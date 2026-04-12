05:48, 12 апреля 2026

В США назвали длительность переговоров с Ираном

Марина Совина
Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, сколько времени продолжались переговоры с представителями Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

Вэнс раскрыл длительность переговоров с Ираном и уточнил, что они продолжались 21 час. По его словам, диалог носил предметный характер.

Представитель американской стороны добавил, что все это время он находился на связи с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Он также поддерживал контакт с президентом США Дональдом Трампом.

«Да, разумеется, мы постоянно разговаривали с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили — раз шесть, раз двенадцать за последние 21 час», — заключил он.

Ранее Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Ираном. «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

