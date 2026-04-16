Жилье «за рубль»: как работает траншевая ипотека и кому опасно ее брать
*По данным аналитического центра «Дом.РФ» на начало апреля 2026 года.
**По информации из обзора рынка ипотеки от Центробанка на конец марта 2026 года.
В чем разница между обычной и траншевой ипотекой
Классическая ипотека — это целевой кредит, при котором банк разом перечисляет всю сумму продавцу недвижимости (застройщику или предыдущему владельцу). Заемщик с первого месяца начинает платить проценты на всю сумму долга. Это стандартная, понятная и самая распространенная схема.
Траншевая ипотека — это, простыми словами, заем на покупку квартиры в новостройке, когда деньги застройщику перечисляют по частям, или траншами. То есть банк оплачивает застройщику не 100% стоимости объекта недвижимости сразу, а только конкретную часть в определенное время.
Траншевую ипотеку еще называют «ипотекой траншами», «ипотекой с отсрочкой» и иногда даже с использованием провокационного уточнения: «ипотека за 1 рубль».
Это кредит, при котором траты покупателя на обслуживание долга до сдачи строящегося объекта относительно невелики, однако существенно вырастают после ввода дома в эксплуатацию. Чаще всего предложения по траншевой ипотеке исходят от крупных банков, работающих в партнерстве с застройщиками.
Принцип траншевой ипотеки
Чаще всего траншей два, но иногда их может быть три, четыре и даже пять — все зависит от конкретной программы банка и договоренностей с застройщиком.
Первый транш перечисляется сразу после подписания и регистрации договора долевого участия (ДДУ). Его размер может быть:
- символическим — от 100 рублей до 1% от суммы кредита;
- либо более существенным — 20–30% от стоимости жилья (в зависимости от условий).
Второй транш (и последующие, если они есть) перечисляется после наступления определенного события. Чаще всего — после официальной сдачи дома в эксплуатацию. Реже — за 1–6 месяцев до окончания строительства.
Последний транш банк перечислит не позднее чем через три года с даты подписания кредитного договора.
Этапы выдачи траншей
Процесс выдачи траншей строго регламентирован и привязан к конкретным действиям застройщика и заемщика.
Этап 1. Подписание ДДУ и открытие эскроу-счета. Заемщик заключает с застройщиком договор долевого участия. Одновременно открывается счет эскроу — специальный счет, на который банк будет перечислять деньги для застройщика. Тот сможет забрать их, только если выполнит свои обязательства.
Этап 2. Первый транш. После регистрации ДДУ в Росреестре банк перечисляет первый транш на счет эскроу.
Этап 3. Стройка. Пока дом строится, заемщик платит банку проценты только на сумму первого транша. Поскольку первый транш часто невелик, ежемесячный платеж может быть символическим — 100, 500 или 1000 рублей. Иногда банки и застройщики субсидируют даже эту сумму, доводя ее до 1 рубля в месяц (та самая «ипотека за рубль»).
Этап 4. Ввод дома в эксплуатацию. Застройщик получает разрешение на ввод. Это событие — основание для выдачи второго транша. Банк перечисляет оставшуюся сумму на тот же эскроу-счет, и теперь застройщик может получить все деньги.
Этап 5. Полноценные платежи. После перевода второго транша кредит переходит в стандартный режим. Проценты начисляются уже на всю сумму долга, и ежемесячный платеж становится сопоставим с обычной ипотекой.
У траншевой ипотеки есть несколько особых условий, о которых нужно знать до подписания договора.
- Целевое назначение. Траншевая ипотека работает только для покупки строящегося жилья по договору долевого участия. На вторичное жилье, готовые квартиры или индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) эта схема не распространяется. Хотя для ИЖС бывают исключения — но это редкие отдельные программы.
- Эскроу-счета. Все транши перечисляются на эскроу-счет, а не напрямую застройщику**.
- Отсутствие просрочек. Выдача каждого следующего транша возможна только при условии, что у заемщика нет просроченной задолженности по предыдущим платежам. Если вы допустили просрочку — банк может приостановить выдачу следующих частей кредита.
