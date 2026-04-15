Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и «кавер» Канье Уэста на Шатунова. Главное за 15 апреля
ВВП России снизился за первые месяцы 2026-го. Что в связи с этим Путин потребовал от правительства
В январе и феврале российский ВВП последовательно снижался. Как заявил президент Владимир Путин, сейчас его показатели не соответствуют официальным прогнозам Центробанка и кабмина.
Внутренний валовой продукт (ВВП) — это рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг во всех секторах экономики. Это основной показатель экономического роста и развития экономики в целом.
на столько сократился ВВП России за два первых месяца 2026 года
Какие отрасли ушли в минус:
- обрабатывающая отрасль;
- промышленное производство;
- строительство.
Почему снижается ВВП
На показатель ВВП повлияли сезонные факторы, отметил президент.
Например, долгие новогодние каникулы — в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 году. В феврале было на один рабочий день меньше.
Но далеко не только сезонные факторы определяют деловую активность в стране, подчеркнул он.
Что Путин потребовал от правительства
Конкретных предложений по возобновлению экономического роста, поддержке бизнеса и повышению качества занятости.
Что происходит с безработицей в стране
Она остается рекордно низкой, «несмотря на общую экономическую динамику», заявил Путин.
уровень безработицы в России
Это указывает на то, что рынок труда меняется, заключил глава государства.
США объявили блокаду Ормузского пролива. Но иранские суда там все равно ходят без проблем
США отчитались о полной блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне сообщили, что за сутки ни одно судно не смогло ее прорвать.
Шесть торговых судов якобы «развернули» и отправили в порт Ирана.
Но у СМИ оказалась другая информация. По данным CNBC, как минимум два корабля пересекли пролив в первый день действия американской блокады.
Среди них — китайский танкер из санкционных списков.
После этого Вашингтон скорректировал слова о блокаде пролива. Центральное командование армии США заявило, что ограничения распространяются не на все суда, а только на те, которые связаны с Ираном.
В Иране говорят, что его корабли все еще ходят через Ормузский пролив. Водную артерию пересекло уже второе иранское судно, утверждает местное агентство Fars.
По его информации, корабль с продовольствием движется в сторону порта на юго-западе страны.
Трамп пообещал навсегда открыть Ормузский пролив ради Китая и мира. По его словам, Пекин из-за этого «очень счастлив».
Заодно он выразил сожаление, что пролив невозможно переименовать в его честь.
Можно называть это Ормузским проливом или проливом Ормуз. Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать, — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится.
Что еще важно: внесудебный доступ к телефонам, белые банкоматы и отказ от единой школьной формы
Генпрокуратура предложила дать силовикам доступ к телефонам россиян без суда. Глава ведомства Александр Гуцан заявил, что такая мера упростит розыск пропавших без вести и скрывшихся преступников. Речь идет о доступе к государственной системе учета IMEI-номеров устройств.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому смартфону, планшету или модему.
По нему можно определить конкретное устройство, даже если владелец поменял SIM-карту.
Гуцан подчеркнул, что это не должно нарушить конституционные права россиян. Поэтому мера требует «тщательной проверки и проработки».
Создать базу IMEI в Минцифры планируют в 2026 году.
В Тамбовской области запустили эксперимент с «белыми» банкоматами. . Их будет обслуживать «Росинкас» как единый оператор, а банки — платить абонентскую плату. В «Росинкасе» пояснили, что смогут экономить на логистике, если самостоятельно определят график пополнения устройств.
Минобороны запустило на «Госуслугах» раздел для поступления в кадетские и суворовские училища. Прием документов на 2026 год открылся 15 апреля. Родители смогут узнать требования к поступающим, порядок подачи документов и список льгот.
Пилотные проекты по доступу к сервису через МФЦ запустили в Сахалинской, Ростовской, Тульской областях и Дагестане.
Единую школьную форму в России вводить не планируют. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что такой вопрос в повестке не стоит. С июля 2025 года в стране действует ГОСТ на школьную одежду делового стиля из гипоаллергенных тканей, но школы могут дополнять его своими нормативами.
Россия и Азербайджан договорились о компенсациях за крушение самолета AZAL в Казахстане. В совместном заявлении МИД подтвердили, что трагедия произошла в результате «непреднамеренного действия системы ПВО» в воздушном пространстве России.
Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL летел из Баку в Грозный 25 декабря 2024 года. Борт не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане.
На борту находились 67 человек, погибли 39, в том числе семь из 16 россиян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о повреждении самолета внешним воздействием в районе Грозного. Президент России Владимир Путин позже объяснил, что две ракеты ПВО взорвались в нескольких метрах от лайнера, а борт, предположительно, повредили обломки после атаки украинского беспилотника.
Что еще интересно: набор для шашлыка подорожал, в церковь на Пасху явился «демон», а Канье Уэст «перепел» Шатунова
Обязательный шашлык на майских праздниках обойдется в 2026 году дороже, чем год назад. Как подсчитали в начале апреля аналитики сервиса «Чек индекс», набор всего необходимого для приготовления шашлыка подорожал с 2025 года на 11%.
Мясо для весеннего деликатеса стало дороже на 6% (эксперты взяли медианную цену — 668 рублей), шампуры подорожали на 17%, мангалы — на 8%, а древесный уголь — и вовсе на 20%. Стоимость всего набора (по медианным ценам) составила 4986 руб.
В Тульской области полиция задержала «демона», который мешал церковному шествию у храма в поселке Михайловском. В ночь на Пасху 34-летний туляк надел маску беса и отправился поиздеваться над односельчанами во время крестного хода.
Священники и прихожане пожаловались в полицию. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство. Сельский хулиган признал вину и публично извинился.
Нейросетевой кавер Канье Уэста на песню Юрия Шатунова «Седая ночь» возглавил мировой рейтинг Shazam Global Top 200.
Композиция Silver Night стала хитом соцсетей после того, как блогер August Septemberov смешал сгенерированный голос рэпера с музыкой «Ласкового мая».
Позже автор ролика обвинил продюсера Андрея Разина в краже трека: тот выпустил песню на стриминговых сервисах под своим лейблом, не указав реального создателя.
Разин же заявил, что исполнил свое обещание 40-летней давности — заставить группу «звучать по всему миру».
Исполнитель хита Юрий Шатунов умер в июне 2022 года в возрасте 48 лет.
