05:06, 12 апреля 2026Мир

В США заявили об отсутствии сделки с Ираном по итогам переговоров

Марина Совина
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам переговоров в Исламабаде Вэнс подчеркнул, что США отказались принять условия сделки с Ираном. По его словам, американская сторона обозначила красные линии и вопросы, в которых возможен компромисс.

Американский вице-президент также добавил, что представители Вашингтона проявили гибкость на встрече со стороной Тегерана, а предложение от них стало окончательным и наилучшим. Однако Иран не согласился с предложениями.

«Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Ираном насыщенными. «Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — сказал он. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.

    В США заявили об отсутствии сделки с Ираном по итогам переговоров

    Раскрыты темы переговоров США и Ирана

    В Норвегии отреагировали на визит украинской делегации

    Появились новые подробности об исчезновении 17-летней девушки в Мексике

    Мексика отказалась возвращать 17-летнюю россиянку

    Юрист рассказала о невозможности выселения бывшего члена семьи по одной причине

    В Финляндии допустили конфликт НАТО с Россией

    Маргарита Симоньян рассказала об операции по удалению груди

    Стало известно о неизменности статуса Ормузского пролива

    Спрогнозированы потери ВСУ после Пасхи

    Все новости
