Возьмем кредит на 5 млн рублей по ставке 10% годовых. Срок — 10 лет. Ежемесячный платеж — 66 075 рублей.

Вносим 500 тыс. рублей и выбираем «уменьшить платеж». Он сократится до более комфортных 59 467 рублей. Переплата банку снизится на 293 тыс. рублей — неплохо!

Теперь ту же самую сумму внесем с сокращением срока. Ежемесячный платеж останется прежним. Срок сократится на 1 год и 7 месяцев. Но выгода составит уже 755 тыс. рублей. Разница — в 2,5 раза.

Объясняется это тем, что банк начисляет проценты на весь срок, пока вы пользуетесь его деньгами. Меньше срок — меньше процентов накапает. Соответственно, переплата ниже.