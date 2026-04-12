12:43, 12 апреля 2026Мир

Трамп намекнул на дальнейшие действия после провала переговоров с Ираном

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп намекнул на дальнейшие действия после провала переговоров с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сделал репост статьи издания JustTheNews, которая рассказывает о возможной попытке США перекрыть экспорт иранской нефти, чтобы усилить давление на Тегеран. В материале сказано, что такой шаг является альтернативой масштабной военной операции и способен ограничить ключевые источники доходов страны.

Ранее США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. В результате почти 21-часовой встречи стороны не подписали сделку.