- Проценты только на выданную сумму. Ключевое преимущество траншевой ипотеки: проценты начисляются только на ту часть кредита, которая уже выдана.
- Страхование. На этапе строительства, когда объекта залога еще нет, заемщик обязан застраховать жизнь и здоровье. Это требование банка. После сдачи дома добавляется обязательное страхование самого объекта недвижимости (от гибели и повреждения), а иногда и титульное страхование (риск утраты права собственности).
Преимущества траншевой ипотеки
- 1. Экономия бюджета на этапе строительства. Пока дом не сдан, вы платите банку минимальные суммы. Это позволяет параллельно оплачивать аренду жилья или копить на ремонт.
- 2. Фиксация цены квартиры. По мере готовности ценник на жилье обычно растет, но вас это уже не коснется.
- 3. Гибкость. В некоторых программах предусмотрена возможность перехода на стандартную ипотеку в любой момент.
- 4. Переплата ниже, чем в классической ипотеке, за счет того, что проценты не начисляются на всю сумму сразу.
Недостатки и риски траншевой ипотеки
Минусы у такого рода кредита тоже есть. Причем риски несет как застройщик, так и покупатель недвижимости.
Для покупателя:
- 1. Резкий рост платежа после сдачи дома. Многие заемщики ориентируются на первый маленький платеж и оказываются не готовы к такому скачку. Если не рассчитать силы, можно допустить просрочку и потерять квартиру.
- 2. Зависимость от застройщика. Если сдача дома задерживается, вы продолжаете платить минимальные проценты дольше (это не страшно), но главное — отодвигается момент, когда вы сможете переехать и перестать платить за аренду.
- 3. Ограниченный выбор. Программа доступна только для новостроек и только у застройщиков — партнеров банка. Часто не сочетается с льготными программами (семейная, IT-ипотека).
- 4. Завышенная цена квартиры. Застройщик может заложить свои издержки по такой схеме в стоимость квадратного метра — разница может достигать 5–10% по сравнению с аналогичными лотами.
Для застройщика: Девелопер не получает деньги в полном объеме во время строительства, а значит, может столкнуться с нехваткой средств для возведения объекта. Позволить себе такой инструмент могут только крупные девелоперы, которые финансируют новые объекты за счет средств от уже проданных квартир.
Примеры использования траншевой ипотеки
Самый частый пример использования траншевой ипотеки — покупка квартиры в новостройке на ранней стадии строительства.
Пример 1. Семья арендует квартиру и ждет новостройку. Молодая семья снимает квартиру за 40 тысяч рублей в месяц. Они нашли новостройку, которая будет сдана через два года. Если они возьмут обычную ипотеку, то сразу начнут платить, например, 80 тысяч рублей в месяц плюс 40 тысяч рублей аренды — итого 120 тысяч рублей, что для них слишком крупная сумма.
Они оформляют траншевую ипотеку:
- Первый транш — 100 тысяч рублей.
- Ежемесячный платеж в период строительства — 500 рублей.
- За два года они платят банку 12 тысяч рублей вместо 1 920 000 рублей по обычной ипотеке.
- Экономию направляют на накопление первоначального взноса или ремонта.
- После сдачи дома переезжают и начинают платить полноценный ипотечный платеж — теперь уже вместо аренды.
Чаще всего траншевая ипотека используется при покупке на ранней стадии строительства. Это логично, так как именно в этот период эффект минимального платежа наиболее ощутим. Она будет востребована у тех, кто снимает квартиру и ждет новостройку с отделкой, и тех, кто способен системно откладывать деньги на будущие платежи.
Пример 2. Человек ждет, что его доходы вырастут. Молодой специалист через 1,5 года гарантированно получит повышение. Он покупает квартиру в новостройке по траншевой ипотеке со сроком сдачи через 1,5 года. В этот период он платит символическую сумму. К моменту сдачи дома его доход вырастает, и он безболезненно начинает платить полный платеж. Главное, чтобы не случилось наоборот.
