Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 12 апреля 2026Мир

Президент США Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adam Dublinske / U.S. Navy / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

«Начиная с сегодняшнего дня Военно-морской флот США начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его <...> Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море», — написал глава государства в соцсети Truth Social.

По его словам, другие государства тоже будут участвовать в блокаде пролива.

Вечером в субботу, 11 апреля, США и Иран провели переговоры в Пакистане. Позже стало известно, что стороны не достигли компромисса.

После этого Трамп намекнул на дальнейшие действия после провала переговоров с Ираном. Он сделал репост статьи издания JustTheNews, которая рассказывает о возможной попытке США перекрыть экспорт иранской нефти, чтобы усилить давление на Тегеран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok