Иранская делегация поднимет вопрос о нарушениях договоренностей с американской стороны

Перед переговорами иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана

Перед началом переговоров с США иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, чтобы поднять вопрос о нарушениях договоренностей с американской стороны. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, переговоры между США и Ираном пройдут при посредничестве Пакистана, рассчитывающего на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Во время встреч иранская делегация намерена оценить позицию США и выполнение ими обязательств, после чего примет решение о переговорах с США.

Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. В нее вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил, что Израиль попытается сорвать режим прекращения огня между США и Ираном.