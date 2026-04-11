Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 11 апреля 2026Мир

Трамп высказался об исходе переговоров в Исламабаде

Трамп: США снова начнут боевые действия, если переговоры с Ираном провалятся
Кирилл Луцюк

Фото: Insiya Syed / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не важно, как закончатся переговоры между иранской и американской делегациями в Исламабаде. Главу Белого дома процитировало РИА Новости.

По его словам, если встреча потерпит фиаско, то «мы перезапустимся». «Мы готовы», — сказал Трамп.

Ранее он рассказал журналистам о начале этих переговоров и заметил, что вскоре станет понятно, насколько откровенно настроена иранская делегация. По его словам, выяснение этого не займет много времени. Трамп пообещал дать знать, когда это случится.

В свою очередь, представители иранской стороны заявили, что ответственность за возможный срыв переговоров ляжет на американскую сторону, несмотря на попытки Израиля саботировать данный процесс.

До этого стало известно, что власти США согласились разморозить некоторые иранские активы, хранящиеся в банках Катара и ряда других государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok