выселять людей не может, но она вправе прийти с приставами, чтобы следить за порядком.
Сначала приставы дадут бывшему владельцу пять дней, чтобы съехать добровольно, а если он останется — назначат дату принудительного выселения.
Чтобы не брать на себя новые риски и не участвовать в потасовках, правильно дождаться решения суда и физически освобождать квартиру с участием судебных приставов. Это применимо и к случаям с арендаторами или членами семьи бывшего собственника — на практике, они тоже могут отказаться выселяться.
Принудительное выселение — вскрытие замков, услуги грузчиков и хранение вещей старого хозяина на складе — приставы проводят за счет самого должника. То есть все эти расходы потом взыщут с него.
Сколько времени уйдет на выселение бывшего владельца
Все зависит от загруженности судей и поведения бывшего хозяина квартиры. Если несговорчивый жилец начнет подавать встречные иски и оспаривать каждое решение, разбирательство встанет.
Процесс обычно делится на два этапа:
Чтобы не было разочарования, правильно ориентироваться на срок 1 год. Срок зависит и от того, как будут работать судебные приставы.
По словам юриста Исмаилова, в среднем такие споры тянутся от полугода до двух лет. К этому нужно готовиться еще на этапе покупки квартиры с торгов.
Как не попадать в такие ситуации
По словам юриста Яны Бондаренко, если вы берете проблемный объект, полностью застраховаться от нежелания бывшего собственника съезжать нельзя. Но если обычного жильца еще можно выселить, то с некоторыми категориями даже суд не поможет.
Речь идет о так называемых вечных жильцах, объяснил юрист Исмаилов. Обычно это те, кто отказался от приватизации в пользу родственников, дети без другого жилья или недееспособные люди.
Узнать о них вы можете из выписке ЕГРН, но юристы советуют также заказать перед сделкой:
-
архивную выписку из домовой книги — это документ с информации о собственнике жилья и зарегистрированных там лицах. Правда, там есть сведения о жильцах только до 2018 года.
-
Архивные документы о приватизации. Это архивная выписка из домовой книги (формы 9 или 12) на момент приватизации.
Что в итоге
-
Помните, что при покупке залогового жилья вы имеете дело с людьми, которые оказались в тяжелой ситуации. Они могут быть настроены враждебно.
-
Если есть возможность, лучше брать квартиры, где физически никто не живет.
-
Выселять бывших владельцев нужно через суд. Будьте готовы, что это займет не менее года.
-
Право выселять имеют только приставы. Сама полиция никого не выгонит.
