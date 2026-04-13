Китай отреагировал на слова Трампа об Ормузском проливе

МИД КНР: Свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира

Свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира. Так на слова президента США Дональда Трампа об ограничении судоходства отреагировал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

«Ормузский пролив является важнейшим международным торговым маршрутом логистики товаров и энергоносителей. Поддержание безопасности, стабильности и беспрепятственного судоходства там отвечает интересам международного сообщества», — заявил дипломат.

По его словам, заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность. Он подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть позитивную и конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Го Цзякунь также ответил на угрозы президента США ввести в отношении Китая дополнительные пошлины в случае военной поддержки Ирана. Представитель китайского ведомства подчеркнул, что в тарифных войнах нет победителей.