Пример 3. Перепродажа до сдачи дома. Инвестор покупает квартиру на старте продаж по траншевой ипотеке с минимальным первым траншем (например, 1% от суммы кредита). Пока дом строится (2–3 года), он платит банку копейки. За 2–3 месяца до сдачи дома он продает будущую квартиру по рыночной цене (которая уже выросла на 20–40%). Из вырученных денег закрывает ипотеку.
Риск: если рынок упадет или квартира не продастся до сдачи дома, инвестор получит полноценный ипотечный платеж, который может «съесть» всю прибыль.
Траншевая ипотека может быть интересна покупателям, планирующим купить квартиру для ее последующей сдачи в аренду: во время строительства платежи невелики, а после ввода недвижимости в эксплуатацию собственник может сдать квартиру, после чего проценты по кредиту будут полностью или частично компенсироваться получаемыми арендными платежами.
Похожие механизмы встречаются и в других сферах:
- Коммерческое строительство. При возведении торговых центров, складов или офисных зданий банки иногда используют траншевые схемы: выдают кредит частями, по мере выполнения строительных этапов (фундамент → стены → кровля → отделка). Это снижает риски банка и позволяет застройщику не платить проценты на всю сумму сразу.
- Инфраструктурные проекты. Государственно-частные партнерства при строительстве дорог, мостов, аэропортов также могут использовать поэтапное финансирование, привязанное к сдаче этапов работ.
- В индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) траншевая ипотека встречается, но гораздо реже, чем в новостройках. Основная проблема: банку сложнее контролировать этапы строительства частного дома (нет аккредитованного застройщика и стандартного ДДУ). Однако некоторые банки предлагают такие программы с поэтапным перечислением средств после предоставления актов выполненных работ.
Если говорить про ИЖС, то может сработать человеческий фактор. Если это стройка, все завязано на подрядчике. Не сдал этап, банк не дал следующий транш. В итоге стройка встала, а кредит уже есть.
Траншевая ипотека классно работает, когда человек осознает все риски и готов к ним. Тогда он не переплачивает лишние проценты и гибко управляет деньгами.
Как получить траншевую ипотеку
Требования к заемщику по траншевой ипотеке, как правило, жестче, чем по классической. Банки тщательнее проверяют финансовое положение клиента, потому что после сдачи дома платеж резко вырастет. Некоторые банки предлагают траншевую ипотеку только «зарплатным» клиентам.
Пакет документов для траншевой ипотеки практически идентичен классической ипотеке. Но есть один важный нюанс — дополнительно потребуются документы по объекту строительства (ДДУ, информация о застройщике).
Перед подачей документов уточните в банке актуальный список. Разные кредитные организации могут запрашивать разные справки.
Порядок подачи заявки
Процесс получения траншевой ипотеки состоит из нескольких этапов. Он длиннее, чем при обычной ипотеке, потому что добавляется этап согласования с застройщиком.
Шаг 1. Выбор объекта и проверка застройщика. Не каждый застройщик и не каждый жилой комплекс участвуют в траншевых программах. Первым делом:
- Уточните у застройщика, доступна ли траншевая ипотека для выбранного ЖК.
- Узнайте, с какими банками работает девелопер по этой схеме.
- Проверьте репутацию застройщика (сроки сдачи предыдущих объектов, наличие разрешительной документации, отзывы).
Шаг 2. Подача заявки в банк. Обратитесь в банк-партнер застройщика. Подать заявку можно онлайн или в отделении. В заявке потребуется указать:
- сумму кредита;
- срок;
- размер первоначального взноса;
- параметры приобретаемой недвижимости (ЖК, застройщик).
Банк проверяет кредитную историю и предварительно оценивает платежеспособность.
Шаг 3. Получение одобрения и заключение ДДУ. После одобрения заявки заемщик заключает с застройщиком договор долевого участия (ДДУ). Это ключевой документ, в котором прописаны:
- стоимость квартиры;
- сроки строительства и сдачи дома;
- порядок оплаты.
