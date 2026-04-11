10:46, 11 апреля 2026Мир

Иранская делегация поднимет вопрос о нарушениях договоренностей с американской стороны

Перед переговорами иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Asim Hafeez / Reuters

Перед началом переговоров с США иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, чтобы поднять вопрос о нарушениях договоренностей с американской стороны. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, переговоры между США и Ираном пройдут при посредничестве Пакистана, рассчитывающего на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Во время встреч иранская делегация намерена оценить позицию США и выполнение ими обязательств, после чего примет решение о переговорах с США.

Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. В нее вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил, что Израиль попытается сорвать режим прекращения огня между США и Ираном.

