Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае помощи Ирану

Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины против Китая в случае, если страна окажет военную помощь Ирану. Об этом американский лидер рассказал в эфире Fox News, его слова передает РИА Новости

«Это ошеломляющая сумма», — заверил президент.

Ранее стало известно, что США и Иран провели раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Тегераном.

Позже Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив для судоходства. Это вызвало тревогу, дислокацию и причинило боль многим людям и странам по всему миру, написал он.

