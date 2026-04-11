20:58, 11 апреля 2026Мир

Стало известно о тупике в переговорах США и Ирана

FT: Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Asim Hafeez / Reuters

Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на переговорщиков.

«Переговорщики заявляют, что в американо-иранских переговорах в Пакистане по вопросу контроля над Ормузским проливом сохраняется тупиковая ситуация», — говорится в публикации.

По данным издания, Иран настаивает на собственном контроле над проливом и праве взимать плату с проходящих судов и отвергает любые предложения о совместном контроле.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) начало операцию по разминированию Ормузского пролива. Два ракетных эсминца — USS Frank E. Peterson и USS Michael Murph — действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин.

