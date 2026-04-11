Трамп высказался об исходе переговоров в Исламабаде

Трамп: США снова начнут боевые действия, если переговоры с Ираном провалятся

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не важно, как закончатся переговоры между иранской и американской делегациями в Исламабаде. Главу Белого дома процитировало РИА Новости.

По его словам, если встреча потерпит фиаско, то «мы перезапустимся». «Мы готовы», — сказал Трамп.

Ранее он рассказал журналистам о начале этих переговоров и заметил, что вскоре станет понятно, насколько откровенно настроена иранская делегация. По его словам, выяснение этого не займет много времени. Трамп пообещал дать знать, когда это случится.

В свою очередь, представители иранской стороны заявили, что ответственность за возможный срыв переговоров ляжет на американскую сторону, несмотря на попытки Израиля саботировать данный процесс.

До этого стало известно, что власти США согласились разморозить некоторые иранские активы, хранящиеся в банках Катара и ряда других государств.