16:57, 12 апреля 2026Мир

Трамп обвинил Иран в нарушении обещания

Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив
Александра Качан (Редактор)

Фото: Aerial Viewer / Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив для судоходства. Он призвал Тегеран немедленно сделать это в соцсети Truth Social.

Иран пообещал открыть Ормузский пролив и осознанно этого не сделал. Это вызвало тревогу, дислокацию и причинило боль многим людям и странам по всему миру, написал Трамп. Он добавил, что действия Тегерана нарушают множество законов, и власти должны скорее начать процесс открытия международного водного пути.

Ранее Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива военно-морским флотом США. По его словам, никто из уплативших «незаконный сбор» не получит безопасного прохода в открытом море.

