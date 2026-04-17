Как семья в Люберцах пыталась выселить бывшего хозяина

Григорий Х. задолжал банку 4 млн рублей по ипотеке — из-за этого его двушку выставили на торги. Суд разрешил продать квартиру площадью 60 кв. м за 8,3 млн рублей. Жилье купила компания, а интересы фирмы представляла семейная пара.

Бывший хозяин не хотел съезжать и считал, что квартиру у него отобрали незаконно. Когда супруги в очередной раз пришли просить его выехать, мужчина напал на них с кинжалом. Женщина погибла на месте. Ее раненый муж смог добежать до ближайшего супермаркета, где прохожие вызвали скорую. Нападавшего задержали, теперь ему грозит вплоть до пожизненного.