Ткаченко: Блокада Ормузского пролива США направлена против Китая и Пакистана

Решение президента США Дональда Трампа блокировать судоходство через Ормузский пролив фактически направлено против Китая и Пакистана. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Фактически это решение направлено против трех государств — Китай, Индия и Пакистан. Вот эти три страны, очевидно, пострадают в первую очередь Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

В ночь на 12 апреля Дональд Трамп объявил о планах блокировать судоходство в Ормузском проливе. Американский лидер пообещал остановить движение любых судов, заплативших Ирану за проход через пролив.

Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море Дональд Трамп президент США

Впоследствии президент США заявил, что блокировка начнется с 17:00 мск 13 апреля и коснется только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом, по заявлениям главы Белого дома, действия военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

В указанное время Центральное командование армии США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива в соответствии с поручением Трампа. Американские военные также посоветовали торговым судам заранее выходить на связь по специальному каналу при движении в Оманском заливе и при приближении к Ормузскому проливу.

Почему Трамп решил блокировать Ормузский пролив?

Президент США заявил о блокаде Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля, а также отказа иранских военных в полной мере разблокировать движение торговых кораблей из Персидского залива. По сообщениям источников The Wall Street Journal (WSJ), спустя несколько часов после завершения встречи Трамп рассмотрел несколько возможных вариантов продолжения действий.

Как заявили источники The Washington Post, блокада является не военной мерой, а тактикой экономического давления на Тегеран. Утверждается, что Трамп не заинтересован в возобновлении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, а финансовые риски подобного решения являются слишком крупными для мировой экономики.

По заявлениям собеседников издания, целью Трампа является попытка вынудить руководство Исламской Республики выбрать другой курс в рамках крупной всеобъемлющей сделки

В ответ на эти заявления Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о полном контроле над судоходством в Ормузском проливе. «Любое неверное движение втянет врага в смертельные водовороты пролива», — заявили в элитных иранских войсках.

Какие меры могут принять США?

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», реализация плана Трампа потребует от США большого количества ресурсов:

ВМФ США потребуется минимум четыре эсминца для контроля проходящих судов, а также группа резерва от двух до четырех боевых кораблей для остановки нарушителей. При этом американские корабли будут находиться в зоне действия баллистических ракет Ирана;

Иран по-прежнему сможет полностью контролировать судоходство с помощью береговых ракетных комплексов и артиллерии, расположенных на островах Кешм, Большой и Малый Томб;

операция по взятию указанных островов станет значительной эскалацией конфликта и потребует привлечения более крупных сил. В частности, командованию США придется задействовать авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и десантные группы Корпуса морской пехоты.

Решится ли Трамп на штурмовую операцию на островах — неизвестно. В любом случае, какой бы вариант ни был выбран, он сопряжен с колоссальным риском Telegram-канал «Военная хроника»

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, Дональд Трамп на фоне провала переговоров в Исламабаде также рассматривает возобновление ударов по Ирану в дополнение к блокировке судоходства с целью принудить руководство страны к переговорам. Утверждается, что в Белом доме также изучают возможность новых массированных ударов по Исламской Республике, однако данный вариант считается менее вероятным из-за риска эскалации напряженности в регионе.

По мнению Станислава Ткаченко, реализация планов Трампа выглядит затруднительной из-за особенностей судоходства в регионе, в частности, глубины морского дна в прилегающем к Ормузскому проливу Оманском заливе. Он указал, что фактически торговые суда могут использовать для обхода американского флота территориальные воды Ирана и Пакистана, а в перспективе — Индии.

Эксперт отметил, что самым рациональным сценарием для Вашингтона является либо полный отказ от атак на Иран, либо нанесение ограниченных ударов с предварительным уведомлением Тегерана через посредников, включая Россию. Однако, как подчеркнул политолог, в реальности армия США может нанести удары и по критической инфраструктуре, включая опреснительные установки и объекты генерации электроэнергии.

Рациональный сценарий возможен при условии, что мы имеем дело с рациональным политиком, способным просчитывать действия хотя бы на два шага вперед. Степень рациональности Трампа сомнительна, поэтому возможны несколько сценариев, которые в том числе будут втягивать Иран глубже в конфликт Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Как блокада Ормузского пролива повлияет на конфликт США и Ирана?

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить сдержанность и подчеркнул, что свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира. Дипломат напомнил, что Ормузский пролив является важнейшим международным торговым маршрутом логистики товаров и энергоносителей.

Поддержание безопасности, стабильности и беспрепятственного судоходства там отвечает интересам международного сообщества Го Цзякунь официальный представитель МИД КНР

По мнению Станислава Ткаченко, решение Трампа блокировать судоходство в Ормузском проливе напрямую повлияет на готовность Пакистана содействовать урегулированию конфликта США и Ирана. Политолог отметил антиизраильский курс Исламабада, прохладное отношение руководства страны к США и его степень партнерства с Китаем. «США согласились на Пакистан, как на меньшее из зол, но его нейтральность как посредника можно оставить уже сейчас», — подчеркнул он.

Сейчас, на горе Вашингтона, формируется своего рода неформальный альянс Китай — Пакистан — Саудовская Аравия Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Эксперт также отметил влияние блокировки Ормузского пролива на рост цен на нефть: по его оценке, несмотря на то, что биржевая цена на нефть, в частности, марки Brent, в данный момент колеблется в районе 102,5 доллара за баррель, фактически сделки, нацеленные на поставки в кратчайшие сроки, уже сейчас могут заключаться по цене в 130-140 долларов за баррель.

Это космические цены — таких цен не было ни в 2008, ни в 2013 годах. Речь уже идет о беспрецедентном повышении цен на нефть Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

По мнению политолога, в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке мировой нефтяной рынок в течение 24 часов отреагирует резким повышением цены вплоть до 200 долларов за баррель. Он также предположил, что подобный шок для рынка повлияет и на оперативный пересмотр Трампом принятых им же решений.