Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 11 апреля 2026МирЭксклюзив

Названы ключевые вопросы на переговорах США и Ирана

Политолог Новик: США и Иран обсудят на переговорах три ключевых блока вопросов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

США и Иран обсудят на переговорах в Исламабаде 11 апреля три ключевых блока вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и проблемами в двусторонних отношениях. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

По мнению политолога, повестка переговоров будет включать в себя три основных блока:

  • закрепление режима прекращения огня и его возможное продление;
  • вопросы безопасности в Персидском заливе, включая проработку условий транзита через Ормузский пролив с учетом рисков для энергетических рынков;
  • широкий спектр проблем в двусторонних отношениях — от ядерной программы Ирана до архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, включая взаимодействие с проиранскими прокси-структурами.

Эксперт также отметил, что включение в состав делегации США вице-президента страны Джей Ди Вэнса носит явно выраженный дипломатический характер из-за его позиции по противостоянию на Ближнем Востоке. Политолог отметил, что Вашингтон фактически перешел от технического или экспертного диалога к уровню стратегических решений с вовлечением высших должностных лиц.

Фактически Вашингтон сигнализирует готовность к компромиссам и одновременно усиливает контроль над процессом

Николай Новикзаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Ранее Вэнс призвал Иран «не играть» с американской делегацией на переговорах в Исламабаде. Он отметил, что если иранская делегация будет «вести себя добросовестно», то Вашингтон будет готов «протянуть руку» Тегерану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok