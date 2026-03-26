Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионовРазбираем проект МВД о фиктивных прописках
Что такое фиктивная прописка и как ее доказывают по закону?
С точки зрения закона прописка — это подтверждение того, что вы действительно живете по указанному адресу. Фиктивной ее могут признать в трех случаях:
Если при регистрации в МВД предоставили заведомо ложные сведения или липовые справки.
Если человек прописывается в квартире, но заранее знает, что жить там не будет. Это касается тех самых «резиновых квартир» и прописок ради школы или детского сада.
Если владелец жилья прописывает человека, но изначально не собирается пускать его даже на порог.
Установить факт фиктивности прописки «просто так» невозможно — он должен быть подтвержден официальным процессуальным решением. Полиция не имеет права снять человека с учета только на основании своих подозрений или жалоб соседей. Для этого необходим веский юридический документ, вступивший в законную силу.
Но что значит «процессуальное решение»? Это может быть:
— Приговор суда по уголовному делу — например, по статье 322.2 УК РФ — за фиктивную регистрацию. Уголовку в таких случаях заводят на владельца «резиновой квартиры», который прописывает людей, не собираясь пускать их.
- Постановление суда об административном правонарушении;
- Решение следователя или дознавателя (например, если уголовное дело закрыли, но сам факт обмана зафиксировали).
Проще говоря, пока фиктивность прописки не доказана, выписать не могут.
Но, даже если она доказана, процедура фактического снятия с учета требует обращения в суд с гражданским иском о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.
Это отдельный процесс, который может длиться месяцами из-за неявки сторон и судебной волокиты.
Что предлагает МВД?
МВД хочет, чтобы начальники территориальных органов полиции могли сами в течение 5 дней снимать с учета граждан — просто на основании какого-либо документа о фиктивности прописки. Как уже говорилось, это может быть, например, постановление следователя.
Суть проекта в том, чтобы наделить МВД полномочиями снимать граждан с учета в упрощенном порядке, минуя стадию долгих судебных разбирательств.
Юрист Елена Кульпина объяснила, что фиктивную регистрацию часто оформляют в северных регионах с повышенным прожиточным минимумом, чтобы получать более высокие государственные пособия.
Фиктивная регистрация крайне распространена в Москве. Люди, приезжающие из регионов на заработки, не всегда могут на законных основаниях зарегистрироваться в квартирах, которые они арендуют. Поскольку многие работодатели отказывают в приеме на работу соискателям без московской регистрации, люди вынуждены оформлять ее фиктивно.
Также, добавила эксперт, без временной или постоянной регистрации в Москве ребенка сложно устроить в школу или детский сад. Согласно закону, дети до 14 лет не могут быть зарегистрированы отдельно от родителей, поэтому взрослым приходится оформлять фиктивную регистрацию и на себя, и на детей.
россиянина полиция выписала из квартир из-за фиктивной регистрации в 2025 году
Грозит ли россиянам массовое лишение прописок
Формально нововведение затрагивает миллионы россиян: по словам риелтора Силантьева, 80–90% россиян живут не по месту постоянной регистрации. Но, несмотря на то что процедуру снятия с учета могут облегчить, не изменится самое главное: выявить и доказать сам факт фиктивной прописки будет по-прежнему достаточно сложно.
Одно дело, когда в квартире зарегистрировано 50 человек, и совсем другое, когда 2−3 человека и регистрация временная. Плюс получение судебного акта или постановления о прекращении дела требует для начала его возбуждения и дальнейшего расследования. По сути, приказ МВД просто регламентирует порядок снятия граждан с учета.
Проще говоря, никто не станет устраивать облавы по жилым домам, проверяя прописку у всех подряд, — ресурсы полиции ограничены. И даже если есть несоответствие, доказывать фиктивность прописки все еще нужно.
Эксперты полагают, что упрощение процедуры снятия с учета нужно именно для борьбы с «резиновыми квартирами». Для обычного человека, который прописан у родителей, а живет в съемном жилье в том же городе, риски не так велики.
Если следовать жесткой логике борьбы с фиктивной регистрацией, обычных граждан теоретически тоже можно снимать с учета. Но практически реализовать это в масштабах всей страны технически невозможно и социально опасно.
Чем грозит снятие с регистрационного учета
Аннулирование регистрации лишает человека доступа к большинству государственных услуг и социальных прав. Вместе со штампом в паспорте или временным свидетельством исчезает возможность записать ребенка в детский сад, прикрепиться к нужной поликлинике по ОМС или получить региональные пособия.
Кроме того, без прописки банки часто отказывают в ипотеке, а военкоматы не могут поставить гражданина на учет.
Если вы живете в арендованной квартире и не хотите рисковать, имеет смысл договориться с собственником о временной регистрации.
Правда, владельцы часто отказывают, так как боятся, что квартирант захватит их жилье. В таких случаях нужно спокойно разъяснять собственнику, что временная прописка не дает жильцу прав на квартиру.
Снять опасения поможет соглашение о безвозмездном пользовании жильем с условием выселения по требованию. Это тоже легальный способ получить регистрацию.
При смене места жительства закон обязывает оформить прописку в течение семи дней, а при временном переезде в другой регион — в течение 90 дней. Если полиция выявит, что вы живете без регистрации, придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей. В Москве и Петербурге санкция выше — до семи тысяч.
