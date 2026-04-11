Стало известно о возможной попытке Израиля сорвать перемирие США и Ирана

Экс-посол Форд: Израиль попытается сорвать прекращение огня между США и Ираном

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил, что Израиль попытается сорвать режим прекращения огня между США и Ираном. Его слова передает РИА Новости.

По словам Форда, эти попытки израильских властей столкнутся с проблемами.

«Израиль попытается все испортить, но есть две новые проблемы. Трампом будет не так легко манипулировать. И, как показывает опыт, Иран нельзя заставить подчиниться бомбардировками», — сообщил Форд.

Также Питер отметил, что камнем преткновения в этой ситуации станет Ливан, так как Тель-Авив продолжает наносить удары по объектам движения «Хезболлах».

«Сила Ирана, который обрел новую мощь, наталкивается на непоколебимого Нетаньяху, для которого уход из Ливана был бы унизительным. Это способно пошатнуть новый баланс сил», — добавил он.

