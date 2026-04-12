05:23, 12 апреля 2026Интернет и СМИ

Раскрыты темы переговоров США и Ирана

Reuters: США и Иран обсудили в Исламабаде Ормузский пролив, атом и санкции
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Переговоры делегаций от в США и Ирана в Исламабаде затрагивали темы Ормузского пролива и другие. об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Известно, что стороны обсудили вопросы ядерной тематики, военных репараций, снятия санкций и окончательного завершения конфликта против Ирана и региона.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Ираном. «Я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

