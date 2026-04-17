17 апреля 2026, 10:00

Срок или платеж? Что все же уменьшать при досрочном погашении кредита

Ставим точку в дискуссии на эту тему
Финансовые блогеры любят советовать: «Когда вносите досрочный платеж по кредиту, всегда сокращайте срок, а не платеж». Это звучит уже как расхожее правило. Но есть сценарии, когда эта установка дает сбой. Разберемся c экспертами, как же лучше всего рассчитаться с долгом и правда ли, что есть «идеальный день» для того, чтобы внести деньги досрочно.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Этот материал появился благодаря вам: тема оказалась в лидерах голосования для читателей, мы изучили ее и теперь делимся результатами.

Почему рекомендуют сокращать срок

Если вы захотите досрочно погасить часть кредита, перед вами встанет выбор:

  • сократить срок кредита;
  • уменьшить сумму будущих платежей.

Чем отличаются два варианта

ПараметрУменьшить срокУменьшить платеж
Ежемесячный платежОстается прежнимСтановится меньше
Срок кредитаСокращаетсяОстается прежним
Переплата по процентамМеньшеБольше
Финансовая нагрузка сейчасВышеНиже

Возьмем кредит на 5 млн рублей по ставке 10% годовых. Срок — 10 лет. Ежемесячный платеж — 66 075 рублей.

Вносим 500 тыс. рублей и выбираем «уменьшить платеж». Он сократится до более комфортных 59 467 рублей. Переплата банку снизится на 293 тыс. рублей — неплохо!

Теперь ту же самую сумму внесем с сокращением срока. Ежемесячный платеж останется прежним. Срок сократится на 1 год и 7 месяцев. Но выгода составит уже 755 тыс. рублей. Разница — в 2,5 раза.

Объясняется это тем, что банк начисляет проценты на весь срок, пока вы пользуетесь его деньгами. Меньше срок — меньше процентов накапает. Соответственно, переплата ниже.

Сокращение срока — это действительно самый эффективный способ снизить переплату по ипотеке. Это логично: чем быстрее вы возвращаете тело кредита, тем меньше процентов начисляется банком.

Ольга Гогаладзе
экономист

Получается, чисто математически выгоднее сокращать срок. В этом блогеры правы. Но в финансах не все решает экономика.

Когда есть смысл сокращать платеж

Если у вас нестабильный доход и нет подушки безопасности, разумно сократить именно платеж, говорят опрошенные нами эксперты. Да, сэкономить получится меньше. Но долг будет давить уже не так сильно. Это может выручить, если с доходами станет хуже.

Если опасаетесь, что в будущем ваш заработок может снизиться, то меньший обязательный платеж существенно снижает риск просрочек и дает вам финансовую подушку безопасности.

Дмитрий Левин
руководитель проектов УК «Гамма Групп»

Финансисты делятся лайфхаком: снизить платеж, но продолжать платить, как было. Как в нашем примере — платеж стал 59 467, а вы продолжаете вносить по 66 075 рублей. Разница — 6,5 тыс. рублей — автоматически пойдет на досрочное погашение, сокращая срок и снижая переплату.

Такая тактика даст психологический комфорт: вы знаете, что лучше готовы к финансовым трудностям, ведь ежемесячный платеж стал комфортнее. А в благополучные месяцы вы гасите кредит ускоренными темпами.

Комбинированный подход на практике самый рациональный. Часто люди сначала уменьшают платеж, чтобы создать запас прочности, а затем при улучшении ситуации переходят к сокращению срока. Либо делают наоборот: сначала активно гасят срок, а потом фиксируют более комфортный платеж.

Дмитрий Михайлов
эксперт по финансам и кредитам, операционный директор «Космовизаком»

Выходит, правило «всегда сокращай срок» не догма.

Все зависит от вашей финансовой ситуации и целей.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

В какой день лучше всего вносить досрочный платеж по кредиту

Лучший момент для досрочного погашения — день основного списания или сразу после него.

Дело в том, что проценты по ипотеке начисляются ежедневно на остаток долга. Сразу после планового платежа счетчик обнуляется и вся досрочная сумма уходит на тело кредита — без «захвата» уже набежавших процентов.

Если внести деньги, скажем, за неделю до планового платежа, банк сначала спишет проценты, накопившиеся за эти дни, и только остаток зачтет в долг. Разница может казаться небольшой один раз, но на горизонте многолетней ипотеки складывается в ощутимую сумму.

Валерий Тумин
директор рынков России и СНГ «Фам пропертис»

Всегда ли выгодно погашать кредит досрочно

Большинство кредитов предполагают аннуитетные платежи. Это значит, что каждый месяц мы платим одинаковую сумму, но внутри нее соотношение «проценты / тело долга» меняется.

В начале львиная часть платежа — это проценты, меньшая — погашение тела В конце — наоборот.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Грубая иллюстрация на примере ипотеки на 20 лет:

  • 1-й год: в платеже ~80% проценты → досрочно гасить очень выгодно;
  • 10-й год: ~50/50;
  • 18-й год: ~20% проценты → экономия минимальная.

Получается, на поздних сроках досрочное погашение теряет смысл: значительную часть процентов вы уже выплатили.

Если ставка по вашему кредиту льготная (например, 6% по семейной ипотеке) — посмотрите, не выгоднее ли вам разместить свободные деньги на депозите. Например, по состоянию на апрель 2026 года ставки по вкладам превышают 13%.

Получается, вы взяли у банка деньги под 6% и можете одолжить ему под 13%. Разница — 7% — ваша.

Гасить кредит досрочно при таком раскладе — значит потерять эту выгоду.

