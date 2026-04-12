«Плохая новость для Ирана». Тегеран отказался от сделки с США после 21 часа переговоров. Что обсуждали стороны?

Вэнс заявил об отказе Ирана от инициатив США по итогам переговоров в Исламабаде

США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. В результате почти 21-часовой встречи стороны не подписали сделку, сообщает РИА Новости.

Иран отказался от предложений США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Ираном. Он подчеркнул, что американская сторона обозначила красные линии и вопросы, в которых возможен компромисс. Кроме того, переговорщики проявили гибкость, однако Иран не согласился с инициативой.

Вэнс подчеркнул, что США сделали лучшее и окончательное предложение. В свою очередь, ранее президент США Дональд Трамп называл переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — сказал он. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.

Переговоры продолжались почти сутки

Известно, что на переговорах США и Иран обсудили вопрос Ормузского пролива, ядерной тематики, военных репараций, снятия санкций и окончательного завершения конфликта в Иране и регионе. В частности, в США ожидают, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

По словам Вэнса, переговоры продолжались 21 час. Он отметил, что диалог носил предметный характер. Вэнс также признался, что все это время он находился на связи с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио.

Политик добавил, что также был контакт с Трампом. «Да, разумеется, мы постоянно разговаривали с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили — раз шесть, раз двенадцать за последний 21 час», — сказал он.

Ранее США объявили прекращение огня

Трамп объявил о временном прекращении огня в регионе в среду, 8 апреля. Он сообщил, что решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.

Тогда американский лидер отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

До этого Шариф обратился к Трампу по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению политика, дипломатические усилия «уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем». В связи с этим Шариф призвал продлить срок на две недели.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары иранские власти перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.