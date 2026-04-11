Экономика
12:53, 11 апреля 2026

В Тегеране порадовались решению США по замороженным активам Ирана

Reuters: США согласились разморозить активы Ирана, хранящиеся в Катаре
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США пошли на разморозку иранских активов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Речь идет о суммах, которые хранятся в банках Катара и ряда других стран. В Иране приветствовали этот шаг, который продемонстрировал серьезность позиции Вашингтона на переговорах в Исламабаде.

Ранее сообщалось о начале непрямых переговоров между США и Ираном. Они проходят в столице Пакистана в трех разных местах. Позже начнутся и прямые встречи.

До этого в Исламабад для переговоров прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. В состав американской делегации также вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Иранскую делегацию сформировали представители комитетов по безопасности, политике, военным, экономическим и юридическим вопросам.

