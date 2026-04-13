11:01, 13 апреля 2026

Китай ответил на угрозы Трампа из-за Ирана

МИД КНР ответил на угрозы Трампа пошлинами за возможную поддержку Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Florence Lo / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении Китая дополнительные пошлины в случае военной поддержки Ирана. Заявление дипломата приводит РИА Новости.

«Позиция Китая предельно ясна: в тарифных войнах нет победителей», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительную 50-процентную пошлину против Китая в случае, если Пекин «поймают» на поставках военного снаряжения Ирану.

11 апреля Соединенные Штаты и Иран провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Тегераном.

