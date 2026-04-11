Названы ключевые вопросы на переговорах США и Ирана

Политолог Новик: США и Иран обсудят на переговорах три ключевых блока вопросов

США и Иран обсудят на переговорах в Исламабаде 11 апреля три ключевых блока вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и проблемами в двусторонних отношениях. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

По мнению политолога, повестка переговоров будет включать в себя три основных блока:

закрепление режима прекращения огня и его возможное продление;

вопросы безопасности в Персидском заливе , включая проработку условий транзита через Ормузский пролив с учетом рисков для энергетических рынков;

широкий спектр проблем в двусторонних отношениях — от ядерной программы Ирана до архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, включая взаимодействие с проиранскими прокси-структурами.

Эксперт также отметил, что включение в состав делегации США вице-президента страны Джей Ди Вэнса носит явно выраженный дипломатический характер из-за его позиции по противостоянию на Ближнем Востоке. Политолог отметил, что Вашингтон фактически перешел от технического или экспертного диалога к уровню стратегических решений с вовлечением высших должностных лиц.

Фактически Вашингтон сигнализирует готовность к компромиссам и одновременно усиливает контроль над процессом Николай Новик заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Ранее Вэнс призвал Иран «не играть» с американской делегацией на переговорах в Исламабаде. Он отметил, что если иранская делегация будет «вести себя добросовестно», то Вашингтон будет готов «протянуть руку» Тегерану.