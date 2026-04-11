20:30, 11 апреля 2026Мир

Вооруженные силы США начали действовать в Ормузском проливе

CENTCOM: Эсминцы США начали разминирование Ормузского пролива
Кирилл Луцюк
USS Michael Murphy

USS Michael Murphy. Фото: Public domain / Wikipedia

Центральное командование США (CENTCOM) начало операцию по разминированию Ормузского пролива. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По информации американских военных, два ракетных эсминца ВМС США, USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как заявил руководитель Центрального командования США адмирал Брэд Купер, положено начало процессу создания нового прохода, по которому вновь смогут свободно перемещаться товары. CENTCOM уточнило, что в ближайшие дни к операции по разминированию присоединятся дополнительные американские силы, «включая подводные беспилотники».

В свою очередь, издание Hindustan Times обратило внимание, что пока неясно, согласен ли Иран с этим планом и методами его реализации.

До этого в высшем командовании Ирана заявляли, что корабли Военно-морского флота США не пересекали Ормузский пролив. Более того, Тегеран грозил нанести удар по эсминцу, который двинулся в этом направлении, после чего судно остановилось.

