Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 11 апреля 2026Россия

Американо-иранские переговоры попытались сорвать

Fars: Израиль пытается сорвать переговоры представителей США и Ирана
Кирилл Луцюк
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия для мирных переговоров с иранскими официальными лицами

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия для мирных переговоров с иранскими официальными лицами. Фото: Pakistan's Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Если американо-иранские переговоры сорвутся, то ответственность за это ляжет на США. Об этом, как сообщило РИА Новости, агентству Fars заявил осведомленный источник.

По его информации, Израиль старается сорвать этот переговорный процесс, однако кое-кто пытается представить его в качестве независимого деструктивного игрока. Тогда, если переговоры потерпят фиаско, то США заявят что это случилось не по их вине. Однако, как заявил источник, Иран не считает Израиль независимым от Вашингтона игроком и поэтому возможный провал встречи окажется на совести американской стороны.

Есть сведения, что Тегеран вступит в прямые переговоры с Вашингтоном только в том случае, если последний примет все предварительные условия иранской стороны.

До этого появилась информация, что США согласились разморозить некоторые из иранских активов в банках Катара и других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok