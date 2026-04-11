Стало известно о начале непрямых переговоров США и Ирана

Непрямые переговоры между США и Ираном начались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Непрямые переговоры идут в Исламабаде в трех местах. Прямые встречи начнутся после 15:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что иранская делегация планирует поднять вопрос о нарушениях договоренностей американской стороной. Для этого перед началом переговоров с США представители Ирана встретятся с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

11 апреля в Исламабаде начнется первый раунд переговоров США и Ирана после начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В числе вопросов, которые могут обсудить стороны, политолог Николай Новик назвал закрепление режима прекращения огня и проблемы в двусторонних отношениях.