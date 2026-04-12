00:31, 12 апреля 2026

Трамп высказался о переговорах с Ираном

Трамп назвал переговоры США с Ираном насыщенными и отказался предсказать итоги
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с Ираном. Его слова приводит ТАСС.

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома Трамп подчеркнул, что переговоры между США и Ираном в Пакистане являются насыщенными. Однако он отказался прогнозировать итоги встречи.

«Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут продлиться до поздней ночи и возобновиться в воскресенье, 12 апреля. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.

    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Дмитриев пригласил иностранцев в Россию и устроил обмен мемами

    Володин раскрыл символизм Воскресения Христа

    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами

    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Трамп заявил об отсутствии помощи от НАТО в Ормузском проливе

    Хинштейн рассказал о размещении вернувшихся из украинского плена курян

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    «Это выбор между Европой и Россией». Почему победа проукраинских сил на выборах в Венгрии может стать проблемой для Зеленского?

    Все новости
