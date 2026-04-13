13:06, 13 апреля 2026Мир

Китай отреагировал на слова Трампа об Ормузском проливе

МИД КНР: Свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира. Так на слова президента США Дональда Трампа об ограничении судоходства отреагировал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

«Ормузский пролив является важнейшим международным торговым маршрутом логистики товаров и энергоносителей. Поддержание безопасности, стабильности и беспрепятственного судоходства там отвечает интересам международного сообщества», — заявил дипломат.

По его словам, заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность. Он подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть позитивную и конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Го Цзякунь также ответил на угрозы президента США ввести в отношении Китая дополнительные пошлины в случае военной поддержки Ирана. Представитель китайского ведомства подчеркнул, что в тарифных войнах нет победителей.