Одновременно открывается счет эскроу в уполномоченном банке.
Шаг 4. Подписание ипотечного договора. Заемщик и банк подписывают кредитный договор, в котором фиксируются:
- сумма кредита;
- процентная ставка;
- график выдачи траншей;
- график платежей (в период строительства и после сдачи дома);
- условия досрочного погашения.
В договоре также прописывается, что заемщик обязуется зарегистрировать ДДУ в Росреестре.
Шаг 5. Страхование. На этапе строительства заемщик оформляет полис страхования жизни и здоровья. Без него банк не переведет первый транш.
Шаг 6. Оформление собственности. После получения ключей нужно:
- зарегистрировать право собственности на квартиру;
- оформить отчет об оценке недвижимости;
- заключить договор имущественного страхования (страхование самой квартиры);
- уведомить банк о выполнении всех условий.
Рекомендации тем, кто будет брать траншевую ипотеку
Траншевая ипотека — инструмент не для всех. Чтобы она принесла выгоду, а не стала финансовой ловушкой, следуйте этим правилам.
Ориентируйтесь не на первые, а на самые большие платежи
Нужно заранее понимать, какой будет финансовая нагрузка после завершения строительства. В ряде случаев платеж увеличивается в 8–10 раз. Если этот момент не просчитан, возникают серьезные риски.
Например, в Ростове-на-Дону однокомнатная квартира недалеко от центра с ремонтом стоит примерно 6,4 млн рублей. При первоначальном взносе 20% застройщик готов предоставить траншевую ипотеку на год, где платеж будет составлять 2 тыс. рублей, но по истечении года он вырастет до 80 тыс. рублей. Важно посчитать, потянете ли вы такой платеж.
Внимательно читайте договор
В траншевой ипотеке много условий, которые могут стать неприятными сюрпризами.
На что обратить внимание: сроки выдачи траншей (когда именно банк перечислит второй транш), процентная ставка: фиксированная или плавающая, может ли она измениться до сдачи дома, условия досрочного погашения (есть ли штрафы, комиссии), возможность рефинансирования после сдачи дома и штрафы за задержку платежей (даже минимальных).
Не стоит рассчитывать на то, что к моменту перехода на полный платеж удастся легко рефинансировать кредит, так как рыночные ставки могут измениться не в лучшую сторону. Также крайне важно проверить репутацию застройщика и убедиться, что проект аккредитован надежным банком, поскольку любые задержки в строительстве могут повлиять на сроки выдачи последующих траншей.
Перспективы траншевой ипотеки
Центральный банк РФ относится к траншевой ипотеке настороженно. Регулятор считает этот продукт рискованным, потому что низкий платеж на старте создает ложное ощущение, что кредит «почти бесплатный». Люди видят маленькую сумму и не готовятся к резкому росту.
Это создает риски для банковской системы. Если люди массово не смогут выплатить долг после сдачи домов, банки понесут убытки.
Факт
С января 2025 года начал действовать Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Этот документ, согласованный Банком России, уже ограничил некоторые рискованные схемы.
Прямого запрета траншевой ипотеки в нем нет, но регулятор дал понять, что будет внимательно следить за распространением продукта.
Перспективы траншевой ипотеки во многом зависят от позиции регулятора, так как Центральный банк внимательно следит за подобными схемами, опасаясь перегрева рынка и рисков для банковской системы. Тем не менее пока такие программы существуют, они остаются отличным способом адаптации к высоким процентным ставкам и позволяют людям решать жилищный вопрос даже в непростых экономических условиях.
Скорее всего, траншевая ипотека не исчезнет полностью, но станет более нишевым продуктом. Банки будут предлагать ее только:
- проверенным заемщикам с высоким доходом;
- по объектам крупных, надежных застройщиков;
- с обязательным подробным информированием о росте платежа.
Траншевая ипотека — это не «лайфхак», как купить квартиру дешевле. Это инструмент перераспределения платежей во времени. Он выгоден тем, у кого доходы будут расти, и опасен для тех, кто не готов к повышению платежей.