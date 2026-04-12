Президент США Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

«Начиная с сегодняшнего дня Военно-морской флот США начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его <...> Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море», — написал глава государства в соцсети Truth Social.

По его словам, другие государства тоже будут участвовать в блокаде пролива.

Вечером в субботу, 11 апреля, США и Иран провели переговоры в Пакистане. Позже стало известно, что стороны не достигли компромисса.

После этого Трамп намекнул на дальнейшие действия после провала переговоров с Ираном. Он сделал репост статьи издания JustTheNews, которая рассказывает о возможной попытке США перекрыть экспорт иранской нефти, чтобы усилить давление на Тегеран.