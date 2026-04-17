Срок или платеж? Что все же уменьшать при досрочном погашении кредитаСтавим точку в дискуссии на эту тему
Этот материал появился благодаря вам: тема оказалась в лидерах голосования для читателей, мы изучили ее и теперь делимся результатами.
Почему рекомендуют сокращать срок
Если вы захотите досрочно погасить часть кредита, перед вами встанет выбор:
- сократить срок кредита;
- уменьшить сумму будущих платежей.
Чем отличаются два варианта
|Параметр
|Уменьшить срок
|Уменьшить платеж
|Ежемесячный платеж
|Остается прежним
|Становится меньше
|Срок кредита
|Сокращается
|Остается прежним
|Переплата по процентам
|Меньше
|Больше
|Финансовая нагрузка сейчас
|Выше
|Ниже
Возьмем кредит на 5 млн рублей по ставке 10% годовых. Срок — 10 лет. Ежемесячный платеж — 66 075 рублей.
Вносим 500 тыс. рублей и выбираем «уменьшить платеж». Он сократится до более комфортных 59 467 рублей. Переплата банку снизится на 293 тыс. рублей — неплохо!
Теперь ту же самую сумму внесем с сокращением срока. Ежемесячный платеж останется прежним. Срок сократится на 1 год и 7 месяцев. Но выгода составит уже 755 тыс. рублей. Разница — в 2,5 раза.
Объясняется это тем, что банк начисляет проценты на весь срок, пока вы пользуетесь его деньгами. Меньше срок — меньше процентов накапает. Соответственно, переплата ниже.
Сокращение срока — это действительно самый эффективный способ снизить переплату по ипотеке. Это логично: чем быстрее вы возвращаете тело кредита, тем меньше процентов начисляется банком.
Получается, чисто математически выгоднее сокращать срок. В этом блогеры правы. Но в финансах не все решает экономика.
Когда есть смысл сокращать платеж
Если у вас нестабильный доход и нет подушки безопасности, разумно сократить именно платеж, говорят опрошенные нами эксперты. Да, сэкономить получится меньше. Но долг будет давить уже не так сильно. Это может выручить, если с доходами станет хуже.
Если опасаетесь, что в будущем ваш заработок может снизиться, то меньший обязательный платеж существенно снижает риск просрочек и дает вам финансовую подушку безопасности.
Финансисты делятся лайфхаком: снизить платеж, но продолжать платить, как было. Как в нашем примере — платеж стал 59 467, а вы продолжаете вносить по 66 075 рублей. Разница — 6,5 тыс. рублей — автоматически пойдет на досрочное погашение, сокращая срок и снижая переплату.
Такая тактика даст психологический комфорт: вы знаете, что лучше готовы к финансовым трудностям, ведь ежемесячный платеж стал комфортнее. А в благополучные месяцы вы гасите кредит ускоренными темпами.
Комбинированный подход на практике самый рациональный. Часто люди сначала уменьшают платеж, чтобы создать запас прочности, а затем при улучшении ситуации переходят к сокращению срока. Либо делают наоборот: сначала активно гасят срок, а потом фиксируют более комфортный платеж.
Выходит, правило «всегда сокращай срок» не догма.
Все зависит от вашей финансовой ситуации и целей.
В какой день лучше всего вносить досрочный платеж по кредиту
Лучший момент для досрочного погашения — день основного списания или сразу после него.
Дело в том, что проценты по ипотеке начисляются ежедневно на остаток долга. Сразу после планового платежа счетчик обнуляется и вся досрочная сумма уходит на тело кредита — без «захвата» уже набежавших процентов.
Если внести деньги, скажем, за неделю до планового платежа, банк сначала спишет проценты, накопившиеся за эти дни, и только остаток зачтет в долг. Разница может казаться небольшой один раз, но на горизонте многолетней ипотеки складывается в ощутимую сумму.
Всегда ли выгодно погашать кредит досрочно
Большинство кредитов предполагают аннуитетные платежи. Это значит, что каждый месяц мы платим одинаковую сумму, но внутри нее соотношение «проценты / тело долга» меняется.
В начале львиная часть платежа — это проценты, меньшая — погашение тела В конце — наоборот.
Грубая иллюстрация на примере ипотеки на 20 лет:
- 1-й год: в платеже ~80% проценты → досрочно гасить очень выгодно;
- 10-й год: ~50/50;
- 18-й год: ~20% проценты → экономия минимальная.
Получается, на поздних сроках досрочное погашение теряет смысл: значительную часть процентов вы уже выплатили.
Если ставка по вашему кредиту льготная (например, 6% по семейной ипотеке) — посмотрите, не выгоднее ли вам разместить свободные деньги на депозите. Например, по состоянию на апрель 2026 года ставки по вкладам превышают 13%.
Получается, вы взяли у банка деньги под 6% и можете одолжить ему под 13%. Разница — 7% — ваша.
Гасить кредит досрочно при таком раскладе — значит потерять эту выгоду.