Трамп назвал переговоры США с Ираном насыщенными и отказался предсказать итоги

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с Ираном. Его слова приводит ТАСС.

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома Трамп подчеркнул, что переговоры между США и Ираном в Пакистане являются насыщенными. Однако он отказался прогнозировать итоги встречи.

«Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут продлиться до поздней ночи и возобновиться в воскресенье, 12 апреля. До этого стало известно, что диалог зашел в тупик из-за Ормузского пролива.