Иран пригрозил атаковать эсминец США

IRIB: Иран опроверг проход кораблей США через Ормузский пролив

По данным источников в высшем командовании Ирана, корабли Военно-морского флота США не пересекали Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на гостелерадиокомпанию Исламской Республики (IRIB) сообщило РИА Новости.

Кроме того, агентство Fars заявило, что Вооруженные силы Ирана отслеживают передвижение эсминца Военно-морских сил (ВМС) США, который покинул порт Фуджейра и двинулся в сторону Ормузского пролива. В этой ситуации Иран предупредил, что если судно продолжит идти таким курсом, то через 30 минут будет атаковано. Это отразится и на ходе американо-иранских переговоров, которые идут в Исламабаде. После этого эсминец остановился.

До этого репортер издания Axios Барака Равид сообщил, что несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив. Это произошло впервые с момента начала ближневосточного кризиса. Проход кораблей не согласовали с Тегераном.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил об уже начавшемся разминировании Ормузского пролива, так как у других стран не хватает для этого смелости и воли.