Военный флот США двинулся через Ормузский пролив

Axios: Корабли Военно-морских сил США прошли через Ормузский пролив

Несколько кораблей Военно-морских сил США пересекли Ормузский пролив. Об этом в социальной сети X написал репортер издания Axios Барака Равид.

По его словам, это первый подобный случай с момента начала ближневосточного кризиса. Кроме того, проход кораблей не был согласован с Тегераном.

По данным издания The New York Times, Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, потому что у него нет возможности найти и обезвредить все установленные в акватории залива мины. Это может усложнить ход американо-иранского переговорного процесса, так как США не располагают эффективными средствами разминирования.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт автоматически после заключения сделки с Ираном.