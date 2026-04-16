Принцип траншевой ипотеки

Чаще всего траншей два, но иногда их может быть три, четыре и даже пять — все зависит от конкретной программы банка и договоренностей с застройщиком.

Первый транш перечисляется сразу после подписания и регистрации договора долевого участия (ДДУ). Его размер может быть:

символическим — от 100 рублей до 1% от суммы кредита;

либо более существенным — 20–30% от стоимости жилья (в зависимости от условий).

Второй транш (и последующие, если они есть) перечисляется после наступления определенного события. Чаще всего — после официальной сдачи дома в эксплуатацию. Реже — за 1–6 месяцев до окончания строительства.

Последний транш банк перечислит не позднее чем через три года с даты подписания кредитного договора.

Этапы выдачи траншей

Процесс выдачи траншей строго регламентирован и привязан к конкретным действиям застройщика и заемщика.

Этап 1. Подписание ДДУ и открытие эскроу-счета. Заемщик заключает с застройщиком договор долевого участия. Одновременно открывается счет эскроу — специальный счет, на который банк будет перечислять деньги для застройщика. Тот сможет забрать их, только если выполнит свои обязательства.

Этап 2. Первый транш. После регистрации ДДУ в Росреестре банк перечисляет первый транш на счет эскроу.