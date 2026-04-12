Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении обещания открыть Ормузский пролив для судоходства. Он призвал Тегеран немедленно сделать это в соцсети Truth Social.

Иран пообещал открыть Ормузский пролив и осознанно этого не сделал. Это вызвало тревогу, дислокацию и причинило боль многим людям и странам по всему миру, написал Трамп. Он добавил, что действия Тегерана нарушают множество законов, и власти должны скорее начать процесс открытия международного водного пути.

Ранее Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива военно-морским флотом США. По его словам, никто из уплативших «незаконный сбор» не получит безопасного прохода в открытом море.