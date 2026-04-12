КСИР прокомментировал заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива

КСИР заявил о полном контроле ВС Ирана над Ормузским проливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о блокировании Ормузского пролива. Заявление иранского формирования опубликовано в соцсети X.

«Все движения и их отсутствие [в Ормузском проливе] находятся под полным контролем вооруженных сил. Любое неверное движение втянет врага в смертельные водовороты пролива», — говорится в сообщении.

Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива ранее в воскресенье, 12 апреля. «Начиная с сегодняшнего дня Военно-морской флот США начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его <...> Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море», — написал он в соцсети Truth Social.

Это произошло на фоне сообщений о провале переговоров делегаций США и Ирана в Пакистане.