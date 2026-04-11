Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп утверждает, что переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде уже начались. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова журналистки телеканала NewsNation.

По словам главы государства, встреча двух сторон уже официально началась. «Я спросила, начались ли переговоры официально, он ответил утвердительно», — заявила журналистка.

Также Трамп, по информации корреспондента издания, отметил, что вскоре станет ясно, откровенна ли иранская делегация. «Я дам вам знать, это не займет много времени», — добавил он.

Ранее американский лидер заявил, что результаты переговоров с Ираном станут известны примерно в течение ближайших 24 часов.