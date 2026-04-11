Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

Трамп: Ормузский пролив будет открыт автоматически после сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт автоматически после заключения сделки с Ираном. Слова американского лидера приводит телеканал NBC.

«Откроется автоматически», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее глава государственной нефтекомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC султан Аль-Джабер признал, что Ормузский пролив продолжает оставаться закрытым для прохода многих иностранных судов. Он назвал неприемлемой идею платы за безопасный проход иностранных судов, которую продвигает Иран.