Вэнс призвал Иран не играть с США

Вэнс призвал иранскую делегацию не играть с США на переговорах в Исламабаде

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Иран «не играть» с американской делегацией на переговорах в пакистанском Исламабаде. Его слова передает Reuters.

«Если они попытаются играть с нами, то обнаружат, что переговорная команда не будет столь восприимчивой», — сказал политик.

При этом он отметил, что если иранская делегация будет «вести себя добросовестно», то Вашингтон будет готов «протянуть руку» Тегерану.

Ранее Вэнс заявил, что ожидает позитивного исхода предстоящих переговоров с Ираном.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.