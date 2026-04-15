14:12, 15 апреля 2026Мир

США опровергли блокаду Ормузского пролива

CNN: Проход судов через Ормузский пролив нельзя считать нарушением блокады США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Проход судов через Ормузский пролив нельзя считать нарушением блокады, установленной Соединенными Штатами, поскольку силы США блокируют исключительно иранские порты, а не пролив в целом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления Центрального командования армии США (CENTCOM).

Как сообщили в CENTCOM, блокада распространяется на все иранские порты, расположенные как внутри, так и за пределами Ормузского пролива, но не на сам пролив. Суда, не связанные с Ираном, могут проходить через него.

В Вашингтоне отметили, что в рамках блокады американские силы могут перехватывать суда, перевозящие связанные с Ираном грузы, на расстоянии десятков тысяч миль. При этом коммерческие суда могут подвергаться преследованию до тех пор, пока они не достигнут нейтрального порта.

13 апреля CENTCOM начало блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. По словам президента США Дональда Трампа, действия американских Военно-морских сил не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
