В США заявили об отсутствии сделки с Ираном по итогам переговоров

Вэнс: Делегация США возвращается домой без заключенной сделки с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам переговоров в Исламабаде Вэнс подчеркнул, что США отказались принять условия сделки с Ираном. По его словам, американская сторона обозначила красные линии и вопросы, в которых возможен компромисс.

Американский вице-президент также добавил, что представители Вашингтона проявили гибкость на встрече со стороной Тегерана, а предложение от них стало окончательным и наилучшим. Однако Иран не согласился с предложениями.

«Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — сказал он. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.