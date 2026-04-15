Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и «кавер» Канье Уэста на Шатунова. Главное за 15 апреля

После этого Вашингтон скорректировал слова о блокаде пролива . Центральное командование армии США заявило, что ограничения распространяются не на все суда, а только на те, которые связаны с Ираном.

В Иране говорят, что его корабли все еще ходят через Ормузский пролив . Водную артерию пересекло уже второе иранское судно, утверждает местное агентство Fars.

По его информации, корабль с продовольствием движется в сторону порта на юго-западе страны.

Трамп пообещал навсегда открыть Ормузский пролив ради Китая и мира . По его словам, Пекин из-за этого «очень счастлив».

Заодно он выразил сожаление, что пролив невозможно переименовать в его честь.