Вэнс призвал Иран не играть с США

16:02, 10 апреля 2026Мир

Вэнс призвал иранскую делегацию не играть с США на переговорах в Исламабаде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Иран «не играть» с американской делегацией на переговорах в пакистанском Исламабаде. Его слова передает Reuters.

«Если они попытаются играть с нами, то обнаружат, что переговорная команда не будет столь восприимчивой», — сказал политик.

При этом он отметил, что если иранская делегация будет «вести себя добросовестно», то Вашингтон будет готов «протянуть руку» Тегерану.

Ранее Вэнс заявил, что ожидает позитивного исхода предстоящих переговоров с Ираном.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.

    Последние новости

    Зеленский высказался о ядерном оружии у Украины

    Трагедию с туристами на Камчатке описали фразой «как на перевале Дятлова»

    Шаляпин раскрыл секрет стройности фразой «как можно отказаться от пельмешек?»

    Рабочие нашли окруженый черепами древний алтарь

    Газманов сравнил важность таланта и образования

    Артемий Лебедев сделал пересадку волос

    Цыганова поддержала идею отдать ей песни Пугачевой

    В ряде российских регионов стало не хватать жилья

    В Госдуме сочли близким к критическому состояние коммунальной отрасли в России

    СК отреагировал на мощный взрыв в столице российского региона

    Все новости
