Трамп назвал лишенные смелости и воли страны

Трамп: США разминируют Ормузский пролив, а у Китая на это нет воли

США начали разминировать Ормузский пролив. Об этом, как пишет издание The Guardian, в социальной сети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США заявил, что Иран в настоящее время почти перестал представлять опасность. Единственная угроза, связанная с ним, заключается в том, что корабль, идущий через этот пролив, может наткнуться на одну из иранских мин. Однако Трамп уверен, что все 28 минных заградителей этой страны уже лежат на дне моря. Возможности иранской армии в воздухе и на море ослаблены, а ракеты и беспилотники в значительной степени уничтожены.

По словам Трампа, теперь Соединенные Штаты начинают процесс разминирования Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие.

«Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самостоятельно», — посетовал глава Белого дома.

Он также добавил, что пустые танкеры из многих стран направляются в США за нефтью.

До этого Трамп признался, что ему не важно, как закончатся переговоры между иранской и американской делегациями в Исламабаде, так как если они провалятся, то Соединенные Штаты «перезапустятся».